Maestros bloquean vialidades en Saltillo para exigir mejoras laborales y pensiones dignas

Integrantes de las secciones 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron este lunes una movilización que incluyó el bloqueo de algunas de las principales vialidades de Saltillo, con el objetivo de exigir mejoras laborales, una reforma al sistema de pensiones y la atención de diversas demandas relacionadas con el ejercicio docente. La manifestación inició alrededor de las 8:00 horas en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y Venustiano Carranza, donde los docentes comenzaron a concentrarse para cerrar la circulación en ambos sentidos. Más tarde avanzaron por el bulevar Francisco Coss, continuaron por Paseo de la Reforma y finalmente se instalaron en la parte inferior del distribuidor vial El Sarape, donde permanecieron a la espera de autoridades educativas y federales.

Durante la protesta, los participantes reiteraron su inconformidad con la Ley del ISSSTE de 2007 y demandaron una revisión integral de las condiciones de retiro de los trabajadores de la educación. Entre las principales exigencias destacan la eliminación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de pensiones, el regreso a un sistema de pensiones solidario, mejores servicios médicos, el pago puntual de salarios y retroactivos, así como el respeto a la antigüedad laboral.

Los docentes también solicitaron la reducción de cargas administrativas, infraestructura adecuada para las escuelas públicas, grupos menos numerosos y mayores medidas de protección ante casos de violencia escolar y agresiones contra maestros. Osvaldo Balderas, uno de los coordinadores del movimiento, señaló que la movilización surgió como una expresión de unidad entre trabajadores de la educación de distintos niveles y regiones del estado. Asimismo, afirmó que existe inconformidad por la representación sindical y por la falta de respuesta a diversas problemáticas que afectan al magisterio, principalmente a los agremiados de la sección 38.





“Somos muchos y queremos que el gobierno nos cuente y nos cuente bien”, expresó durante la manifestación. Aunque los organizadores señalaron que la movilización surgió de manera independiente entre docentes de la región, reconocieron que la convocatoria se dio en un contexto de protestas nacionales impulsadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), particularmente en entidades del sur del país donde el movimiento mantiene una fuerte presencia.

Los inconformes señalaron que liberarían la vialidad cuando arribaran al lugar el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, de Juan Dávila, representante de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México en Coahuila, así como de representantes de las dirigencias sindicales para entregar formalmente su pliego petitorio y establecer una mesa de diálogo. Además, manifestaron preocupación por posibles sanciones administrativas o económicas contra quienes participaron en la protesta, por lo que solicitaron garantías para ejercer su derecho a la libre manifestación. De acuerdo con los organizadores, acciones similares se realizaron de manera simultánea en otros municipios de Coahuila, entre ellos Monclova, Torreón, Piedras Negras y Parras de la Fuente, como parte de una jornada de protesta en defensa de los derechos laborales del magisterio.

PROVOCÓ AFECTACIONES VIALES El plantón se mantuvo durante más de tres horas en la parte inferior del distribuidor vial El Sarape y se extendió hacia el sur hasta la calle 2 de Abril, así como al norte hasta el bulevar Valdés Sánchez, lo que provocó afectaciones en gran parte de la movilidad de Saltillo. Durante varias horas, automovilistas enfrentaron congestionamientos y largos tiempos de traslado debido al cierre de una de las principales arterias de la ciudad. Fue alrededor de las 14:30 horas cuando arribaron al lugar el secretario de Educación de Coahuila y el representante del Gobierno Federal en la entidad; así como el secretario del Ayuntamiento de Saltillo, Francisco Saracho Navarro, para iniciar el diálogo con los docentes inconformes.

Tras una primera revisión del pliego petitorio, las partes acordaron trasladar la mesa de trabajo a las instalaciones de la Secretaría de Educación, por lo que cerca de las 15:00 horas fue liberada la circulación vehicular. Ya en la dependencia estatal, autoridades y representantes del magisterio dieron lectura y análisis a cada uno de los puntos planteados por los manifestantes. Debido a que varias de las demandas corresponden al ámbito federal, se acordó la integración de comisiones representativas de docentes de distintas regiones del estado, las cuales sostendrán reuniones con autoridades federales, educativas y legislativas para dar seguimiento a los planteamientos expuestos.

Asimismo, se estableció una ruta de trabajo con plazos y acciones específicas para atender aquellos temas que son competencia de las autoridades estatales, con el compromiso de mantener abiertas las mesas de diálogo y seguimiento. LA JORNADA 8:00 AM cierre de Venustiano Carranza en su cruce con LEA 9:14 AM avanza contingente rumbo a Francisco Coss 10:00 AM llegan a Francisco Coss rumbo al oriente 11:45 PM Llegan al distribuidor vial 12:40PM Cierran puente vehicular norte-sur sur-norte. Permanece distribuidor vial cerrado. 1:30 PM se extiende el cierre a calle 2 de abril hacia el sur y Valdés Sánchez hacia el norte 3:00 PM liberación de las vialidades

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