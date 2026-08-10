‘La Odisea’ de Homero traducida por Wilson y la ficción de Nolan: otra discusión

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Opinión
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    ‘La Odisea’ de Homero traducida por Wilson y la ficción de Nolan: otra discusión
    The Odyssey (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures).

Así como ella de cierto modo es cocreadora de una obra y se somete humildemente a la versión original, cuidando el número de versos, Nolan, por su parte, la toma como base para crear una película de ficción, la cual obedece a otros criterios

“The geese are suitors: I was once an eagle,

but now I am your husband. I have come

back home to put a cruel end to them”.

The Odissey

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Lo primero que agradezco a Christopher Nolan, quien también dirigió “Interestelar” –una de mis películas favoritas–, es que haya declarado que su obra se basó en la versión de “La Odisea” de Homero, traducida del griego al inglés en 2017 por la británica-estadounidense Emily Wilson, la primera mujer en adaptar este gran poema épico, luego de haber crecido leyendo traducciones en prosa y en verso realizadas por hombres.

Resulta desafiante que Emily recurriera a una técnica conocida como traducción lineal (line-for-line); así tenemos que los 12 mil 110 versos escritos en griego por Homero equivalen exactamente a 12 mil 110 versos en inglés. Ella realizó una tarea rigurosa y extenuante, pues empleó el pentámetro yámbico (el mismo que usaba William Shakespeare) para mantener el tono poético y narrativo original de un poema compuesto en hexámetro dactílico, el cual es un verso clásico de seis unidades rítmicas formado principalmente por dáctilos (una sílaba larga y dos breves, imitando los huesos de los dedos de la mano: uno largo y dos cortos). Esta forma métrica fue la utilizada de manera habitual en la poesía épica, didáctica y satírica en griego y latín antiguo.

Los expertos coinciden en que Emily empleó un ritmo fluido y constante que imita la rapidez y la musicalidad de la épica sin sonar artificial en un inglés moderno. Mantener la misma cantidad exacta de versos que el texto griego de Homero (el jónico que escribió esta magna obra en el siglo 8 antes de nuestra era) le impuso una restricción estructural severa a lo largo de todo el poema. Además, hizo algo que me emociona: dejó de maquillar ciertas palabras; por ejemplo, si las versiones previas usaban criadas, sirvientas o doncellas, las reemplazó por el vocablo esclavas, reflejando la realidad histórica de un sometimiento sin adornos; así tenemos ahora claridad sobre las condiciones de explotación narradas. Otro caso es la eliminación del término amante, que tradujo acertadamente como cautiva/o o por retenida/o por la fuerza, hecho histórico que también ocurrió. Es decir, dejó de romantizar algunas cuestiones.

Me parece también interesante que Wilson se manifieste en contra de la obra de Nolan, pues da su opinión como académica y comenta que la película no se sujeta a la realidad de “La Odisea” de Homero. De hecho, se desmarcó y denostó el filme. Lo que esto logra es generar un interés en su traducción, la que por supuesto ya tengo (The Odyssey / Homer / W.W. Norton and Company).

Así como ella de cierto modo es cocreadora de una obra y se somete humildemente a la versión original, cuidando el número de versos, Nolan, por su parte, la toma como base para crear una película de ficción, la cual obedece a otros criterios y al imaginario mismo del director.

https://vanguardia.com.mx/opinion/odiseo-de-homero-y-nolan-PH22701482

El trabajo de Nolan es de gran complejidad y belleza: aquí empleo otro término griego: él realizó una labor titánica; sí, titánica proviene del griego titanes, que fueron los dioses previos a la aparición de Zeus. Titánico su esfuerzo, pues retomó principios de las grandes producciones cinematográficas, huyendo de las abaratadoras pantallas verdes sobre las que se proyectan escenas luego trabajadas en el mundo digital; estimuló la generación y uso de instrumentos musicales de la época, entre otros aciertos.

Y las escenas visualmente poderosas la convierten en una película que se disfruta (no le adjudicaría el título de “palomera”, pues esto sería el churro “Rápido y Furioso”). Podría decir que el único personaje que no me convenció fue Atenea, débil y fantasmagórica, contraria al espíritu de esta diosa griega de la sabiduría, del combate justo, la ciencia y las artes. Les invito a ver esta obra y a comprar esta traducción.

Odisea proviene del griego Odysseús. Algunos autores antiguos lo vinculaban con el verbo odússomai, que significa odiar o estar enfadado. El propio Homero vinculó el nombre de Odysseús al verbo de irritación u odio, interpretándolo como “el que causa rencor” o “el hijo del dolor y la penuria”.

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Claudia Luna Fuentes

Claudia Luna Fuentes

Claudia Luna Fuentes. (Monclova, Coahuila, 1969). Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2024-2027). Es licenciada en ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila, Maestra en Historia Contemporánea por la IBERO Saltillo y doctora en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Entre sus libros de poemas figuran Amenazado y brillante (Mantis Editores, México 2025), Donde la piel (Mantis Editores y CONARTE, México 2019), Carne para las flores, antología personal (Aullido libros, España 2011), Ruido de hormigas (Gatsby Ediciones, México 2005) y Casa de sol (FECA-CONACULTA, 1995). Entre otras antologías, aparece en el Anuario de poesía mexicana (Fondo de Cultura Económica, 2006), en Hacia un azul imposible (CEPE-UNAM/El tapiz del unicornio, 2023) y en Semillas de Nuestra Tierra. Muestra Ecopoética Mexicana (Grupo de Investigaciones Poéticas de la Madre Tierra y Cactus del viento, 2023).

Entre las revistas en las que ha publicado, destacan Southwest review, Dallas TX volumen 109, número 2; la revista de poesía contemporánea de Valencia 21veintiúnversos y Lichtungen, en el apartado Literatura del norte de México. Sus poemas traducidos, se imprimieron en muro en el Instituto Cultural de México en París, acompañando esculturas de Avelina y Alejandro Fuentes Quezada en la exposición Extinción Continua (2021). Fotografías medioambientales y video poemas fueron exhibidos en la Galería Mohammed Drissi, en Tánger (2021). Participó en una mesa literaria y en la muestra de arte visual coahuilense titulada Segar el mar con un poema visual, dentro del 49 Festival Cervantino (2022). Una selección de poemas sonoros trabajados alrededor del poema Piedra de Sol, de Octavio Paz, se dejaron escuchar en el Memorial Marie-José Tramini y Octavio Paz, en el Colegio de San Ildefonso, dentro del Festival Naturaleza y Poesía 2023 organizado por la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz.

En junio de 2024 fue invitada por la Universidad de Varsovia a compartir sus procesos creativos. Fue becaria del FONCA, FORCA y PECDA. Parte de su poesía ha sido traducida al árabe, francés, alemán, inglés y polaco. Hasta el día de hoy se desempeña como directora de divulgación científica y proyectos en el Museo del Desierto, de Saltillo, Coahuila, México, donde es integrante fundadora. Parte de su trabajo se encuentra en el portal virtual www.thenatureofcities.com, al lado de artistas medioambientales del mundo y en sus sitios https://claudialunafuentes.com

IG: @clunafuentes

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