Reconocen legado de Sergio Verduzco en la historia de la construcción en Saltillo

Empresarios de los sectores de la construcción y el inmobiliario coincidieron en que Sergio Verduzco Rosan González, fundador de Grupo Server, fue uno de los pilares de la historia moderna de Saltillo, particularmente en el desarrollo de fraccionamientos habitacionales. Destacaron, además, que su trayectoria fue reconocida por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), organismo que le otorgó diversos galardones por su aportación al crecimiento urbano de la región.

El ex presidente de la CMIC Coahuila Sureste, José Antonio González Mireles, recordó los inicios de Verduzco Rosan en la industria de la construcción, cuando comenzó a trabajar junto con su hermano. Subrayó que su participación no se limitó al desarrollo de vivienda o a la edificación de naves industriales, sino que también dejó huella en proyectos emblemáticos, como la construcción del edificio de Bancomer, ubicado sobre el bulevar Presidente Cárdenas.

González Mireles también resaltó la activa participación de Sergio Verduzco en la CMIC, donde su empresa fue reconocida a nivel nacional. Recordó que, hace algunos años, durante un evento realizado en Oaxaca, la cámara le entregó un reconocimiento por la trayectoria de su constructora y su constante participación dentro del organismo.

Por su parte, el presidente de la Cámara Mexicana de la Propiedad Inmobiliaria (CAPI) Coahuila Sureste, Antonio Dorbercker, señaló que Sergio Verduzco fue un empresario que, durante décadas, participó en numerosas obras desarrolladas en la región. “Es uno de los pilares de la historia moderna de Saltillo en lo que es la construcción de fraccionamientos”, expresó.

En el mismo sentido, el ex presidente de la CAPI, Raúl José Garza, destacó que Verduzco Rosan fue uno de los principales impulsores de los desarrollos habitacionales en la Región Sureste, especialmente en Saltillo y Ramos Arizpe. Indicó que, junto con su hermano, formó parte de los primeros grandes desarrolladores inmobiliarios, con proyectos iniciales como la colonia La Madrid. “Fueron los primeros en desarrollar grandes fraccionamientos aquí en Saltillo, hace más de 50 años; definitivamente dejó una huella el ingeniero Verduzco en la Región Sureste”, afirmó.

Historia empresarial

Grupo Server es una empresa familiar con sede en Saltillo, fundada por Sergio Verduzco Rosan, que a lo largo de su historia ha desarrollado más de 47 complejos habitacionales, además de una amplia variedad de proyectos urbanos no solo en la capital coahuilense, sino también en otros municipios del estado.

La firma cuenta con operaciones que abarcan prácticamente todo el giro del negocio inmobiliario, desde proyectos residenciales y comerciales, hasta el desarrollo y urbanización de terrenos. Sus fraccionamientos van desde vivienda de interés social hasta desarrollos residenciales, y su portafolio incluye también edificios de oficinas, centros de negocios, obra pública e institucional, carreteras, calles, estacionamientos públicos, desarrollos industriales y construcción pesada, consolidando así el legado de su fundador en el crecimiento urbano de Coahuila.