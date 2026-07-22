¿Cuántos años de cárcel hay por maltrato animal en Coahuila? Esto dice la ley tras el caso Rocky
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Estas son las penas que contempla la legislación estatal para quienes cometan actos de crueldad contra los animales.
El presunto caso de maltrato contra Rocky, un perro de raza tipo maltés que habría sido arrastrado y atropellado en un fraccionamiento de Saltillo, Coahuila, provocó una fuerte reacción en redes sociales y derivó en una investigación por parte de las autoridades estatales.
Tras la difusión del video por parte de la asociación Dignidad Animal A.C., la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación. Posteriormente, las autoridades informaron sobre la detención de Jorge “N”, señalado por presuntamente obstaculizar las investigaciones y amenazar a elementos de seguridad, así como de Liliana “N”, identificada como la presunta autora material de los hechos, quien fue puesta a disposición de un juez de control.
A partir de este caso, surgió una de las principales dudas entre la ciudadanía: ¿qué castigo establece la ley para quienes cometen maltrato animal en Coahuila?
¿Cuál es la pena por maltrato animal en Coahuila?
La legislación estatal contempla sanciones penales para quienes realicen actos de maltrato o crueldad injustificados contra cualquier especie animal.
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Coahuila, las personas responsables de este delito pueden enfrentar penas que van de seis meses hasta cuatro años de prisión, además de multas económicas que oscilan entre 100 y 500 días de multa.
Asimismo, las autoridades pueden ordenar el aseguramiento de todos los animales que la persona tenga bajo su cuidado o resguardo como medida de protección.
¿Qué ocurre si el maltrato provoca la muerte del animal?
La ley establece sanciones más severas cuando los actos de crueldad derivan en la muerte del animal.
En estos casos, la pena puede incrementarse de dos a seis años de prisión, además de una multa equivalente de 300 a mil días, dependiendo de las circunstancias del caso y de lo que determine la autoridad judicial.
Cada investigación debe analizar las pruebas, los dictámenes veterinarios y demás elementos que permitan establecer la responsabilidad de las personas involucradas.
Saltillo concentra la mayoría de los casos investigados
Datos de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (PROPAEC) indican que, entre 2020 y 2025, se reportaron al menos 182 casos relacionados con violencia y crueldad animal en la entidad.
De ese total, 110 casos, equivalentes al 60 por ciento, ocurrieron en Saltillo, lo que convierte a la capital coahuilense en el municipio con mayor número de denuncias por este tipo de hechos.
Las investigaciones abarcan agresiones contra perros, gatos, caballos, monos araña y otras especies, además de casos relacionados con abandono, comercialización ilegal y otras conductas que vulneran el bienestar animal.
El caso Rocky continúa bajo investigación
Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad legal de las personas detenidas en el caso de Rocky.
Mientras tanto, el caso ha reavivado el debate sobre la protección de los animales, la aplicación de las leyes contra el maltrato animal y la importancia de denunciar cualquier acto de crueldad para que las autoridades puedan intervenir conforme a la legislación vigente en Coahuila.