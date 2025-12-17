Susie Wiles, mano derecha de Trump, revela cómo es trabajar en la Casa Blanca

Pero no se quejó de que la desautorizaran y, en varios momentos, dijo que “estaba de acuerdo” con las decisiones finales. “Ha habido un par de ocasiones en las que he sido rechazada”, dijo. “Y si hay empate, gana él”.

Wiles describió sus propias reservas sobre determinadas políticas en tiempo real a Whipple, autor de un libro muy reconocido sobre los jefes de gabinete de la Casa Blanca, incluso mientras se producían debates dentro del gobierno. Dijo que instó a Trump a que no indultara a los alborotadores más violentos del 6 de enero de 2021, cosa que hizo de todos modos. Intentó sin éxito que retrasara sus principales aranceles debido a un “gran desacuerdo” entre sus asesores. Y dijo que el gobierno tenía que “examinar más detenidamente” las deportaciones para evitar errores.

A lo largo de 11 entrevistas, Wiles ofreció opiniones mordaces sobre el presidente y su equipo: Trump “tiene la personalidad de un alcohólico”. El vicepresidente JD Vance “ha sido un teórico de la conspiración durante una década” y su conversión de crítico de Trump a aliado no se basó en principios, sino que fue “en cierto modo, política” porque se postulaba a senador. Elon Musk es “un consumidor declarado de ketamina” y “un tipo muy raro”, cuyas acciones no siempre fueron “racionales” y la dejaron “atónita”. Russell T. Vought , director de Presupuestos, es “un fanático absoluto de la derecha”. Y la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, “se equivocó por completo” en la gestión de los expedientes del caso Epstein .

Wiles hizo estos comentarios en una serie de entrevistas extraordinariamente francas realizadas por el autor Chris Whipple sobre el primer año del segundo mandato de Trump, que se publicarán el martes en Vanity Fair . No solo confirmó que Trump está utilizando el enjuiciamiento penal para tomar represalias contra sus adversarios, sino que también reconoció que no decía la verdad cuando acusó al expresidente Bill Clinton de visitar la isla privada del depredador sexual Jeffrey Epstein.

Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, dijo a un entrevistador que había forjado un “acuerdo informal” con Trump para dejar de centrarse después de tres meses en castigar a sus antagonistas, un esfuerzo que evidentemente no tuvo éxito. Aunque insistió en que Trump no piensa constantemente en represalias, dijo que “cuando haya una oportunidad, la tomará”.

La jefa de gabinete del presidente Donald Trump dijo que había intentado que él acabara con sus “ajustes de cuentas” contra sus enemigos políticos tras 90 días en el cargo, pero reconoció que la estrategia del gobierno, aún en curso, para iniciar acciones judiciales se ha visto impulsada en parte por el deseo de venganza del presidente.

Los comentarios al margen de algún guion recordaron a un episodio similar en el primer mandato del presidente Ronald Reagan, cuando su director de presupuesto, David A. Stockman, concedió una serie de entrevistas a la publicación que entonces se llamaba The Atlantic Monthly con declaraciones cándidas que causaron un gran revuelo.

Mientras que Stockman mantuvo sus entrevistas en secreto para la Casa Blanca (y estuvo a punto de ser despedido), el equipo más amplio de Trump cooperó con Vanity Fair. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, concedieron entrevistas y, junto con altos funcionarios como Stephen Miller y Karoline Leavitt, posaron para las glamurosas fotografías de Christopher Anderson.

Wiles, una estratega política discreta de Florida que dirigió la exitosa campaña de regreso a la presidencia de Trump el año pasado, ha sido la colaboradora más importante del presidente en este mandato, a quien se atribuye la dirección de una operación más disciplinada que la que tuvo en su caótico primer mandato. La valora tanto que durante un mitin celebrado la semana pasada se refirió a ella como “Susie Trump”.

Pero durante la gestión de Wiles la Casa Blanca también ha sido caótica, solo que de una manera distinta. A diferencia de John F. Kelly, el jefe de gabinete más longevo del presidente en su primer mandato, quien veía su trabajo como un intento de impedir lo que él consideraba como acciones radicales, imprudentes o incluso ilegales, Wiles no ve su papel como el de coartar a Trump. Por el contrario, deja claro que su misión es facilitar sus deseos, aunque a veces piense que va demasiado lejos.

Atribuye su capacidad para trabajar con Trump al hecho de haber crecido con un padre alcohólico, el presentador deportivo Pat Summerall. “Los alcohólicos de alto funcionamiento, o los alcohólicos en general, exageran su personalidad cuando beben”, dijo. “Y por eso, de alguna manera soy un poco experta en grandes personalidades”. Aunque Trump no bebe, dijo que tiene “la personalidad de un alcohólico” y actúa con “la idea de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada”.

Como muestra de lo mucho que su trabajo gira en torno a la gran personalidad del presidente y a sus comentarios en público, tiene un monitor de video independiente junto a la chimenea de su despacho del ala oeste con una transmisión en directo de las publicaciones de Trump en las redes sociales.

La fijación del presidente por vengarse de sus enemigos ofrece un caso de estudio. En marzo, Wiles le dijo a Whipple que le aseguró a Trump que su presidencia no debía ser una gira de represalias.

“Tenemos un acuerdo informal de que los ajustes de cuentas se terminan antes de los primeros 90 días”, dijo en ese entonces. Cuando eso no ocurrió en agosto, le dijo a Whipple que “no creo que esté en una gira de venganza”, sino que se enfocaba en quienes le hicieron “cosas malas”. “En algunos casos, puede parecer una venganza”, dijo. “Y puede haber un elemento de eso de vez en cuando. ¿Quién podría culparle? Yo no”.

Reconoció que, entre los objetivos, estaba Letitia James, la fiscala general de Nueva York, quien ganó un veredicto de un tribunal civil contra Trump por fraude empresarial con una multa de casi 500 millones de dólares. “Esa podría ser la única represalia”, dijo Wiles. ¿Le aconsejó a Trump que se retirara? “A ella no. Ella tenía 500.000 millones de dólares de su dinero”. (Más tarde, un tribunal de apelación desestimó la pena por excesiva, pero dejó intacto el veredicto).

En cuanto a James B. Comey, el director del FBI que fue despedido por Trump mientras dirigía una investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, Wiles dijo: “Es decir, la gente puede pensar que parece vengativo. No puedo decirles por qué no deberían pensar eso”. Y añadió: “No creo que se despierte pensando en la venganza. Pero cuando haya una oportunidad, la tomará”.

El gobierno de Trump ha presentado acusaciones contra James y Comey, pero ambas fueron desestimadas por un juez federal. El gobierno ha prometido seguir intentándolo, pero desde entonces dos grandes jurados se han negado a volver a imputar a James y otra jueza emitió un fallo que dificultará la persecución de Comey.

Consultada el lunes por la noche, Wiles les restó importancia a las motivaciones personales de Trump en las acciones contra sus enemigos. “No es que piense que le hicieron daño, aunque lo hicieron”, dijo a The New York Times. “Cree que le hicieron daño y que no deberían poder hacerle a otra persona lo que le hicieron a él, y la forma de remediarlo, al menos potencialmente, es sacar a la luz lo que se hizo”.

Añadió que quería acabar con eso al principio de la legislatura. “No quieres que se interponga en la agenda real”, dijo. “Así que, en términos generales, pongámoslo todo en marcha en un plazo de 90 días. Y así lo hicimos. Ahora bien, el sistema judicial funciona con lentitud, por lo que aunque se iniciara en 90 días, podría pasar mucho tiempo antes de que terminara”.

En las entrevistas publicadas por Vanity Fair, Wiles reprochó a Bondi, una de sus mejores amigas en el gobierno, su gestión inicial de los archivos Epstein, un asunto que ha sido una causa muy conocida para la base derechista de Trump.

“Creo que no se dio cuenta de que ese era el grupo al que iba dirigido el asunto”, dijo Wiles. “Primero les dio carpetas llenas de nada. Y luego dijo que la lista de testigos, o la lista de clientes, estaba en su mesa. No hay lista de clientes, y seguro que no estaba en su mesa”. Vance, por el contrario, comprendía la sensibilidad porque él mismo era “un teórico de la conspiración”, dijo.

Wiles dijo que había leído los documentos del caso Epstein y reconoció que el nombre de Trump está en ellos. “Sabemos que está en el expediente”, dijo. “Y no está en el expediente haciendo nada terrible”.

Pero, al parecer, Clinton tampoco. Cuando le preguntaron por las afirmaciones de Trump, quien desde hace años ha dicho que Clinton había visitado la isla de Epstein, Wiles dijo: “No hay pruebas”. Sobre si había algo incriminatorio sobre Clinton en los archivos, como ha sugerido Trump, dijo: “El presidente se equivocó al respecto”.

Añadió que fue idea del fiscal general adjunto, Todd Blanche, ir a entrevistar a la asociada condenada de Epstein, Ghislaine Maxwell, en prisión, y que el mandatario no sabía que sería trasladada a una instalación penitenciaria de mínima seguridad. “El presidente estaba enfadado”, dijo. “El presidente estaba muy descontento. No sé por qué la trasladaron. El presidente tampoco”.