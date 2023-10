¿La mujer del proceso? Lo cierto es que nos emparejamos siempre con personas a nuestro nivel

¿Qué me hace pensar que estar conmigo hará que el hombre que no quiere un compromiso lo quiera? La arrogancia y la superioridad. ¿Drástico? Probablemente, pero si pienso que mi presencia en la vida de alguien lo va a hacer crecer y cambiar, es desde el ego. Cuando a mi pareja le digo, “Amor, ¿cuándo nos casamos?” Y él responde, “Un día de éstos.” Su respuesta es “nunca” y debo determinar si sigo en la relación bajo esas condiciones.

“Me quiero divorciar porque mi esposa no quiere tener hijos.” “Y, ¿cuándo te dijo que no quería hijos?” “Cuando éramos novios.” < Face palm >

“Esto es lo que tengo para aportar a la relación y a la familia (hablando de cosas materiales). Cualquier otra cosa que tú quieres, la tendrás que conseguir tú.” Así va a ser.

Después de terminar las relaciones con condiciones, ambas partes rehacen sus vidas de pareja, con otras personas y otras intenciones. Los renuentes se casan, tienen hijos, compran coches, viajan, trabajan. Luego, las mujeres (y hombres) del proceso, nos vanagloriamos de haberle enseñado todo y nos quejamos de que la siguiente pareja está disfrutando lo que nosotros sembramos.

No soy responsable, ni causa, del crecimiento ni el cambio en la vida de nadie. No le enseñé a vivir. No le enseñé a ser responsable. No le aporté lo que necesitaba para crecer. Estuve en una relación desde mi creencia distorsionada de que podría hacerlo, lo cual significaría que yo creía tener responsabilidad, crecimiento, madurez, etc. Si así fuera, me hubiera relacionado con alguien que ya tuviera esas cualidades. Dicen mis maestros que siempre nos emparejamos con alguien que está a nuestro mismo nivel. ¡Ouch!