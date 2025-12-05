‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorro de 18 mdp para familias de Saltillo

A poco más de dos meses de su arranque, las rutas troncales del programa “Aquí Vamos Gratis” han representado un ahorro acumulado de 18 millones de pesos para las familias saltillenses, de acuerdo con el informe presentado por Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS).

La cifra corresponde a 1 millón 344 mil 936 traslados gratuitos realizados desde el 1 de octubre hasta el Primer Informe de Resultados.

De la Rosa recordó que el programa fue impulsado por el alcalde Javier Díaz González, con el respaldo del Gobierno del Estado, con el objetivo de apoyar directamente la economía familiar.

“Como lo ha mencionado nuestro alcalde, el dinero que se ahorran las familias en el transporte puede utilizarse en otras necesidades y mejorar su calidad de vida”, señaló.

El sistema opera con 35 unidades modelo 2025, equipadas con GPS, cámaras interiores y exteriores, aire acondicionado, WiFi, asientos ergonómicos y equipo de seguridad.

Cada unidad tiene capacidad para 77 pasajeros y cuenta con rampa de acceso, espacios para personas con discapacidad, iluminación LED y tableros electrónicos.

Las rutas troncales recorren la ciudad en sentidos Oriente-Poniente, Poniente-Oriente, Norte-Sur y Sur-Norte, cubriendo 146 paradas a lo largo de 74.6 kilómetros, lo que permite una atención integral en todos los sectores.

Este programa se consolida como una de las estrategias sociales más relevantes en materia de movilidad y apoyo económico para las familias de Saltillo.