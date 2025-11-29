La remoción de Gertz Manero

La remoción del fiscal Alejandro Gertz Manero hoy tiene grandes significados. No es casual que se haya dado en el contexto del bloqueo carretero, que ha sido quizá uno de los mayores retos al que se ha enfrentado la presidenta Claudia Sheinbaum, pues representa el hartazgo ciudadano por la indiferencia gubernamental frente a la violencia criminal.

No podemos olvidar que la Fiscalía es el brazo ejecutor de la lucha en contra de la delincuencia organizada. Es donde operan los ministerios públicos y donde están los agentes que investigan, detienen y presentan ante el MP a los delincuentes.

Sin embargo, esta importantísima institución ha estado distraída frente al incremento de los delitos que aquejan a la ciudadanía, constituyendo un embudo que frena la eficiencia de la secretaría a cargo de Omar García Harfuch.

Gertz Manero será recordado no por sus logros, pues la delincuencia creció exponencialmente durante su gestión, ya que siguió al pie de la letra la máxima de López Obrador de “abrazos... no balazos”.

Invirtió su mayor esfuerzo en perseguir a sus enemigos personales, como fue el caso del encarcelamiento de Alejandra Cuevas Morán, la hija de la señora Laura Morán, quien fue pareja del hermano del fiscal, Federico Gertz Manero, hasta el final de su vida.

Alejandra Cuevas fue encarcelada a partir de argumentos no considerados en nuestra Constitución, culpándola a ella –y a su madre– de no haber cuidado correctamente a su hermano durante su enfermedad final, siendo que Alejandra Cuevas ni siquiera vivía en la misma casa con su madre y don Federico, y doña Laura ya era en ese momento una anciana de 88 años que, además, era seis años mayor que él y seguramente también necesitaba cuidados.

No podemos dejar de pensar que seguramente el fiscal aprovechó este problema familiar para presionar al gobernador del Estado de México –el priista Alfredo del Mazo– para que no defendiese durante las elecciones del 4 de junio del 2023 la gubernatura para su partido –el PRI– y se dejase ganar, ya que Del Mazo estaba casado con la nieta de doña Laura Morán. De este modo ayudó a su amigo, el presidente López Obrador, a ganar una gubernatura tradicionalmente priista –cuna del grupo Atlacomulco, de larga tradición política– y la más importante del país.

Seguramente la remoción de Gertz Manero –a cambio de un premio de consolación, que es una embajada– traiga aparejada mayor eficiencia y efectividad en la lucha contra la delincuencia, a partir de una nueva era de colaboración entra la FGR y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Sin embargo, será necesario limpiar por dentro a esta institución –muy a fondo–, y no sólo sustituyendo a los cuadros cercanos al fiscal.

La reciente noticia de que Raúl Rocha Cantú –el dueño de la franquicia de Miss Universo–, quien resultó tener actividades delictivas de alto impacto y tenía comprada a una funcionaria de la FGR para que le avisase cuando hubiese carpetas de investigación en su contra, refleja el grado de corrupción interna.

Mientras no haya certeza absoluta de la confianza de cada uno de los funcionarios que trabajan en la FGR, no podremos asegurar la eficiencia de esta institución.

MISS UNIVERSO Y LA IMAGEN DE MÉXICO EN EL MUNDO

El escándalo del certamen de Miss Universo se ha complicado con las relaciones criminales descubiertas al copropietario de la franquicia global, el mexicano Raúl Rocha Cantú. Fue entonces cuando la imagen de México se convirtió en asunto global.

La imagen de nuestro país ha estado en entredicho por la fuerte presencia de cárteles mexicanos operando ya no sólo en Hispanoamérica, sino ahora también en España, donde se desarticuló una célula delictiva.

Se vuelve importante tratar de entender el impacto de estas noticias en las decisiones de los grandes capitalistas que invierten en México. La confianza es el principal requisito que exige un inversionista cuando pretende llevar su dinero a un país que no es el propio.

Hoy aún es muy pronto para visualizar el posible impacto de lo que proyectamos los mexicanos hacia el exterior. ¿A usted qué le parece?

Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación

@homsricardo