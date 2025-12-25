La revolución es justicia. La transformación, venganza

¿Les platico? ¡Arre!

Ilustra lo anterior, el caso de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI). Pero hay más, mucho más.

Con la nueva FGR ocurre lo mismo y pinta para peor: Ernestina Godoy es una descarada cortesana que obedece los dictados que le manda el Señor de los Pavorreales desde su trono en La Chingada.

En el Congreso de la Unión ocurre lo mismo: El poder legislativo está subordinado al Ejecutivo y con esto se consuma la desaparición de la separación de poderes, base de toda democracia.

En consecuencia, desde hace 7 años tenemos un régimen antidemocrático e incipientemente dictatorial.

Esto no se vio aquí ni en los peores años de la dictadura perfecta, como bautizó Vargas Llosa al reinado de 70 años del PRI.

Que AMLO y CSP hayan ganado las elecciones de 2018 y 2024 es una engañifa, pues lo hicieron con los votos del 30% de los electores, comprados la mayoría de ellos con las dádivas de los programas del bienestar.

Este gobierno de 7 años no se sustenta en un principio democrático; es una balbuceante dictadura engordada con el dinero de nuestros impuestos, regalado a...

Los adultos mayores, que pudiendo seguir activos laboralmente hablando, prefieren reacomodar sus posaderas en los cojines que el gobierno les da para sus banqueteras mecedoras y sillas de ruedas.

Los esquineros, que “invierten” sus mesadas en drogas, alcohol, armas y chatarra, mandando al caño los mejores años de su juventud.

Los burócratas, que se jubilan con pensiones de faraón a sus espinillentos 50 años de edad... o menos.

Los sindicalistas (FNSI, SUTERM, CTM, CROC, CROM, Ferrocarrileros, Burócratas) que rasuran a sus agremiados el 3% de sus sueldos.

Los dueños de los partidos políticos, que reciben miles de millones de pesos del nuevo INE y se los gastan en sus cosas.

Los lamparosos dirigentes del organismo electoral, que tienen en las nóminas del Estado hasta a sus amantes.

Los altos mandos militares, que pudren de corrupción las estructuras del ejército, de la marina, de la Guardia Nacional y de las policías federales, estatales, municipales y aduaneras.

Los bragueteros y agachones dirigentes de la IP, que se arrastran ante los designios del poder para asegurar licencias, concesiones y contratos que les da el gobierno.

Los activistas charoleros de pacotilla, que medran cual rémoras alrededor del poder político, económico y social.

Los medios de comunicación, que se venden al gobierno y traicionan y confunden a lectores y seguidores.

Los tiktokeros, feisbuqueros, chateros, chaleros, e influencers, que usurpan la función periodística. Algunos burócratas naranjas de 4a se sienten analistas y pontifican sus letrineras alucinaciones para solaz de sus detractores.

Cajón Desastre:

- Trump indultó a un pavo en el Thanksgiving Day, siguiendo la tradición de todos los presidentes de EEUU.

- AMLO y sus congéneres se cenaron anoche al pavorreal que merodeaba durante el estrellamiento de su libro “Grandeza”, donde hace apología de los sacrificios humanos de nuestros pueblos originarios durante la Conquista.

- Él llevó al País a la piedra de los sacrificios opacando lo que hicieron los sanguinarios y antropófagos aztecas. No cualquiera...

- Queridos amigos, que disfruten el recalentado.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza, multitask por excelencia.