Se fue la luz momentáneamente, y con la luz, el internet. La tele está prendida, pero no está conectada para ver Netflix. En programación local, no sé cual canal y así, está una película de Cantinflas. Casi no veo películas antiguas mexicanas. Estoy de acuerdo en que debería conocer mucho más sobre la cinematografía mexicana. Por cierto, Cantinflas acaba de dar un discurso en su famoso estilo de usar muchas palabras para no decir nada. Divertido, en verdad que lo es.

Lo que reflexioné es que tengo un cierto rechazo a las películas antiguas mexicanas por ciertos eventos que en un momento de mi vida me hicieron no quererlas ver. Nos pasa con comidas, películas, palabras, actividades, y otras personas. Pienso que tal vez si me pongo a ver las películas mexicanas con alguien a quien le tengo y me tiene cariño...como cuando Eli, América y yo vimos “Los Olvidados”. Maravillosa película. Cambiar el contexto en que experienciamos algo puede dar la opción de abrir nuestros horizontes, o de eliminar limitaciones autoimpuestas en reacción a sucesos que nos desagradaron.

De alguna manera, así trabajamos con los traumas, volviendo vez tras vez para quitar la acumulación de tensión y presión de ciertas impresiones y vivencias. Así, si veo suficientes películas mexicanas (y no estoy diciendo que estoy traumada en este caso) en situaciones agradables, se irá desvaneciendo el desagrado relacionado.

Recuerdo a una mujer que me relató que el ejército había irrumpido en su casa para poder pasar a una casa adjunta que era una casa de seguridad de narcos o crimen organizado o algo que es lo mismo. No puedo imaginarme la sensación residual con la que se queda una familia después de una experiencia así. Ella reportaba que tenía miedo de dormirse. ¡Claro! Era lo más lógico. Revivir la situación en un espacio seguro y acompañada, tuvo el efecto de resignificar una realidad. Una situación traumática siempre lo será, pero a veces este tipo de ejercicio nos lleva a vivir asustados a vivir con una anécdota más que contar.

¿Alguien que me sugiera películas mexicanas?