La salud y la importancia de poner nuestra parte

He leído varios libros sobre la problemática de la salud y los esfuerzos que se están haciendo para enfrentar los padecimientos que nos aquejan. Soy de la década de los cincuenta del siglo pasado, cuando me reúno con amigos que fueron mis condiscípulos, todos de una u otra forma platicamos de las enfermedades que nos aquejan. Sin duda los que han mantenido una vida de ejercitarse con constancia son los que están en mejores condiciones. Mi amigo, Marcelino, con quien terminé la carrera en el Tec de la Laguna, desde que lo conozco, hace ejercicio diariamente. Cuando trabajaba en la Planta de Peñoles en Torreón, Coahuila, al ir al trabajo, por las mañanas, lo hacía en su coche, pero lo dejaba al medidodía y a la hora de ir comer, se regresaba corriendo a su casa, luego volvía al trabajo a pie. Luego se jubiló, pero mantuvo su ritmo de ejercicio, ya sea pedaleando su bicicleta o corriendo.

Entre los libros que leí en 2023, en los últimos meses del año pasado, se encuentran: Alarga tu esperanza de vida de David Sinclair, El gen. Una historia personal, de Siddhartha Mukherjee, La fuerza de la vida, de Tonny Robbins. El doctor Sinclair es un científico y profesor de genética en la Escuela de Medicina de Harvard, muy reconocido por sus investigaciones sobre el envejecimiento, sostiene que el envejecimiento es una enfermedad y que es una enfermedad tratable. Por lo que se puede vivir más tiempo y con mejor calidad de vida. Mukherjee es profesor de medicina en la Universidad de Columbia y oncólogo en su hospital universitario, en su libro hace una travesía desde el nacimiento, el desarrollo, la influencia y el futuro del gen, la unidad fundamental de la herencia y la unidad básica de toda la información biológica, su texto es una especie de “biografía” del gen.

Robbins, orador motivacional y líder del entrenamiento personal, en su texto de más de 767 páginas, aborda sobre los tratamientos más novedosos de la medicina regenerativa que pueden transformar nuestra calidad de vida, difunde los nuevos avances de la medicina de precisión, y asegura que el sueño de la juventud eterna está más cerca que nunca, porque ahora podemos hacer uso de terapias revolucionarias que revierten las enfermedades y retrasan el envejecimiento.

Estos libros nos hablan de que ahora contamos con nuevos tratamientos y nuevas tecnologías para abordar las enfermedades con la esperanza de curar la mayoría de ellas para maximizar nuestra salud y vitalidad. Pero David Sinclair al final de su libro nos deja: “De manera que, dicho todo esto, ¿qué es lo que yo hago?: a) Tomo un gramo (mil miligramos) de NMN todas las mañanas junto con un gramo de resveratrol (mezclado con yogur casero) y un gramo de metformina. b) Tomo una dosis diaria de vitamina D y vitamina K y 83 miligramos de aspirina. c) Me esfuerzo por mantener al mínimo la ingesta de azúcar, pan y pasta. Dejé los postres a los cuarenta años, aunque de vez en cuando los pruebo. d) Intento saltarme una comida al día, al menos, trato de que sea lo más pequeña posible. Mi apretada agenda laboral hace que casi todos los días de la semana me salte el almuerzo. e) Cada pocos meses, me sacan sangre en casa para analizarla en busca de muchos biomarcadores. Si dichos niveles no son óptimos, los modero con la comida o haciendo ejercicio. f) Intento andar mucho todos los días y subir escaleras. Voy al gimnasio casi todos los fines de semana con mi hijo Ben. Hacemos pesas, corremos un poco y vamos a la sauna antes de sumergirnos en una piscina de agua helada. g) Como muchas verduras y hortalizas e intento no comer carne de mamífero, a pesar de que está muy buena, si hago ejercicio, sí como carne. h) No fumo. Intento evitar los plásticos calentados en el microondas, exponerme demasiado a los rayos UVA, los rayos X y los TAC. i) Intento estar en un ambiente fresco durante el día y también durante la noche. j) Mi objetivo es mantener mi IMC, el índice de masa corporal, en el rango óptimo para mi salud, 23-25.

Vivir más no tiene sentido si no tienes cerca a tu familia y a tus amigos. Con el tiempo, he encontrado la dieta, el ejercicio físico y los suplementos que me funcionan mejor. Y estoy seguro de que tanto mi familia como yo seguiremos afinando estas prácticas a medida que avancen las investigaciones y nuestra vida siga”. O sea, hay que poner nuestra parte.

jshv0851@gmail.com