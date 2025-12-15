¡Se adelantó Santa Claus! Confirma El Malilla regreso a Saltillo con concierto en marzo de 2026

Luego del éxito obtenido durante su presentación en la edición pasada de la Feria Saltillo, El Malilla confirmó su regreso a la ciudad, ahora como parte de su gira ‘Tu Maliante Bebé Tour’. El concierto se llevará a cabo el 11 de marzo de 2026 en el Auditorio del Parque Las Maravillas, sumándose así a la agenda de espectáculos que harán vibrar a Saltillo el próximo año. “El reggaetonmexa más hot llegará a tu ciudad con ‘Tu Maliante Bebé Tour’ de @elmalilla_”, publicó la cuenta oficial de Apodaca Group, confirmando el evento masivo.

¿CUÁNDO ES LA VENTA DE BOLETOS DE EL MALILLA EN SALTILLO? De acuerdo con la información oficial, la Gran Venta HSBC se realizará los días 18 y 19 de diciembre, mientras que la venta general comenzará el 20 de diciembre a través del sitio eticket.mx. Cabe recordar que fue el 28 de julio cuando el artista veracruzano encabezó el show del Teatro del Pueblo de la Feria Saltillo, presentación que, según información extraoficial, fue la de mayor asistencia en dicha edición, sólo superada por la cantante de reguetón Yeri Mua.