‘La Odisea’ o el antídoto perfecto para unos tiempos oscuros

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Opinión
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    ‘La Odisea’ o el antídoto perfecto para unos tiempos oscuros

Desde que el cineasta británico Christopher Nolan anunció que su siguiente proyecto después de ganar el Oscar por “Oppenheimer” (2023) sería una nueva versión de “La Odisea”, de Homero, enfrentó todo tipo de críticas.

La principal, en una industria donde era prácticamente imposible que no repercutiera el polarizado ambiente político y social del país más poderoso del mundo, en vísperas de una no menos convulsionada elección presidencial a finales del año 2024, un elenco multiétnico en el que aparecían rostros como el de la actriz México-Keniana, ganadora del Oscar, Lupita Nyong’o, interpretando nada menos que a la mujer que en las mismas epopeyas de Homero era considerada “la más hermosa del mundo”, siendo su color de piel “no adecuado” según la élite conservadora de los Estados Unidos, no se diga la inclusión de un actor trans como Elliot Page interpretando al héroe Sinón.

Entre el racismo, la xenofobia y la transfobia que han caracterizado el segundo mandato presidencial del presidente Donald Trump, y el fracaso de producciones de Disney que “se atrevieron” a tener como protagonistas negras o latinas en las versiones en vivo, como “La Sirenita” (Rob Marshall, 2023) y “Blanca Nieves” (Marc Webb, 2025), muchos de los seguidores del “culto” empeñado en hacer a los Estados Unidos “mejor” según sus propias creencias e ideologías, el estreno de “La Odisea” era solo la crónica de una muerte anunciada en la taquilla por considerarla, sólo por su “envoltura”, como propaganda “woke” o progresista.

Con todo esto en su contra, el pasado fin de semana se estrenó a nivel mundial “La Odisea” y no solo superó expectativas al ganar tan solo en la taquilla de los Estados Unidos los 250 millones de dólares de su presupuesto total, a pesar de que desde sus primeros minutos quienes aparecen en pantalla son el controvertido rapero de color Travis Scott así como el mencionado actor trans Elliot Page, en la poderosa secuencia inicial que detona la historia dando como antecedente la batalla de Troya, tras la cual se pierde el rastro de su héroe Odiseo (Matt Damon) y al darlo por muerto sus adversarios buscan destronar a su esposa (Anne Hathaway) y su hijo (Tom Holland).

Y es que con “La Odisea” Christopher Nolan demuestra, con un guión totalmente de su autoría, que es uno de los mejores contadores de historias del cine actual, y aunque el relato que cuenta se ha visto, desde el cine mudo del mago George Meliés en 1905 a la superproducción del italiano Mario Camerini de 1954 “Ulises” —con Kirk Douglas como el héroe protagónico (el nombre de Odiseo en latín) y en Saltillo se viera como parte de su estreno nacional en el año de 1958, así como en su reestreno a principios de los años 80 en los extintos cines Palacio y Cinemundo, de manera respectiva—, su nuevo filme resulta el antídoto perfecto para unos tiempos oscuros.

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Alfredo Galindo

Alfredo Galindo

Productor, Director y Guinista de cine. Columnista del periódico Vanguardia desde 1995, escribe sobre música, cine y televisión. Combina la pasión de escribir con la creación cinematográfica.

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