Opinión
/ 11 febrero 2026
    La pelota si se mancha
    Aaliyah Farmer de Tigres Femenil, disputa el balón con Scarlett Camberos de América Femenil, en el estadio Universitario, en el partido de vuelta de la Final de la Apertura 2025. Cuartoscuro/Gabriela Pérez Montiel

Aaliyah Farmer, la defensora estadounidense, dejó al Tigres Femenil de manera inesperada

Caso Aaliyah Farmer, la defensora estadounidense dejó el equipo de manera inesperada. El club mencionó temas personales y dificultades de adaptación, diversos reportes señalan que su salida fue motivada por una situación de acoso y falta de seguridad en México. El club manifestó haberle brindado apoyo total antes de su regreso a Estados Unidos para unirse al Chicago Stars.

La institución según declaraciones de Pedro Losa: El técnico alzó la voz contra el acoso y los comportamientos machistas en redes sociales y otros ámbitos, enfatizando que en el club hay “tolerancia cero” ante estas situaciones.

Acoso en la U. Si acoso. Probable situación sentimental entre la delantera y otra jugadora del club en activo. Es cierto. Las amazonas permearon relaciones amorosas. Incluso noviazgos con menores de edad y matrimonios lésbicos.

Las fuerzas básicas y el primer equipo hierven entre las de mayor edad y las pupilas. Cualquier empresa, incluso CEMEX, no permite cortejos entre subordinados y jefes. Otra vez la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Rectoría lo sabe, lo sabe, lo sabe. Sigue la cumbia. Limpien todo el mugrero. Comiencen a dignificar la decencia.

Vamos con Tatiana Flores. La jugadora canadiense ha estado bajo el escrutinio público por diversas razones.

Era campeonable con Siboldi en Tigres varonil. Ffinales de 2024, circularon versiones sobre un supuesto “veto” por temas extracancha con el cuerpo técnico. No obstante, la jugadora se mantuvo en el plantel y aparece registrada para el torneo Clausura 2026.

El escándalo de Robert Dante Siboldi en agosto de 2025 salpicó indirectamente al entorno del club debido a rumores infundados que intentaron vincular al entrenador con una jugadora del equipo femenil para justificar su despido.

Peras o manzanas. La UANL y CEMEX como administrador, realmente dueño de la franquicia del equipo, debe redefinir el perfil Tigre.

Cuidar el vestidor, el entorno de rendimiento y por supuesto, evitar esa zona gris estilo griego. Donde los atletas olímpicos de la antigüedad, muchos de ellos narcisistas y homosexuales, pasaron el trecho del hecho al lecho. Premio a la lealtad, rendimiento, audacia y obediencia a la índole de preferencias, castigos y devaneos deportivos.

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

