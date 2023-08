La primera generación funda una empresa exitosa y la segunda la funde, ¿quién fracasó?

Suelo decir que las empresas familiares tienen bombas de tiempo que están escondidas. En la columna de este mes busco que visualicemos juntos una de esas bombas que detona cuando menos lo esperamos, pero cuando lo hace acaba con todo, con la empresa, sus activos y las personas a cargo de la misma.

Cuando un fundador o fundadora de una empresa familiar fallece de manera repentina y la siguiente generación toma el mando sin éxito, fundiendo el negocio en un corto plazo, se suceden una serie de hechos desafortunados que resultan en una espantosa etiqueta que marca a la segunda generación como los responsables del fracaso, quienes no pudieron o no supieron cómo continuar con el legado.

Esa derrota los etiqueta ante la sociedad, ante los familiares, los empleados y los clientes, poniendo un peso sobre sus hombros que no podrán quitarse de encima, salvo que comprendan quiénes son los verdaderos responsables.

Ellos, quienes tuvieron que vivir la pérdida de un ser importante a nivel emocional y la ausencia de un líder al mismo tiempo, no son los verdaderos causantes del fracaso.

Cuando un fundador o fundadora fallece repentinamente y no pudo o no tuvo tiempo de traspasar el liderazgo, los herederos enfrentan un estado de incertidumbre y de dudas sobre si pueden o no continuar, mantener el rumbo y superar los desafíos que se presentan.

La falta de guía clara, diferente del traspaso planificado, puede dejar a los sucesores en un territorio desconocido, tomando decisiones difíciles y sin orientación. La dinámica cambia y la responsabilidad recae en los herederos, pero éstos no contaron con una preparación, y el fracaso por lo que no logran resolver no tiene nada que ver con ellos. Esa capacidad se fue con quien no pudo, no supo o no tuvo tiempo de transmitirla.