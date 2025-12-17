Europa y EE. UU. dicen avanzar en un plan para blindar a Ucrania

Por Michael D. Shear, Steven Erlanger y Christopher F. Schuetze

Aunque los funcionarios europeos dijeron que estaban trabajando bien con los negociadores estadounidenses, a algunos les preocupa que el trabajo diplomático sea irrelevante si no se resuelven las disputas fundamentales entre Rusia y Ucrania.

El plan de Europa y Estados Unidos para disuadir futuros ataques rusos contra Ucrania requiere un ejército ucraniano más robusto, el despliegue de fuerzas europeas dentro de ese país y un mayor uso de la inteligencia estadounidense, según funcionarios familiarizados con los borradores que detallan la propuesta.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump ordena bloqueo total a petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

Los diplomáticos estadounidenses y europeos que se han reunido con los dirigentes ucranianos durante los dos últimos días en Berlín han aprobado en su mayoría las garantías de seguridad, han dicho los funcionarios tanto en público como en privado.

Los documentos de seguridad están concebidos para servir de piedra angular de un acuerdo más amplio destinado a lograr un alto al fuego que ponga fin a este conflicto de casi cuatro años. También pretenden persuadir a Ucrania para que ceda territorio en un acuerdo de paz y renuncie a su inclusión formal en la OTAN.

“Estamos viendo avances reales y concretos”, dijo el martes Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. “Ese avance es posible gracias a la alineación entre Ucrania, Europa y Estados Unidos”.

Aun así, un alto al fuego generalizado parece seguir fuera del alcance por el momento, en parte porque Rusia no es parte de estas negociaciones. Cualquier acuerdo para poner fin a los combates requeriría concesiones significativas por parte del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, o del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Mientras que a Zelenski le preocupan las propuestas estadounidenses, especialmente las concesiones territoriales, Putin no ha mostrado flexibilidad alguna en sus exigencias.

Un viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, dijo el martes que su gobierno se mantiene firme en exigir que Ucrania entregue la parte de su región de Donbás que Rusia no ha conquistado y que no aceptará la presencia de soldados de países de la OTAN en Ucrania.

Funcionarios estadounidenses declararon el lunes que la cuestión del territorio aún es un obstáculo, pero expresaron su confianza, a pesar de los comentarios públicos de Putin, en que eventualmente aceptará la presencia de fuerzas europeas en Ucrania que no operen en el marco de la OTAN. Ellos, al igual que otras personas entrevistadas para este artículo, hablaron bajo condición de anonimato para discutir libremente las conversaciones en curso.

Por primera vez en meses, los funcionarios europeos dijeron que estaban trabajando bien con los negociadores estadounidenses y con el presidente Donald Trump.

Sin embargo, algunos líderes europeos dejaron entrever su persistente preocupación de que todo el trabajo diplomático con los estadounidenses pudiera resultar irrelevante si no se resuelven las disputas fundamentales entre Rusia y Ucrania.

“Sonó muy prometedor, en comparación con las declaraciones anteriores, que los estadounidenses estén dispuestos a dar garantías, pero sería una exageración si dijera que sabemos todo sobre los detalles concretos”, dijo Donald Tusk, primer ministro de Polonia.

Funcionarios estadounidenses y europeos dijeron que los documentos de seguridad se elaboraron durante más de ocho horas de intensas conversaciones con Zelenski y otros ayudantes de Ucrania en Berlín el domingo y el lunes. Participaron altos dirigentes y funcionarios de seguridad nacional de una decena de países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido.

Uno de los dos documentos establece principios generales. Equivalen a lo que dos funcionarios estadounidenses y varios diplomáticos europeos calificaron de un compromiso similar a la garantía del Artículo 5 de la OTAN, en la que todos los países miembros se comprometen a acudir en ayuda de cualquier nación que sea atacada.

La segunda parte del acuerdo, que los funcionarios estadounidenses describieron como un “documento operativo de militar a militar”, ofrece un nivel de detalle más fino. Ahí se explica cómo trabajarán las fuerzas estadounidenses y europeas con el ejército ucraniano para garantizar que Rusia no vuelva a intentar apoderarse del territorio ucraniano en los próximos años.

Ninguno de los dos documentos se ha hecho público. Personas familiarizadas con su contenido dijeron que el documento operativo incluye numerosas directrices específicas, diseñadas para tranquilizar a Ucrania ante distintos escenarios de una posible incursión rusa. Un funcionario estadounidense, que habló con los periodistas bajo condición de anonimato, afirmó que el documento es “muy específico” sobre cómo disuadir nuevas incursiones y castigar a Rusia si estas ocurren.

La primera prioridad es un plan para aumentar el tamaño del ejército ucraniano a un “nivel de tiempo de paz” de 800.000 soldados, con formación y equipamiento actualizados, para que sirva como un fuerte elemento disuasorio contra Rusia. Durante la guerra, su ejército ha crecido hasta casi 900.000 efectivos. En comparación, el ejército alemán tiene unos 180.000 soldados armados.

Crear una fuerza de este tipo requeriría un “apoyo sostenido y significativo” a Ucrania, dijo una declaración conjunta de los líderes de 10 naciones europeas y de los máximos funcionarios de la Unión Europea. Un diplomático europeo dijo, sin dar detalles, que el documento enumera detalles “muy concretos” sobre el material militar que necesita Ucrania.

El documento también establece detalles sobre una fuerza militar dirigida por Europa para ayudar a Ucrania, operando dentro del país para asegurar el espacio aéreo y los mares. Los funcionarios no quisieron especificar qué países desplegarían tropas en Ucrania, pero Zelenski dijo el martes que varios se habían comprometido en privado a hacerlo. Se espera que esos soldados tengan su base en el oeste de Ucrania, lejos de cualquier línea de alto al fuego, para servir como otro nivel de disuasión contra cualquier futura agresión rusa.

“Cada país ya comprende su papel o su volumen de suministros”, dijo Zelenski durante una conferencia de prensa con el primer ministro de los Países Bajos, Dick Schoof, en La Haya. “Algunos están dispuestos a proporcionar solo inteligencia, otros están dispuestos a proporcionar soldados en Ucrania; botas sobre el terreno. Tenemos esto en el documento”.

Diplomáticos franceses y británicos están gestionando la propuesta de desplegar fuerzas europeas en Ucrania como parte de un grupo de unos 30 países al que denominan “coalición de los dispuestos”. El diplomático europeo describió las promesas del documento de seguridad como un menú del que sus respectivos gobiernos podrían elegir el nivel de apoyo.

Trump ha descartado repetidamente el envío de soldados estadounidenses a Ucrania. En lugar de eso, el documento operativo proporciona detalles sobre cómo Estados Unidos utilizaría sus enormes sistemas de inteligencia para ayudar a supervisar el alto al fuego y detectar actividades rusas orientadas a reingresar en el resto de Ucrania. Los estadounidenses también contribuirían a verificar el cumplimiento ruso y a asegurarse de que los incidentes menores entre Rusia y Ucrania no deriven en una nueva guerra.

También detalla cómo Estados Unidos ayudaría a detectar los intentos de los rusos de crear operaciones de “falsa bandera” que pudieran dar a Moscú un pretexto para reanudar las hostilidades. Los funcionarios llevan años afirmando que esta es una táctica habitual de Rusia.

La declaración del lunes de los líderes europeos decía que Estados Unidos dirigiría un “mecanismo de supervisión y verificación del alto al fuego con participación internacional para alertar con antelación de cualquier ataque futuro”. No estaba claro si las fuerzas estadounidenses intervendrían para defender a los soldados europeos en Ucrania en caso de que fueran atacados, ni cómo lo harían.

Una de las principales preocupaciones de Zelenski ha sido el temor a que las futuras garantías de seguridad fracasen, como ocurrió con el acuerdo de 1994 conocido como Memorándum de Budapest sobre Garantías de Seguridad. En ese caso, Ucrania, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido proporcionaron “garantías de seguridad” a Ucrania en caso de invasión, a cambio de que Ucrania renunciara a las armas nucleares que heredó en la desintegración de la Unión Soviética. Rusia violó el acuerdo en 2014 y de nuevo en 2022, pero los firmantes emprendieron pocas acciones militares para defender Kiev.

Funcionarios estadounidenses y europeos dijeron que la nueva garantía de seguridad sería jurídicamente vinculante, sujeta a los procedimientos de cada país. Los funcionarios estadounidenses dijeron que Trump había acordado presentar las garantías de seguridad al Senado, donde suelen ratificarse los tratados, aunque no aclararon si las presentarían formalmente como un tratado.

Zelenski dijo a primera hora del martes que los documentos se ultimarían en los próximos días y que esperaba que los funcionarios estadounidenses lo transmitieran posteriormente a Rusia y se reunieran después con los negociadores ucranianos, quizá este fin de semana.

Maria Varenikova colaboró con reportería.

c. 2025 The New York Times Company