¡Se adelantó Santa Claus! Confirma El Malilla regreso a Saltillo con concierto en marzo de 2026

Show
/ 15 diciembre 2025
    ¡Se adelantó Santa Claus! Confirma El Malilla regreso a Saltillo con concierto en marzo de 2026
    Cita. El cantante veracruzano se presentará en el Auditorio del Parque Las Maravillas, uno de los recintos más importantes para conciertos en la ciudad. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

La preventa de boletos será el próximo 18 de diciembre, exclusiva con HSBC, y la venta general arrancará el día 20

Luego del éxito obtenido durante su presentación en la edición pasada de la Feria Saltillo, El Malilla confirmó su regreso a la ciudad, ahora como parte de su gira ‘Tu Maliante Bebé Tour’.

El concierto se llevará a cabo el 11 de marzo de 2026 en el Auditorio del Parque Las Maravillas, sumándose así a la agenda de espectáculos que harán vibrar a Saltillo el próximo año.

“El reggaetonmexa más hot llegará a tu ciudad con ‘Tu Maliante Bebé Tour’ de @elmalilla_”, publicó la cuenta oficial de Apodaca Group, confirmando el evento masivo.

¿CUÁNDO ES LA VENTA DE BOLETOS DE EL MALILLA EN SALTILLO?

De acuerdo con la información oficial, la Gran Venta HSBC se realizará los días 18 y 19 de diciembre, mientras que la venta general comenzará el 20 de diciembre a través del sitio eticket.mx.

Cabe recordar que fue el 28 de julio cuando el artista veracruzano encabezó el show del Teatro del Pueblo de la Feria Saltillo, presentación que, según información extraoficial, fue la de mayor asistencia en dicha edición, sólo superada por la cantante de reguetón Yeri Mua.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Ya inició la venta! Estos son los precios de los boletos para el concierto de Chayanne en Saltillo

“¿Están ready para este himno?”, dijo en aquella ocasión El Malilla antes de interpretar temas como ‘Tiki’, ‘Bezito’ y ‘Zoom’.

Además, apenas este lunes 15 de diciembre, el cantante estrenó el tema ‘Tú Pai’, en colaboración con Lucky Brown, canción que marca el inicio de su nueva etapa musical.

La nueva gira también incluyó ciudades como Monterrey, León, Chiapas, Cuernavaca, Pachuca, Mérida, Guadalajara, Tijuana, Oaxaca ,entre otros más.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Eventos

Localizaciones


Saltillo

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Las obras para reconfigurar áreas urbanas en pro del Mundial 2026 son realizadas con el erario público, sin embargo también actividades de la propia Federación.

FIFA logró convenios ‘más que leoninos’ con gobiernos de CDMX y Monterrey para Mundial 2026: Reforma
Un quinto fue detenido en Nueva Orleans mientras planeaba otro atentado, según el jefe del FBI.

FBI detiene una célula pro palestina que planeaba un ataque terrorista para la víspera de Año Nuevo
Los hechos se registraron la tarde del domingo en el municipio de Apodaca, Nuevo León, presuntamente debido al exceso de velocidad y el pavimento resbaladizo

IMSS confirma 58 lesionados por la volcadura de camión en NL
El mandamiento judicial había sido girado por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Gertz le retiró la orden de aprehensión a Raúl Rocha antes de dejar la FGR
Elementos de seguridad mantienen presencia reforzada en las inmediaciones de la playa de Bondi, en Sídney, tras el ataque armado ocurrido durante una celebración de Janucá que dejó decenas de víctimas.

Autoridades australianas identifican a padre e hijo como responsables del atentado en la playa de Bondi.

Spotify sufrió una caída global este 15 de diciembre de 2025. Usuarios reportaron fallas en la app, el servidor y la reproducción de música en varios países.

¿Se cayó Spotify?... Usuarios reportan caída de la plataforma de música
El bicampeonato del Toluca en el Apertura 2025 lo colocó a la altura de Chivas en títulos de Liga MX.

¿Más grande que Chivas?... Toluca iguala al Guadalajara como el segundo equipo con más campeonatos en Liga Mx
Las autoridades investigan un aparente homicidio tras localizar heridas de arma blanca en ambos cuerpos, mientras un familiar es interrogado.

Hallan muertos al actor y director Rob Reiner y su esposa en su residencia de Los Ángeles