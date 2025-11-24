Las libaciones del desdén

Vivir en el neofeudalismo. En las cortes los reyes apalancan las determinaciones. La misma historia el mismo cuento. Todos entran en la sencilles y concluyen en la abundancia.

Aquí vamos de nuevo. En dos años Nuevo León estará jugando en cancha dispareja. Quienes apuestan por San Adrián de la Garza pueden resultar derrotados. Como paga tantas dadivas. Ruta Regia gratuita. Apoyos en efectivo a las jefas de familia. Follow the money.

Auditar es consigna penal. Aplica la misma técnica nuestro angelical Samuel García. Detestamos tanto las mentiras frecuentes. Las tácticas dilatorias. Usar a sus empleados para causar estragos en los tribunales electorales y en órganos de auditoria del Congreso del Estado.

Coahuila tampoco curte las baquetas tan mal. Ni Chihuahua. Las Bajas Californias. Sonora de todos los narcos. Sinaloa de los patrones del crimen organizado. Vamos al altiplano.

Cada alcaldía en la ciudad de México resopla aires de impurezas. La gobernadora Brugada contra las cuerdas de los coreanos, colombianos, chinos, unión Tepito, desertores de la unión, ajustes de cuentas. Fantasías animadas escritas desde el infernal conjunto de operaciones del PRIAN.

Jalisco tiene su dueño, no es Alfaro ni los asesores de Movimiento Ciudadano. CJNG desde ahí hasta las inmediaciones del pacifico nada sereno. Michoacán vocifera la sangre caliente de los talamontes. Impuestos revolucionarios a la producción de las huertas de limones, aguacates y maderas preciosas.

A los luchadores sociales colgando el san Benito de comunistas, guerrilleros y personajes no gratos.

Mejor cambiamos de canal. Vaya sorpresa el socialista alcalde de Nueva York visita al amigo favorito del pederasta difunto Epstein.

Ande dígale fascista. La tripa estomacal viene torcida. Ucrania va a colapsar en breve ante los Estados Unidos. Navidad anticipada para Rusia.

Nuestra mis mundo es hija de un funcionario de PEMEX. A poco MORENA puede comprar un concurso internacional. Les cae el veinte.

El neofeudalismo ya esta en marcha. Carecemos de carta invitación a las libaciones del desdén. Prepárese para cerrar a tambor batiente el 2025. Ya concluye el reyes Guadalupe. Viaje seguro. No use su vehículo. Todos los jefes de movilidad y vialidad esperan sus aguinaldos. Por debajo del agua. Amén.