La transformación de la lectura y las comunidades literarias

Tema apasionante es la Lectura, así con mayúscula, porque igual de emocionante es sumergirse en ella como hablar de ella. Y hoy, a unos días de celebrarse el Día Internacional del Libro, se impone el tema de ese bello ejercicio que alimenta y remedia el alma, que igual se realiza en solitario que en grupo y que puede hacerse tanto en voz alta como en la profundidad del silencio personal. Porque en la lectura de una novela o un cuento, el lector puede hacerse cómplice del autor o de los protagonistas y amar o relegar el lugar en que se mueven y su lenguaje. En cambio, la lectura de un ensayo en solitario es aconsejable, y con previo conocimiento del tema para asirlo y disfrutarlo personalmente o compartir opinión posterior con quien lo conoce. Asimismo, no hay sensación igual, para terminar el día, que la lectura en silencio de un poema, un clásico soneto, por ejemplo. El lector puede elegir cualesquiera de los supuestos anteriores y, en mi opinión, disfrutar de la lectura.

En otros tiempos, la enseñanza de la literatura pretendía lograr que el alumno leyera fragmentos, si no es que obras completas representativas del patrimonio literario universal, con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura para enriquecer su personalidad y su visión del mundo, así como ampliar su vocabulario. Hace años, se eliminaron de los programas educativos las asignaturas de literatura y las etimologías del español. Hoy, los jóvenes no conocen a los arquetipos de la literatura: un Robinson Crusoe capaz de sobrevivir con solo su persona, un Aquiles encolerizado, un ingenioso Ulises o una fiel Penélope que espera el regreso de su marido... y no sigo porque no alcanzaría el espacio. Un destierro que, en lo personal, califico de atroz, porque conduce a nuestros jóvenes al exilio de su propia lengua y los condena a permanecer en sus orillas, sin acercarse siquiera a la riqueza del instrumento que les sirve para expresarse. Esto es, los deja sin la posibilidad de explorar sus tesoros y sin saber, a ciencia cierta, lo que hay más allá de su exiguo vocabulario. En el contexto de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), se reconoce que leer y escribir no son sólo habilidades técnicas, sino procesos profundamente ligados a la cultura, la identidad y la transformación social, pero el caso es que ni los niños ni los jóvenes conocen literatura y su vocabulario es igualmente raquítico. Sin embargo, la lectura está de moda. Hay una generación que intenta volver a ese conocimiento y lo practica con seriedad y constancia. La existencia de los clubes de lectura es real y palpable, y esa actividad se está convirtiendo en la nueva tendencia social, principalmente entre la Generación Z, los nacidos entre 1997 y 2012, también llamados Centennials y nativos digitales, y algunos Millennials o Generación Y, nacidos entre 1981 y 1996. Los “Book Clubs” han reemplazado a los bares y los antros como espacios ideales de reunión y socialización nocturna. Las redes sociales, por su parte, utilizan las comunidades de lectura BookTok y Bookstagram en TikTok e Instagram y son un fenómeno cultural que está cambiando la manera en que se descubre y consume la literatura; en la primera de manera rápida y en la segunda con enfoques más visuales y estéticos. Ambas, sin duda, apoyan y dan visibilidad a las comunidades literarias.

En consecuencia, los booktokers crean contenido, reseñan libros en videos rápidos y crean listas de títulos como “Mejores romances” o “Libros que te harán llorar”, mientras que Instagram agrupa autores, lectores y editoriales de forma más seria, con opiniones más profesionales y un enfoque más estético, y los instagramers emiten recomendaciones mejor fundamentadas, a mi juicio. Lo cierto es que unos y otros manejan contenidos, crean comunidades literarias, les dan visibilidad y las apoyan. Igualmente, ambas tienen influencia en las ventas y pueden fácilmente hacer de cualquier libro un bestseller, tanto como eliminarlo de la lista de los mejor vendidos. Los clubes de lectura, así transformados y con nuevas dimensiones sociales incorporadas, se están convirtiendo en una actividad por excelencia y son la nueva tendencia social de jóvenes lectores en México, fundamentalmente, lectoras mujeres. “El club de lectura, reinventado y expandido, es hoy uno de los espacios donde la cultura y la vida social se encuentran de manera más fértil”, afirma la revista 1000Libraries Magazine.

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