¡Se acabó el aguinaldo! Confirman concierto de Carlos Rivera en Saltillo el próximo marzo de 2026
El ganador de ‘La Academia’ e investigador de ‘¿Quién es La Máscara?’ se presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas el 27 de marzo
Se acabó la espera y se adelantó el deseo navideño: Carlos Rivera dará concierto en Saltillo. Así lo confirmó la empresa 4.40, asegurando que el cantante se presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas el próximo 27 de marzo.
La información fue compartida vía Facebook por la promotora local, donde también se detalló que la venta de boletos inicia el lunes 8 de diciembre en el sitio www.tickettogo.com.mx.
“¡Confirmado! Carlos Rivera en Saltillo. La voz más romántica de México encenderá el escenario del Auditorio Parque Las Maravillas el próximo 27 de marzo”, informó la publicación.
EL FAVORITO DE MUCHOS
La venta de boletos físicos comenzará el miércoles 10 de diciembre en los puntos oficiales, como las sucursales de JR Sombreros y las instalaciones de Forty Gamer.
Rivera se reencontrará con sus fans de Saltillo mediante su tour ¡Viva México!, el cual comenzará en las primeras semanas de 2026 y visitará ciudades como Ciudad de México, León, Guadalajara y otras plazas del país.
A principios de noviembre, el intérprete lanzó su nuevo EP titulado VIDA, simultáneamente con su participación como “investigador” en el reality de Televisa ‘¿Quién es La Máscara?’, además de compaginar su vida familiar junto a Cynthia Rodríguez y su hijo León.