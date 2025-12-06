POLITICÓN: En primer cara a cara Trump-Sheinbaum, todo fue futbol

I. DE ENSUEÑO

Finalmente la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense Donald Trump se vieron las caras... y todo salió a pedir de boca, al menos si se confía en las versiones oficiales y la información difundida en redes sociales. A decir de la mandataria mexicana, todo fue futbol y se dejaron para otra ocasión los temas escabrosos... como la renegociación del T-MEC, la auténtica cacería de inmigrantes mexicanos que realiza el gobierno estadounidense, la posibilidad de que fuerzas estadounidenses combatan a los narcotraficantes en territorio mexicano, o los señalamientos de que las remesas se utilizan para lavar dinero.

II. CAMBIO DE PRIORIDADES

Todo mundo especuló, previo al viaje de Sheinbaum a la capital estadounidense, que la única razón por la cual ella debería acudir al sorteo de la Copa Mundial era por la posibilidad de hablar personalmente con Trump... y el primer ministro canadiense Mark Carney, pues de otra forma no tendría mucho sentido asistir al evento. El encuentro tuvo lugar, pero dicen que no se habló de nada importante... o la definición de importante cambió y ahora solo importa el futbol.

III. MISTERIO

¿Cómo es que en Saltillo siguen usándose llantas para la cocción de los ladrillos que producen algunas de las fábricas de este material de construcción que aún operan “de forma artesanal” en la ciudad? La pregunta es pertinente porque desde la administración municipal que encabezó Óscar Pimentel González se anunciaron acciones para que los productores de ladrillo abandonaran dicha práctica debido a que es altamente contaminante. Sin embargo, de acuerdo con la autoridad ambiental que hoy encabeza Susana Estens, dicha práctica no se ha erradicado... aunque ahora se hace “de forma clandestina”.

IV. IMPUNIDAD

El señalamiento es verdaderamente llamativo, pues una actividad que se realiza de forma clandestina es, por definición, una que se hace en secreto, de manera oculta, es decir, lejos de la vista de todo mundo. Y claramente resulta imposible quemar llantas en secreto, pues el humo que provoca la combustión es inocultable. En todo caso, la quema se realiza de forma impune... porque la autoridad responsable no hace nada para detenerla.

V. ENCUENTRO

Nos comentan que, al margen de los buenos resultados que arrojan los indicadores de seguridad en Coahuila, lo que realmente ha llamado la atención en círculos políticos -más allá del territorio estatal- es el momento en que se da la reunión entre el gobernador Manolo Jiménez y el secretario Omar García Harfuch. No es la primera vez que se encuentran, pero en esta ocasión, el encuentro coincide con los cambios recientes en la Fiscalía General de la República y con el fortalecimiento del propio Harfuch dentro del gabinete federal. El contexto agrega una lectura política a lo que fue presentado como una mesa de trabajo técnica.

VI. LECTURA

Aunque oficialmente se trató de revisar cifras y reafirmar la coordinación, la reunión también envía un mensaje hacia dentro y fuera del estado. La relación entre Coahuila y el Gobierno Federal en materia de seguridad parece transitar con normalidad, lo cual no es menor en tiempos convulsos. Que la interlocución se mantenga con quien ahora tiene más peso en esa área federal permite proyectar estabilidad y continuidad, sin necesidad de grandilocuencias ni fuegos artificiales. Es, al menos, una señal oportuna.

VII. PINO POLÉMICO

Nos comentan que en Piedras Negras el alcalde Jacobo Rodríguez decidió enfrentar de forma directa y sin rodeos las críticas por la decoración navideña que instaló su administración, en particular el pino de la Macroplaza. En una transmisión en sus redes sociales, explicó que el árbol tradicional estaba dañado, sin guirnaldas ni luces, y que no estaba dispuesto a hacer un gasto extraordinario. “Si me recuerdan como el alcalde que menos adornó en Navidad, no me importa”, soltó. Aseguró que hay otras prioridades en la ciudad y no pensaba distraerse ni engancharse “por un pino”.

VIII. SOBRECOSTOS

El edil explicó que históricamente se subcontrataba la instalación navideña y que el año pasado, todavía en la administración anterior, se pagaron hasta 700 mil pesos, aunque el precio real ronda los 300 mil. Por eso este año optaron por comprar algunos adornos propios del municipio para dejar de pagar de más. Dijo que seguirán adquiriendo poco a poco. Concluyó que vienen muchas obras públicas y que hay que cuidar cada peso. No todo es popular: hay decisiones que no gustan, pero que son las correctas.

IX. FORO ¿CIUDADANO?

De último momento se confirmó que el próximo lunes ocho de diciembre, a las 14:00 horas, Coahuila será sede de uno de los foros estatales rumbo a la reforma electoral promovida por Claudia Sheinbaum. La Comisión presidencial para el tema, encabezada por Pablo Gómez, organiza estas consultas públicas para recoger opiniones sobre el sistema electoral. La narrativa oficial insiste en que habrá apertura y pluralidad, pero entre actores locales crece el escepticismo: ¿se escuchará a todos para luego ignorar lo que dijeron? La línea entre foro participativo y simulación puede ser muy delgada.