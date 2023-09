Es de agradecer que este fin de semana una mujer de nombre Claudia Hernández tuvo la confianza suficiente para sentarse en una mesa de chismes y hablar con la verdad. El alineamiento de los bandos políticos más importantes del país detrás de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum provoca estas confesiones de parte y qué bueno. De verdad que sí. Necesitamos que los representantes del conservadurismo sigan pensando que el Pueblo es tonto y que nadie se da cuenta de lo que dicen.

Dicha mesa se transmite por el canal de televisión por internet de Loret de Mola en LatinUs. Se sintió en confianza y por eso se soltó y habló con seguridad y arrojo, hasta simpática creyó ser. Le acompañaron Lorenzo Córdova, Jesús Silva-Herzog Márquez, Aguilar Camín, Dresser y el mismo Loret. Por eso digo que ha de haberse sentido en confianza: nadie le iba a refutar nada porque todos piensan igual. Se perciben fascinados con su aparente frescura y lo innovador que parecía ser todo aquello que decía.

Rescato a la letra un fragmento de la participación de la antes mencionada y fue retomado por Renata Turrent en su cuenta de X:

“Imagínate que te la pasas todo el tiempo durante cinco años con un discurso de que los pobres son buenos y los ricos son malos, ¿no? Los fifís y los chairos y dividiendo con esta narrativa... y de repente resulta que tu candidata es turbo fifí y la contraria es bien chaira. O sea, en el imaginario, bajo su misma narrativa, Xóchitl es la que vendía gelatinas y Claudia tiene un doctorado y se apellida Sheinbaum y estudio en el extranjero donde van a aprender solamente a robar”.

Lo sorprendente no es lo vacío del argumento (acaso pudiera llamársele así), sino la audacia que le transmite estar acompañada de tanta gente que procura −así como ella− adaptar la realidad a su forma de pensar y no al revés. Se ha explicado hasta el cansancio que el principio del obradorismo que reza “arriba los de abajo y abajo los privilegios” se refiere a beneficiar prioritariamente a quienes más lo necesitan con programas que ayuden a que la gente pueda gozar plenamente de más derechos y terminar con los privilegios que impedían y distorsionaban el acuerdo social. No es un ataque ni personal ni político a quienes tienen para vivir de manera holgada. Vaya, lo que dice es “abajo los privilegios” no “abajo los ricos”.

Como tampoco significa que la experiencia de vida de una persona la define como “chaira” o “fifí”, sino su posición política frente a la injusticia y la desigualdad. ¿Cómo va a ser “turbo fifí” Claudia Sheinbaum después de su gestión al frente de la Ciudad de México? Más derechos, más seguridad, más bienestar, todo sin aumentar impuestos y sin corrupción. A la luz de Xóchitl Gálvez que cuando fue delegada de la Miguel Hidalgo lo que hizo fue negocio al amparo de su poder político, al ser contratada su empresa de seguridad y tecnología por otras empresas que construyeron en su tiempo al frente de la administración local gracias a los permisos que ella misma les otorgó. Se antoja difícil suponer que se es “chaira” sólo por decir groserías y usar huipil.

Basta escuchar la manera en la que Claudia Hernández dice lo que transcribí anteriormente para uno darse cuenta de que pensar políticamente y construir un argumento que trate de explicar mejor la realidad, no forma parte de su rutina de trabajo. Siguen sin entender nada y sin hacer el esfuerzo para ello. Una vez más, reitero: necesitamos mejores adversarios políticos.