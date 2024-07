La Muestra Estatal de Teatro: Respuestas y más incógnitas

Las acciones valen más que las palabras. Es fácil decir o prometer cosas en momentos de necesidad; lo que hacemos, por otro lado, queda grabado permanentemente en la memoria de aquellos que lo presenciaron, o que participaron de ello.

Las últimas semanas fueron de incertidumbre. Nada se escuchaba acerca de la Muestra Estatal de Teatro de Coahuila, misma que se ha realizado por más de 30 años en el estado. Se entregaron oficios, se dieron entrevistas. El gremio teatral de Coahuila pedía respuestas, preferentemente por escrito; por aquello que a las palabras se las lleva el viento.

La respuesta llegó la semana pasada, aunque algunos dirían que fue a medias, más para aliviar presiones que para aclarar puntos, generando otras dudas y pocas certezas. Si la Secretaría de Cultura optó por concertar reuniones con algunos miembros del gremio, no podemos decir que estas se dieron como ellos mismos esperaban. Al gremio no le daba buena espina que dichas juntas se hubieran programado citando grupos pequeños en diferentes horarios en lugar de realizar una reunión a la que pudieran asistir todos los interesados. ¿El resultado? La solicitud de una nueva reunión con todo el colectivo que permita a todos ver y escuchar las opiniones y respuestas.

Si la intención de la Secretaria Esther Quintana era respetable en el sentido expresado de conocer de cerca a los artistas – cosa que una reunión masiva no permitiría – no era quizás el mejor enfoque en este caso. El acercamiento, tal vez, debía de haber sido antes, antes de que la desconfianza y la sospecha hubiera hecho merma en la imagen que los artistas escénicos de Coahuila tienen de tan reciente administración. El fingir que todo está bien – cuando no lo está – puede ser contraproducente si el problema no se soluciona satisfactoriamente.

¿Y la MET? La respuesta rápida – y trillada – es que no hay fondos y por eso el atraso, pero que se tiene la intención de realizarla en octubre. En esta decisión los artistas no tuvieron voz ni voto – algo que no extraña, pero no por eso es bueno – y más que consultados fueron informados de la situación y de lo que sucedería. Hasta ahí todo bien, se pidieron respuestas, no poder opinar; la próxima vez hay que formular mejor las preguntas.

Pero las dudas siguen. La Secretaría de Cultura dice que no hay dinero. ¿Qué pasa entonces con el documento presentado al Consejo Ciudadano en el que se declaraba un fondo de 1,120,000 pesos para el evento? Eso aún no se entiende, no se sabe si porque no se creyó necesario explicarlo a fondo, o porque no se quiso. Lo que logro descifrar a partir de lo que sabemos, es que parece que esos montos sí eran “imaginarios”, aunque al inicio los teatreros mencionaran esto como broma. Vaya, que esos montos eran estimados que aún no habían sido aprobados pero que en su momento se presentaron o se dieron a entender como algo seguro. Al final, la opinión de otros más arriba fue otra. En fin, otra administración sin prioridad para la cultura.

Como paliativo, al gremio se le solicitó la asignación de representantes que den seguimiento y aprueben la convocatoria que ya pronto – ahora sí – será publicada. No se sabe hasta donde se podrá negociar en una muestra que ya pinta para ser precaria, empezando por la cantidad de obras que se tiene pensado seleccionar y siguiendo con la ausencia de talleres de formación que se ha anunciado. Tampoco se sabe, por cierto, el monto que se le ofrecerá como pago a las compañías.

Lo que sí importa – al parecer – es que las “reuniones” que se dieron ya permitieron a la Secretaría de Cultura lanzar un boletín de prensa comunicando que “conjuntamente con la comunidad teatral, el Gobierno de Manolo Jiménez impulsa el desarrollo cultural”, mismo que provocó reacciones irónicas entre los artistas. Pues sí, no es para menos, si impulsar la cultura es tener cada vez menos fondos, todos tenemos de la gestión cultural una idea equivocada.

De la reunión colectiva solicitada ni hablar, dicen que la Secretaria no tiene tiempo y toca esperar. Veremos en lo que queda la acción del comité de seguimiento de la MET, pero sigo sin saber si al Gobernador le importa la cultura, más allá de las palabras de sus subordinados.