¿Cuántos años de cárcel hay por maltrato animal en Coahuila? Esto dice la ley tras el caso Rocky

El presunto caso de maltrato contra Rocky, un perro de raza tipo maltés que habría sido arrastrado y atropellado en un fraccionamiento de Saltillo, Coahuila, provocó una fuerte reacción en redes sociales y derivó en una investigación por parte de las autoridades estatales.

Tras la difusión del video por parte de la asociación Dignidad Animal A.C., la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación. Posteriormente, las autoridades informaron sobre la detención de Jorge “N”, señalado por presuntamente obstaculizar las investigaciones y amenazar a elementos de seguridad, así como de Liliana “N”, identificada como la presunta autora material de los hechos, quien fue puesta a disposición de un juez de control.

A partir de este caso, surgió una de las principales dudas entre la ciudadanía: ¿qué castigo establece la ley para quienes cometen maltrato animal en Coahuila?

¿Cuál es la pena por maltrato animal en Coahuila?

La legislación estatal contempla sanciones penales para quienes realicen actos de maltrato o crueldad injustificados contra cualquier especie animal.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Coahuila, las personas responsables de este delito pueden enfrentar penas que van de seis meses hasta cuatro años de prisión, además de multas económicas que oscilan entre 100 y 500 días de multa.

Asimismo, las autoridades pueden ordenar el aseguramiento de todos los animales que la persona tenga bajo su cuidado o resguardo como medida de protección.