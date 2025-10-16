Las tres de la mañana y yo sin dormir. ¿Tú, cómo estás? Te invito a la terraza a contemplar el pirul

¿Qué haces tú cuando no puedes dormir? Yo generalmente finjo que estoy dormida, mientras mi mente cuenta historias y hace listas de pendientes. Termino con un dolor de cabeza y unas poquitas horas de sueño antes de empezar un nuevo día que sé que me forzará a resolver algunos de esos pendientes. El insomnio es un poco como la depresión. Ningún consejo sirve. “Toma un té.” Y despiértate tres o cuatro veces después para ir al baño. “Aléjate de la tele y el celular.” Pero si hago eso ¿cómo responderé las preguntas existenciales que se me ocurren una tras otra? Ni modo de torturarme con la duda o la curiosidad. Asegúrate de que tu habitación esté completamente oscura. Para eso necesito que la vecina quite la lámpara que tiene en la puerta de su cochera y que da justo a mi ventana. Báñate. No cenes tarde.

Hay noches en que nada de eso servirá. La mente trae una inquietud, una situación a resolver, como un viaje no planeado para él que dispones de tres días para estar lista. Anotas dos pendientes, te acomodas de nuevo y recuerdas otra cosa importante. Ni el sueño pesado de las mascotas logra contagiarte. Sé que el sueño es de primera importancia, y también sé que habrá noches en las que no dormiremos. Supongo que no será el fin del mundo. Aún así, a las 3am se siente, no como el fin de algo, sino como una extensión eterna de un día que supuestamente ya terminó y que no fue el día que habíamos planeado cuando amaneció.

¿Qué pensarán los vecinos si notan que la luz de mi recámara está encendida? No importa, pero me da curiosidad. “Tómate tu medicamento.” Hmmmm...¿realmente crees que no lo hice?

Los espacios de insomnio pueden servirnos. Seguramente descubriremos temas para nuestra terapia si ponemos atención a los pensamientos, los sentimientos y los impulsos que surgen durante las horas sin dormir. En este momento se me antoja mucho salir a la terraza a contemplar el pirul. Y ¿por qué no lo hago? Tal vez mañana en mi terapia puedo tratar ese tema.