La sucesión presidencial a tres años de distancia

Opinión
/ 31 diciembre 2025
    La sucesión presidencial a tres años de distancia

De siempre los capítulos más relevantes de la vida pública se inscriben en la sucesión presidencial, en el arribo de un presidente que se vuelve articulador del cambio, para bien, como Madero, Cárdenas y Zedillo, o para mal, especialmente, Andrés Manuel López Obrador. Los actos fundacionales de estos mandatarios dan lugar a una secuela de largo aliento, también, para bien o para mal.

Virtud mayor de López Obrador su habilidad tanto para entender a la gente, como la manera como se mueven los intereses que inciden en la política, incluyendo, desde luego, los económicos y los del sector militar. López Obrador de manera temprana cooptó a la oligarquía a través del garrote y la zanahoria. Para lo primero estuvo la cancelación del aeropuerto de Texcoco; lo segundo, la generosa indemnización y la inclusión de muchos de ellos en la obra pública asignada discrecionalmente por el presidente. Capitalismo de cuates, eso sí, se les pide entregar dinero al gobierno, como lo hace ahora Trump.

TE PUEDE INTERESAR: Criticar y no morir en el intento durante el gobierno de la transformación

En el caso del ejército no se recurrió a la amenaza sino a la corrupción. No se trataba sólo de darles el mando de la seguridad pública, sino de incorporarlos en las tareas de los civiles donde estaba el dinero como aduanas, puertos y aeropuertos, así como la obra pública relevante. La inmoralidad penetró hasta el hueso, como lo constata el contrabando de combustibles que se destinó a las campañas de Morena, al enriquecimiento de muchos, incluyendo la extensa red de transportistas y distribuidores de combustibles.

López Obrador mostró singular destreza para resolver la sucesión presidencial. El resultado adverso en la elección de diputados de 2021 le hizo decantarse tempranamente por Claudia Sheinbaum. Fue una decisión virtuosa en términos de la continuidad y profundidad del proyecto obradorista bajo la tesis de que no ganaba una, sino el grupo. Su formación política aseguraba que mucho de lo proyectado por López Obrador habría de ser realizado por la sucesora. Era mucho más que afinidad personal, Sheinbaum iba adelante por razones de doctrina, de ideología. AMLO no se equivocó.

La sucesión presidencial desde ahora se ha vuelto incierta y difícil de conducir porque hay desencuentro entre la presidenta y el expresidente. Para ella queda claro que la candidatura de Andrés López Beltrán es inviable; es difícil que López Obrador concurra porque lo de él es proyectar desbordada ambición política y persistencia. Así llegó a la presidencia en condiciones adversas e inciertas; para él es impensable, con todas las ventajas presentes que su hijo no llegue a lo mismo. La presidenta sabe y padece que la diferencia entre hijo y padre es monumental e insalvable.

A eso remite el descarrilamiento del transístmico. La corrupción, desorden y daño material y político que han hecho los hijos de López Obrador por su incapacidad para actuar en consecuencia a la disciplina del padre. Al parecer, ahora sí, la presidenta muestra exasperación por la carga que le representan las malas decisiones de su antecesor, personificada en la manera como se permitió que los hijos se involucraran en la política y el gobierno. Si algo queda claro ahora es que Andrés López Beltrán queda fuera de la sucesión porque su candidatura es inviable a pesar del nombre.

Sin embargo, para la presidenta representaría un error marginarlo porque lo libera de responsabilidad, además de que sería quien pagara el costo si la elección intermedia no resulta de la satisfacción de la presidenta y de la nomenclatura, hecho altamente probable no sólo por las dificultades y el desgaste de Morena, también porque en todas las elecciones intermedias el partido gobernante sufre un deterioro en su fuerza legislativa.

Al igual que con López Obrador, el resultado de la elección intermedia servirá para definir con anticipación la sucesión presidencial. Si recurriera a los mismos medios de su antecesor, esto es, la encuesta, la decisión favorece a Omar García Harfuch, quien una vez más enfrentaría a Clara Brugada, ésta sin posibilidad alguna, ni siquiera en el Valle de México. En buena parte, el margen de maniobra de la presidenta dependerá del resultado de la elección de 2027. Una paradoja, conforme más adverso sea el resultado, mayor será la posibilidad de la presidenta para perfilar a su secretario de seguridad ciudadana como sucesor. Todo dependerá de la percepción de que López Obrador perdió posibilidad de influencia por empecinarse en adelantar a su hijo como heredero del proyecto político. Un muy improbable triunfo claro en la elección intermedia, favorecería la imposición de López Beltrán.

Temas


Política México

Federico Berrueto Pruneda

Federico Berrueto Pruneda

Licenciado en Derecho Facultad de Jurisprudencia UAC. Maestría y Estudios de Doctorado en Gobierno por la Universidad de Essex, Inglaterra.

Ha sido Catedrático en el ITAM; en el ITESM; en el CIDE; y en la Universidad Anáhuac.

En 1997 a 2000 titular de la Asesoría Política en la Presidencia del doctor Ernesto Zedillo.

Desde 2005 director general del Gabinete de Comunicación Estratégica

Columnista Juego de Espejos en Milenio Diario, Bloomberg-El Financiero y en SDP Noticias, Código Libre y en la Revista Peninsular. Coautor de varios textos en materia electoral y estudios históricos.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El termómetro marcó cinco grados centígrados en sectores cercanos a la sierra, donde familias salieron de sus tejabanes para buscar calor alrededor de fogatas improvisadas.

El frío cala más hondo en los tejabanes cercanos a la sierra de Saltillo
Autoridades estatales informaron que, pese a que el chofer fue detenido y el accidente dejó al menos 10 personas lesionadas, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal por parte de los afectados.

Sin denuncias por accidente de la ruta 7A embestida por el tren en Saltillo: FGE sigue a la espera
true

Interoceánico, Zambada, Arriaga o el fin de una visión de Estado
Autoridades de Protección Civil mantienen operativos en mercados sobre ruedas y acciones coordinadas con la Policía Cibernética para detectar la comercialización ilegal de pirotecnia en línea.

Venta de pirotecnia persiste en Saltillo a través de redes sociales
Sobre durmientes podridos

Sobre durmientes podridos
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Saltillo recorren cruceros y zonas de alta afluencia para detectar y retirar la venta ilegal de pirotecnia durante la temporada decembrina.

Aseguran 5 kilos de pirotecnia en Saltillo; vigilarán venta en redes sociales

El Museo de las Aves de Saltillo advirtió que la pirotecnia genera estrés extremo en aves y mascotas domésticas, lo que puede provocar desorientación, huida y, en casos graves, la muerte.

Museo de las Aves de Saltillo advierte riesgos para aves por uso de pirotecnia en fin de año
true

Mi unicornio azul ayer se me perdió