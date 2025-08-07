Las letanías de la continuidad

Desde el cielo una hermosa mañana. Para quienes deben de causar alta en el Down town de la Cosmópolis de Nuevo León, desde las seis de la mañana y hasta las veintidós de la noche, el municipio de Monterrey es responsable de cobrar por el estacionamiento, en vía pública, de los espacios mal trazados e incluso volátiles de la capital regiomontana.

Los integrantes del gabinete como Secretario de Ayuntamiento: César Garza Villarreal, Secretario de Innovación y Gobierno Abierto: Federico Vargas, Secretario de Administración: Marcelo Segovia, Secretaria de Desarrollo Económico: Ximena Tamariz, Comisario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: Eduardo Sánchez Quiroz. Secretario de Desarrollo Urbano Sostenible: Fernando Gutiérrez, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal: Antonio Martínez, Secretario Ejecutiva del Presidente Municipal: Gabriel Ayala, Secretaria de Servicios Públicos: Mayela Quiroga

Secretario de Infraestructura Sostenible: Nazario Pineda Osorio, Directora del DIF Monterrey: Xóchitl Loredo Salazar, Jefe de Gabinete: Fernando Margain, Directora General del Instituto de mujeres regias: Wendy Cordero, Directora del Instituto de la Juventud de Monterrey: Maday Cantú, Controladora de Monterrey: Jovita Morín

Los Regidoras y Regidores: Rosa Ofelia Coronado Flores, Tomás David Macías Canales, Cecilia Ivonne Espir Martínez, Álvaro Flores Palomo, Cristina Muñoz RíosMentor Tijerina Guerra, Marcela Cavazos Guajardo, Matías García Garate, Adriana Paola Coronado Ramírez, Marco Antonio Vega Noriega, Dabne Naian González Gómez, Francisco Javier Cantú Torres, Diana Esperanza Gámez Garza

Gracias al Ayuntamiento de Monterrey 2024-2027, Mario Alberto Rodríguez Platas, Karla Aurora Romero García Eugenio Silva Álvarez, Aglaee Idalia Sánchez Valdez, Daniel Galindo Cruz, Roberto Alfonso Gallardo Galindo, Martha Laura Montemayor Flores, José Antonio Chávez Contreras, Anabel Molina García, Nayra Nelly González Garza, Zally Emmanuelle Alanís Izaguirre, Daniel Ramiro Villarreal Zambrano, Gibran Olager Ornelas Bustos, Mayela Cortes González, Aurea Viridiana Tovar Torres.

Síndica Primera Blanca Paola Contreras Torres. Síndico Segundo Luis Carlos Treviño Berchelmann. A todos ellos podemos darle las gracias del aumento del 800% en los parquímetros de la urbe.

También de la modificación del horario. De las 6 de la mañana a las 22 horas de lunes a sábado. Discriminando a quienes carecen de tarjeta de crédito, debito y a los adultos mayores sin acceso a la red mundial de internet o a diferenciar al ciudadano de capacidades diferentes.

Aún así, quien encabeza la alcaldía sueña con encabezar, suceder y meter al bote, a toda la administración estatal de Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Aprenda sus nombres. Para evitar sufragar por ellos en las siguientes boletas electorales.