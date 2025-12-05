Mundial 2026: Pintan para jugar en Monterrey Países Bajos, Japón, Corea del Sur... y Saltillo va por turistas

Líderes de cámaras empresariales del sector turístico coincidieron en la oportunidad que tiene Saltillo de aprovechar el boom turístico que tendrá Nuevo León, que espera recibir 3.4 millones de turistas.

Además, Monterrey será sede de un partido de los dieciseisavos de final, que enfrentará al primer lugar del citado grupo F y al segundo lugar del grupo C, integrado por Brasil, Marruecos, Haití y Escocia, por lo que uno de los últimos cuatro equipos jugará en la capital regiomontana.

El sorteo de ayer arrojó que Países Bajos, Japón, Túnez y una selección más que saldrá de entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania, integrarán el grupo F, del que dos partidos se jugarán en Monterrey . Además, el estadio de los Rayados de Monterrey albergará el partido de Sudáfrica contra Corea del Sur, que pertenecen al grupo A, en el que también está México.

Aunque hoy se oficializan las sedes de cada partido, tras el sorteo de la Copa Mundial de Futbol 2026 se perfilan para llegar a la región que integra a Monterrey con Saltillo partidos mundialistas con las selecciones de Países Bajos, Japón, Túnez, Sudáfrica y Corea del Sur . Incluso, para la fase eliminatoria, le podría tocar a Brasil .

ESPERA SALTILLO 800 MDP

Al respecto, el Gobierno Municipal de Saltillo se dijo “listo para recibir a miles de turistas, nacionales y extranjeros, durante la máxima fiesta del fútbol”.

“En equipo con el Gobernador Manolo Jiménez y con empresarios del sector servicios, brindaremos una gran experiencia a quienes vengan a conocer nuestra ciudad y sus atractivos”, informó.

Detalló que alrededor de un millón de personas visitarán Monterrey, y de ese número, “esperamos que al menos 350 mil vengan a Saltillo, dejando una derrama económica de hasta 800 millones de pesos”.

LA OFERTA EN SALTILLO

Isidoro García Reyes, presidente de la Canirac (Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados) Saltillo, señaló que la oferta de cultura gastronómica tiene un alto potencial para los visitantes de los países que jugarán en Monterrey, donde se observa una alta oportunidad de consumo.

“Estamos detectando países que en realidad también traen potencial de consumo y eso es una buena noticia para la región donde vamos a estar operando”, dijo García Reyes.

“Cuando nosotros vamos a esos países también queremos probar lo que se tiene allá como nuevo, definitivamente no dudamos y más porque tenemos mucho contacto con alguno de esos países en el tema de turismo industrial que lo tenemos ahora sí que en casa, ahora tenemos un número más grande de visitantes y sabemos que nuestra comida les gusta y en un momento dado pues ese choque cultural y ese conocimiento siempre es muy favorable”.

Destacó que Saltillo ofrece diversidad gastronómica, un centro histórico atractivo, una amplia variedad de museos y seguridad. Destacó que incluso la oferta se extiende a la zona serrana de Arteaga e incluso a Cuatro Ciénegas, en la Región Centro.

“El que la gente conozca la parte del centro como Cuatro Ciénegas, cabañas de Monterreal, los mismos atributos que se tienen aquí en la ciudad, creo que va a ser muy, muy importante poderlo canalizar a través de nuestros meseros, de nuestro personal, a través de los espectaculares, la publicidad que podamos hacer llegar y en un momento dado poderlos captar”.

Dijo que, por la cercanía con Monterrey, para Saltillo se abre una ola de oportunidades que redundará en una derrama económica significativa.

Entre los retos rumbo a la celebración del mundial, el presidente de Canirac destacó el trabajo que se ha hecho en materia de conectividad y dijo que es vital la coordinación con Nuevo León para la captación de turistas.

“¿Qué es lo que faltaría? Seguir manteniendo ese enlace con Nuevo León en un momento dado, que los extranjeros vean que van a tener un buen partido de fútbol, pero que también van a poder conocer de la cultura mexicana. Creo que la región de Nuevo León junto con Coahuila, los Estados Unidos, siempre vamos de la mano y compartimos ciertos gustos y preferencias gastronómicos”.

“Estamos trabajando ya para estar desarrollando buenas actividades en lugares de Fanfest, en lugares de degustación, en plazas públicas y en los mismos recintos”.

El empresario hotelero y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), Héctor Horacio Dávila Rodríguez, destacó la seguridad, el clima y la hospitalidad de Saltillo para los visitantes al mundial.

“Los de Japón se van a ir vueltos locos porque aquí van a saber lo que es probar la dulzura de la carne que tenemos en el norte, los vegetales, la variedad gastronómica que hay que se van a ir para atrás. Los tunecinos pues es algo parecido con nosotros, aunque ellos no usan la tortilla ni el pan, aquí van a la tortilla que también les va a gustar”, expuso.

Asimismo, dijo que sería positivo albergar a Países Bajos o Ucrania por la apertura de sus visitantes.

Aseguró que durante esas fechas las habitaciones de hotel se van a llenar en Saltillo, que contará en su área metropolitana con 4 mil 500 cuartos y 3 mil 500 arriba de tres estrellas.

“No van a costar el mismo precio, generalmente se va a ir al doble de lo que cuesta. Estamos hablando que una habitación te va a costar los 300 dólares, 350 dólares. Hoy día te cuesta 150”, expuso.

También señaló la urgencia de que se integren las cámaras empresariales y los gobiernos locales para afinar la logística y aprovechar de mejor manera el turismo.

CIUDADES CERCANAS PUEDEN APROVECHAR HASTA EL 15%

En junio de este año, VANGUARDIA publicó que ciudades cercanas a las sedes de la Copa del Mundo pueden tener un impacto económico de hasta el 15 por ciento respecto a las que recibirán partidos.

Andrés Deyá, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), expuso entonces que aspectos como alojamiento y hasta gasolina pueden ofrecerse a locales y visitantes de las ciudades sede.

“Cuando un evento se hace en una gran ciudad, las ciudades de alrededor se ven muy beneficiadas, primero porque es alojamiento más económico, segundo porque hasta puede ser que la gente de la gran ciudad alquila su departamento, alquila su casa y esos días se va a la ciudad de las afueras. Y segundo que hay mucha gente de la gran ciudad que no quiere estar en el evento y se termina yendo.

“La economía de un evento no es lineal, es 360, es un montón, así que van a tener que estar preparados para el año que viene”, expuso Deyá para VANGUARDIA.