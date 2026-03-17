La revelación de los vinos innovadores premium

En medio de las cosas que no se ven está el propósito, y con esta encomienda llega Guidova al ejido Chapultepec, en medio de un valle rodeado de montañas y árboles guardianes que, en silencio, vigilan el paso a las nuevas vides.

Ya habíamos charlado del ingeniero José Trillo Rivas, también enólogo, que más que estos títulos es algo más profundo. Esta nueva aventura ya tiene un Malbec con la mayor puntuación de la guía Peñin. Recién salido del horno, un Cabernet Sauvignon que ha resultado mi preferido, además de Guidova 30 y un vino blanco solo para paladares conocedores de edición limitada.

La arquitectura del lugar es impecable, las cuachas de identidad saltillense, con pasadizos que pareciera te llevarán a revelar un misterio. El área de barricas es perfecta. José apasionadamente nos muestra el sueño y abre su corazón con una pasión que es inminente.

Su primera obra en ese valle fue un pozo de barbacoa. Recuerdo que llegué al filo del atardecer a prepararla, con su gente, la cual trata con gran humanidad, le dimos la bendición al borrego y al hoyo.

Esa noche fue de luna y ahí hablamos sobre el manto estelar que cubre ilusiones, familia, comunidad y la posible denominación de origen de la Sierra de Arteaga. Guidova es llevar la uva a un nivel de plenitud en todo sentido, haciendo de una copa un orgullo compartido. José tiene charlas íntimas con la vid, con el campo, hablan en un lenguaje de complicidad, comparten secretos, se conocen, son cómplices y amantes. La historia de amor contada en tu compa no podría se más profunda.

(Es real)

Las vistas te conectan con lo esencial de la vida: montañas, valles, resolanas que dan tonalidades de caprichosos verdes a los alrededores. Guidova significa “en lo alto”, muy adecuado a donde van dirigidos sus vinos.

En un particular gusto, al ser vinos de guarda, de añada, se dispara el buen gusto de disfrutar moles tradicionales mexicanos de excelencia, postres con cacao, una buena pesca envuelta en hoja santa para ese vino blanco fresco. Y no dudaría en unas carnitas confitadas para mi preferido.

Para cerrar, después de la ceremonia que es que una mujer haga barbacoa de pozo, desayunamos, al fresco de una mañana donde empezaba a despuntar el propósito de la excelencia. Sabemos que beber vino es charla, mesa, memorias olfativas, recuerdos, convivencia, gusto y también deleite.

Visita esta nueva bodega, síguelos en Instagram, reserva una visita guiada por la sommelier Daniela Peña y demos los primeros pasos a una nueva era en el enoturismo coahuilense.

Recuerda, de las 3000 medallas, 1700 han sido para el vino coahuilense y seguro están por llegar muchas más.

“El vino no te pone borracho , te pone fantástico”.

Ivonne Orozco

Sommelier en vino mexicano

Cocinera Mexicana