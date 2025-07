Reconectando a Saltillo: con fiesta para solteros promueven las ‘olvidadas’ interacciones cara a cara

A veces, cuando tiene un rato libre, Gigi sale a caminar sin destino fijo. Le gusta sentarse en alguna plaza, observar cómo se mueve la ciudad, cómo la gente habla, se cruza o simplemente se ignora. “Me encanta ver cómo interactúan los humanos”.

Un día, al ver tantas miradas perdidas en el celular y tan pocas conectando entre sí, se hizo una pregunta: ¿por qué no generar un espacio donde desconocidos pudieran, al menos por unos minutos, mirarse a los ojos con intención?

Así nació la fiesta para solteros que se realiza este 19 de julio en Saltillo. Un evento con formato Speed Dating, difundido principalmente en TikTok, que en cuestión de días agotó todos los lugares disponibles. “Subí un video sin esperar nada y fue una locura”, cuenta Gigi, quien ha trabajado como terapeuta alternativa y se describe como una persona autodidacta y profundamente curiosa de las conexiones humanas.

Recibió mensajes de personas separadas, viudas, jóvenes que no saben cómo iniciar una conversación fuera de una pantalla. Gente que, como ella, valora lo presencial, lo espontáneo, lo que no se puede editar ni borrar. “Hay una sed de encuentro, aunque muchos no sepan cómo acercarse”.

Dice que este tipo de dinámicas pueden ser valiosas para quienes sienten que no encajan del todo en la forma moderna de relacionarse. “Esto puede ayudar mucho a las personas introvertidas, tímidas o reservadas. Hay quienes me dijeron que tienen años sin hablar con alguien nuevo cara a cara”.

La mecánica es sencilla: cada participante tendrá unos minutos para conversar con otra persona antes de rotar. Habrá acompañamiento durante todo el evento, música ambiental y personal de apoyo. “La idea es que se sientan cómodos, seguros, sin presiones. No es una competencia ni una cita forzada. Es un juego amable de posibilidades”.

LO IMPORTANTE ES LO QUE SE TEJE

Gigi reconoce que el concepto del Speed Dating no es nuevo, pero en Saltillo solo se había hecho una vez. “No estamos inventando el hilo negro, pero sí podemos tejer algo distinto con él”.

Aunque la convocatoria fue abierta, la organizadora cuidó el proceso de inscripción y mantendrá un ambiente seguro para todas las personas asistentes. También aclaró que este será solo el primero de varios encuentros que ya se están planeando. “Queremos que esto crezca, que sea una opción más para conectar de manera auténtica en Saltillo”.

En su experiencia, el contenido que genera mayor conexión en redes sociales es el que se hace con rostro y voz propia. Por eso ella misma aparece hablando en los videos donde invitó al evento. “Las personas responden cuando sienten que hay alguien real del otro lado”.

Desde su cuenta “Conecta Saltillo” (conecta.saltillo en TikTok y que no debe confundirse con la página de tours), Gigi seguirá compartiendo estas iniciativas. La intención, dice, no es emparejar personas, sino abrir caminos. “Puedes ir buscando una amistad, una pareja, una plática. Lo que surja está bien. Lo importante es darnos la oportunidad de conocer a alguien más, sin expectativas fijas, pero con el corazón abierto”.

El evento reune a más de 70 personas. Todas decidieron intentarlo. Tal vez no encuentren al amor de su vida, pero al menos, por unos minutos, dejarán de hablarle a una pantalla.