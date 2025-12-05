¡Se acabó el aguinaldo! Confirman concierto de Carlos Rivera en Saltillo el próximo marzo de 2026

Se acabó la espera y se adelantó el deseo navideño: Carlos Rivera dará concierto en Saltillo. Así lo confirmó la empresa 4.40, asegurando que el cantante se presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas el próximo 27 de marzo.

La información fue compartida vía Facebook por la promotora local, donde también se detalló que la venta de boletos inicia el lunes 8 de diciembre en el sitio www.tickettogo.com.mx.

“¡Confirmado! Carlos Rivera en Saltillo. La voz más romántica de México encenderá el escenario del Auditorio Parque Las Maravillas el próximo 27 de marzo”, informó la publicación.