Marco Antonio Almanza: Recibió una llamada... y no se entregó

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Opinión
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    Marco Antonio Almanza: Recibió una llamada... y no se entregó

Las autoridades de Estados Unidos se quedaron ‘vestidas y alborotadas’. Ya tenían todo dispuesto para recibir al exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal

Cuando estaba camino a Tijuana para entregarse en la frontera a las autoridades de Estados Unidos que lo acusan de colaborar con el cártel de Los Chapitos, Marco Antonio Almanza recibió una llamada telefónica. Era su pareja. Lo que le dijo en esa llamada le hizo darse la media vuelta y emprender el regreso a Sinaloa, según fuentes de primer nivel con acceso a esta información.

El video que grabó para desmentir su entrega a las autoridades americanas despertó toda suerte de sospechas. Sobre todo al compararlo con su más reciente aparición pública, 4 días antes, cuando acudió a una “entrevista” a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-pequena-diferencia-entre-rocha-moya-y-maru-campos-HC20995741

El martes, el exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa apareció acicalado, con camisa de manga larga. El sábado, Marco Antonio Almanza distribuyó un video en el que aparece de bermuda negra informal y una playera deportiva.

¿Qué pasó? Según las mismas fuentes, Almanza y Dámaso Castro, vicefiscal del estado con licencia, acudieron ante la FGR en Culiacán y salieron de su “entrevista” con la misma percepción: para exonerar al gobernador Rocha, al senador Inzunza y al alcalde Gámez Mendivil, el gobierno de México va a decir que fuimos nosotros. Lo detectaron en el tono y sentido de las preguntas que les hicieron. Con su experiencia en estos temas, se las olieron de inmediato.

Por eso Almanza emprendió el camino hacia la frontera. Para sacar ventaja –como ya lo hicieron los exsecretarios de Seguridad y Finanzas– del criterio de oportunidad. Pero recibió esa llamada telefónica de su pareja.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/almanza-aviles-niega-detencion-en-eu-y-reaparece-en-culiacan-tras-acusaciones-por-nexos-con-los-chapitos-OH21049722

Las autoridades de Estados Unidos se quedaron “vestidas y alborotadas”. Ya tenían todo dispuesto para recibir al exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal, al que habían acusado de haber recibido sobornos de Los Chapitos y, a cambio, permitió que Los Chapitos operaran libremente en Sinaloa.

De acuerdo con dichas fuentes, la pareja trabaja en el gobierno de Sinaloa. Y en la llamada ella le dijo que le mandaron un mensaje de arriba: si él se entregaba a Estados Unidos, ella y sus hijos sufrirían las represalias.

Desistió. De vuelta en Culiacán, grabó el video como prueba.

@CarlosLoret

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Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola

Periodista mexicano con amplia trayectoria en televisión, radio y prensa escrita. Fue conductor de noticiarios en Televisa y actualmente colabora en Vanguardia MX, El Universal, W Radio y Latinus, donde realiza investigaciones y análisis políticos.

Loret de Mola tiene una larga trayectoria como reportero, corresponsal de guerra en varias ocasiones y conductor de televisión. Es autor de varios libros y ha sido premiado en múltiples ocasiones por sus trabajos periodísticos a nivel nacional e internacional.

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