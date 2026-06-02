POLITICÓN: Crece polémica de profesor de Jurisprudencia; nuevo video exhibe a Óscar Nájera dando alcohol a una alumna

I. TENSIÓN Por razones “estratégicas”, nos dicen, la sesión de esta semana del pleno del Poder Legislativo fue diferida para el jueves, es decir, no tendrá lugar hoy martes, como es la regla esencial del calendario legislativo. Hay quienes dicen que el diferimiento fue para darle oportunidad a quienes andan buscando la reelección –y no pidieron licencia– de que pudieran cerrar sus campañas a tambor batiente. Pero otros aseguran que la verdadera razón es que no se ha tomado una decisión sobre qué hacer con el petista Tony Flores, a quien se ha amagado con sacarle la tarjeta roja y expulsarlo del actual periodo de sesiones. II. O NO... Por lo pronto, quienes andan en campaña –entre ellos el propio muzquense– podrán realizar sus cierres proselitistas y presentarse el jueves –desvelados, tal vez– a pasar lista y leer sus posicionamientos desde la tribuna parlamentaria. Esto implica que Tony Flores seguramente hará acto de presencia pasado mañana y que, de acuerdo con algunas voces, la “polémica” sobre sus ausencias de las últimas sesiones termine diluyéndose. Habrá que ver...

III. CONVOCATORIA ¿Cómo logró la Coordinadora de Trabajadores de la Educación –la CNTE– convocar a algunos cientos de profesores para manifestarse ayer en el Distribuidor Vial El Sarape, en Saltillo? La pregunta no es ociosa y tendrían que responderla los líderes locales del magisterio, Isela Licerio Luévano y Everardo Padrón García, quienes, aunque intentaron desalentar la participación en el denominado “paro nacional”, convocado por la disidencia magisterial, no pudieron impedir que un número suficiente de mentores estrangulara la circulación vial en la capital del sarape. IV. ¿CÓMO ASÍ? El asunto llama la atención porque la CNTE es un movimiento cuya presencia en Coahuila ha sido históricamente marginal y, en todo caso, se había manifestado más en la Región Laguna. Además, no existe una representación formal de la Coordinadora en la entidad, es decir, no hay una cabeza visible que articule el esfuerzo de movilización que, además, se dio de manera “uniformada”, pues un grupo numeroso de los asistentes a la movilización acudió vistiendo de rojo. Habrá que seguirle el hilo al tema...

V. CONTRA RELOJ En el Tribunal Electoral de Coahuila, que preside Karla Félix Neira, siguen pendientes algunos asuntos que deberán resolverse prácticamente contra reloj. Nos comentan que el más comentado es la impugnación promovida por Morena contra la candidatura del priista Hugo Dávila en el Distrito 11 de Torreón. El argumento es que su postulación vulnera el principio de reelección al contender por un distrito distinto a aquel por el que fue electo para la actual legislatura, cargo del que solicitó licencia al iniciar el periodo. Con las campañas entrando a sus últimas horas, la presión para emitir una resolución definitiva aumenta y los observadores del proceso siguen atentos a cada movimiento del órgano jurisdiccional. VI. ¿Y ENTONCES? Los más enterados del tema aseguran que, al final, la resolución podría tener menos efectos prácticos de lo que parece. Nos dicen que hay tres cosas que consideran seguras: el nombre de Hugo Dávila aparecerá en las boletas porque estas ya fueron impresas, ganará la elección y quien ocupe la curul será la misma persona que se pensó desde el inicio, independientemente de que se confirme o no la validez de la candidatura. Por eso algunos ven el litigio sólo con valor académico sobre los alcances de la reelección...

VII. OTRA VEZ NÁJERA Sobre lo comentado en este espacio respecto al profesor Óscar Nájera Davis, aspirante a la Dirección de la Facultad de Jurisprudencia de la máxima casa de estudios, siguen apareciendo elementos que complican su situación. Primero circuló un video en el que se le observa consumiendo alcohol directamente de una botella durante una fiesta organizada por él mismo con estudiantes. Ahora comenzó a difundirse otra grabación en la que aparece dando de beber alcohol a una alumna de la misma facultad. Nos dicen que el asunto no gira en torno a estilos de campaña, sino a la conducta, la responsabilidad y el ejemplo que debe ofrecer quien aspira a dirigir una institución formadora de abogados.

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VIII. LAS IMÁGENES El tema cobra mayor relevancia porque el propio rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, fijó una postura pública rechazando este tipo de prácticas y recordó que existe una normativa universitaria que regula la conducta del personal docente incluso fuera de las instalaciones universitarias. Al final, las explicaciones pueden ser muchas y las justificaciones todavía más. Sin embargo, en este caso los videos parecen decir más que cualquier comunicado. Y cuando las imágenes hablan con tanta claridad, los argumentos están de más...

IX. DE REGRESO En relación con las especulaciones que comenzaron a circular sobre la salud del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, y que, según se comenta, fueron alimentadas por grupos interesados en generar incertidumbre en medio del proceso electoral, ayer fue el propio edil quien publicó una fotografía acompañado de su familia durante la celebración del cumpleaños de su esposa, Selina Bremer. Además, nos dicen que en todo momento se mantuvo en contacto con su equipo de trabajo y dando seguimiento a los asuntos del Ayuntamiento. Con ello, los rumores pierden sustento y, en los próximos días, retomará sus actividades públicas.