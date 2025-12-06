Coahuila: Funciona sinergia entre Manolo Jiménez y Javier Díaz

Los recientes informes de gobierno de los alcaldes de Torreón y de Monclova parece que pasaron con una calificación de regulares a buenos, según estudiosos del análisis político comarcano.

Sin sustancia ni contenido valioso, ambos informes de actividades no aportaron nada al desarrollo regional ni a la entidad.

Por eso la clase política y empresarial coahuilense mantiene grandes expectativas sobre lo que va a informar el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, en su próxima comparecencia ciudadana.

Saltillo es una de las capitales del país más seguras, también de las generadoras de más empleos y de las que gozan de mejores calificaciones crediticias.

Empresarios locales afirman que convertirla en un polo de inversión y desarrollo nacional no ha sido cuestión de suerte, sino de la sinergia de Javier Díaz con el gobernador Manolo Jiménez

Y con el Mundial de Futbol 2026, el trabajo coordinado será mayor...

RUBÉN AL AGUA

La senadora Cecilia Guadiana acusó al diputado Rubén Moreira Valdez de mentir sobre la Ley de Aguas para intentar proteger sus privilegios por las concesiones de agua que posee en Coahuila.

“Es falso que Morena se vaya quedar con las concesiones, lo que pasa es que el ex gobernador está preocupado por perder sus concesiones de uso agrícola en Arteaga”, señaló.

La representante popular destacó que las concesiones agrícolas que tiene Moreira Valdez terminaron destinadas a uso en fraccionamientos privados en varias partes del estado.

Graves acusaciones...

SÉPTIMO EN ZÓCALO

Músculo, músculo, puro músculo es lo que la Cuarta Transformación mostrará a sus opositores hoy en el Zócalo capitalino, en la conmemoración del 7 aniversario de su llegada al poder.

La concentración será presidida por la mandataria nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, al cumplir su primer año al frente de la Presidencia de la República.

Desde Coahuila, varios contingentes de simpatizantes salieron desde hace unos días rumbo a la capital del país para estar hoy presentes en el festejo popular morenista.

Los principales financiadores del viaje son Javier Borrego, Luis Fernando Salazar y Cecilia Guadiana.

QUEDA BIEN

El diputado local por Morena, Alberto Hurtado, comienza a generar dudas entre políticos comarcanos por su persistente intención de quedar bien con todo mundo.

Y es que aseguran que Beto promete a todos los grupos apoyo y lealtad, a pesar de que sabe que los actores políticos están confrontados.

Por esa razón, el legislador morenista ha perdido credibilidad, pues en su afán de “queda bien”, genera desconfianza al intentar burlarse de la inteligencia de sus interlocutores.

En pocas palabras, Alberto solo trabaja para él y solo para él...

¡AHÍ MADRE!

El cómico y comediante, Eduardo Manzano, falleció este viernes a los 87 años de edad, informó su familia a través de redes sociales.

Eduardo, junto a Enrique Cuenca, formó la pareja de comedia Los Polivoces, que en los años 70’s logró una gran popularidad en la televisión mexicana.

Entre los grandes personajes de Lalo Manzano figuran Gordolfo Gelatino, Agallón Mafafas, don Teofilito, el Wash and Wear y el hermano Lelo, entre otros.

Descanse en paz este gran actor de entrañables recuerdos...