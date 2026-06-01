EU elige como nuevo jefe de Patrulla Fronteriza a ex encargado de relaciones con Canadá

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    EU elige como nuevo jefe de Patrulla Fronteriza a ex encargado de relaciones con Canadá
    Vasquez ha trabajado en la frontera sur, en las regiones de Yuma, Arizona, San Diego y en la oficina anti-terrorismo de DHS ESPECIAL.

Esto se produce tras la destitución de la secretaria Kristi Noem y del “comandante’ de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino

AUSTIN.- Estados Unidos anunció este lunes la elección de un nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza, tras la estrepitosa salida del Michael Banks, quien abandonó el cargo en medio de denuncias de haber contratado a trabajadoras sexuales en viajes oficiales.

Rosario “Pete” Vasquez, un funcionario con una trayectoria de casi 30 años dentro de la Patrulla Fronteriza, exencargado de la frontera norte, en el estado de Washington y de las relaciones con Canadá, asumirá el puesto que dejó Banks, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Irán desentierra emplazamientos de misiles subterráneos durante el alto al fuego con EU

“Como jefe, mi prioridad es clara: apoyar a nuestros agentes, fortalecer nuestras operaciones y garantizar que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos continúe siendo la fuerza de seguridad fronteriza más eficaz del mundo”, indicó Vasquez en el escrito.

La elección de este nuevo funcionario, que tendrá como tarea supervisar a los más de 20 mil agentes y trabajadores de la patrulla, se produce después una reestructuración en DHS, tras la destitución de la secretaria Kristi Noem en marzo y de el “comandante” de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino.

Los cambios en DHS, impulsados por Trump, tuvieron lugar después de que los megaoperativos en Minneapolis ha inicios de año resultaran en fuertes enfrentamientos con la población civil y el asesinato a manos de agentes de migración de dos ciudadanos estadounidenses.

La dimisión de Banks, el predecesor de Vasquez, se produjo después de que The Washington Examiner, un medio de línea conservadora, publicara en abril pasado una investigación sobre supuestos viajes al extranjero de Banks para mantener relaciones sexuales con prostitutas mientras desempeñaba responsabilidades anteriores en la agencia de inmigración.

Según denuncias de seis empleados actuales y antiguos de la Patrulla Fronteriza, Banks “se jactaba” ante sus colegas de haber pagado por servicios sexuales durante viajes a Colombia y Tailandia a lo largo de una década.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Migración
Política
Seguridad

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Oscar al mejor guion

Oscar al mejor guion
true

¿Dictadura la 4T? Sí. ¿Perfecta? No
Luego de que el exmandatario defendiera la llamada guerra contra el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el origen de esa política y planteó interrogantes sobre el papel que tuvieron agencias de Estados Unidos durante aquel periodo.

¿Fue su decisión o la ordenó la DEA?... Sheinbaum le responde a Calderón tras defender su guerra contra el narco
El Formulario S-1 es principal instrumento de transparencia hacia los inversores: obliga a la empresa a revelar toda la información relevante para que cualquier persona pueda tomar una decisión informada.

Anthropic da su primer paso para salir a la Bolsa de Valores en EU
Las autoridades regulatorias confirmaron que el próximo 30 de junio vence el plazo para vincular las líneas celulares con la identidad oficial de sus titulares.

¿Quedarás incomunicado?... Último mes para vincular el celular con la CURP; no habrá prórroga
Una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo busca permitir que las personas trabajadoras soliciten temporalmente realizar sus labores desde casa cuando las lluvias intensas o fenómenos naturales afecten su movilidad.

Home office por lluvias... ¿en qué estados de México podrá aplicarse?
Jabari Stephen Brown fue arrestado en Asunción junto a otros estadounidenses tras el aseguramiento de 261.6 kilos de marihuana en una aeronave privada.

Detienen en Paraguay a ganador de concurso de MrBeast por narcotráfico; aseguran 261 kilos de marihuana

Acereros de Monclova venció 6-5 a Saraperos de Saltillo en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, aunque la Nave Verde ganó la serie del Clásico de Coahuila 2-1.

Acereros frena a Saraperos en duelo de poder, pero Saltillo gana el Clásico de Coahuila