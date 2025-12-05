¡Se acabó el aguinaldo! Confirman concierto de Carlos Rivera en Saltillo el próximo marzo de 2026

Show
/ 5 diciembre 2025
    ¡Se acabó el aguinaldo! Confirman concierto de Carlos Rivera en Saltillo el próximo marzo de 2026
    Evento. Los boletos saldrán a la venta en línea el próximo lunes 8 de diciembre. FOTO: CUARTOSCURO

El ganador de ‘La Academia’ e investigador de ‘¿Quién es La Máscara?’ se presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas el 27 de marzo

Se acabó la espera y se adelantó el deseo navideño: Carlos Rivera dará concierto en Saltillo. Así lo confirmó la empresa 4.40, asegurando que el cantante se presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas el próximo 27 de marzo.

La información fue compartida vía Facebook por la promotora local, donde también se detalló que la venta de boletos inicia el lunes 8 de diciembre en el sitio www.tickettogo.com.mx.

¡Confirmado! Carlos Rivera en Saltillo. La voz más romántica de México encenderá el escenario del Auditorio Parque Las Maravillas el próximo 27 de marzo”, informó la publicación.

EL FAVORITO DE MUCHOS

La venta de boletos físicos comenzará el miércoles 10 de diciembre en los puntos oficiales, como las sucursales de JR Sombreros y las instalaciones de Forty Gamer.

Rivera se reencontrará con sus fans de Saltillo mediante su tour ¡Viva México!, el cual comenzará en las primeras semanas de 2026 y visitará ciudades como Ciudad de México, León, Guadalajara y otras plazas del país.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce? Esto se sabe

A principios de noviembre, el intérprete lanzó su nuevo EP titulado VIDA, simultáneamente con su participación como “investigador” en el reality de Televisa ‘¿Quién es La Máscara?’, además de compaginar su vida familiar junto a Cynthia Rodríguez y su hijo León.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Eventos

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Carlos Rivera

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sosteniendo una espada durante un discurso el mes pasado. Si finalmente pierde el poder, su posible reemplazo dependerá en gran medida de su salida.

Trump quiere fuera a Maduro. Estos son los posibles sustitutos
Algunos señalaron que Godoy cuenta con la trayectoria necesaria para el cargo y otros pensaron lo opuesto.

Divide opiniones en redes la elección de Ernestina Godoy en la FGR
Sheinbaum también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los pueblos originarios, a los migrantes, y al pueblo mexicano en general.

Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos
En el Zócalo capitalino, Sheinbaum afirmó que México mantiene una relación con Estados Unidos basada en respeto y principios, tras su reunión con Donald Trump y Mark Carney en Washington.

Sheinbaum reafirma soberanía de México durante mitin, tras encuentro con Trump: ‘Llegamos a un entendido’
Tiendas que sirven de refugios para palestinos desplazados, entre la devastación causada por las operaciones terrestre y aérea de Israel en la Ciudad de Gaza, el 5 de diciembre de 2025. FOTO: AP Foto/Abdel Kareem Hana

Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico”
Derecho divino

Derecho divino
true

Claudia Sheinbaum ha sabido tratar con Donald Trump
Ricardo Anaya informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal