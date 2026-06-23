Llega el ‘síndrome del mundo cruel’

Dicho anglicismo se refiere al ecosistema económico que permite a los llamados “youtubers”, “podcasters”, “streamers”, “influencers”, educadores en línea, escritores de “subdomains/newsletters” y fotógrafos monetizar sus trabajos, conocimientos o marcas a través de plataformas digitales.

De esta manera, el país se consolida como el segundo mercado más grande de la creator economy en América Latina, después de Brasil.

Firmas como Interactive Advertising Bureau ( IAB ) y Llorente y Cuenca ( LLYC ) estiman que en México operan entre 1.9 y 3.3 millones de creadores de contenido en todas las plataformas de interacción social.

Millones de usuarios de internet suben videos de forma casual, pero la cantidad de canales que operan como verdaderos negocios o perfiles de alto impacto se reduce a 152 mil creadores profesionales, unos 750 espacios de YouTube con más de un millón de suscriptores y 8 mil canales con por lo menos 100 mil seguidores. Aun así, la cantidad de canales sigue siendo alarmante.

Por otra parte, registros del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Secretaría de Gobernación (Segob) señalan que en México operan unas 2 mil estaciones de radio. Asimismo, existen entre 900 y mil canales o señales de televisión abierta y circulan de 700 a 800 periódicos y revistas.

Para sobrevivir, este tipo de medios, denominados “tradicionales” —radio, televisión y prensa escrita—, se han visto en la necesidad de llegar al extremo de imitar las dinámicas y el lenguaje propios de los creadores digitales, de modo que, por ejemplo, un periódico impreso o una estación de radio son también portales web de noticias, canales de YouTube y productores de videos para redes sociales.

En general, el éxito de la creación de contenido está respaldado por la psicología del comportamiento y una comprensión de cómo operan los algoritmos en la red.

Los trucos más efectivos para romper la barrera de la indiferencia del usuario son: el gancho de los tres segundos (the hook), la asimetría visual, el ritmo acelerado (pattern interrupt), la ingeniería del clic y, desde luego, la naturaleza del contenido.

En este último punto es cuando el valor informativo suele sustituirse por la manipulación del morbo y la idiosincrasia de la audiencia, llegándose a transgredir tanto la ley como los códigos éticos y morales socialmente aceptados.

En tanto, llama la atención que las firmas de análisis de audiencias HubSpot y Metricool, e incluso el propio algoritmo de YouTube, coincidan en que el éxito de los contenidos ya no depende del formato en que estos se presentan (por ejemplo, en video o texto), sino del estímulo psicológico que provocan.

El rey indiscutible de las redes sociales es el contenido orientado al entretenimiento puro y al “escapismo” personal, a lo cual le sigue la fusión de la educación o información con el entretenimiento (“infotenimiento”) y la curiosidad (“edutainment”) y, en tercer lugar, mensajes de conexión humana y los “detrás de cámaras” (“relatability”).

Particularmente las publicaciones de violencia, crímenes, accidentes o conflictos sociales tienen un poder de atracción masivo y prácticamente inmediato sobre el cibernauta.

En el entorno digital, este fenómeno no solo se mantiene, sino que se amplifica, debido a la inmediatez de las plataformas y a la viralidad de las redes sociales.

Este magnetismo no es casual, sino que responde a un mecanismo biológico y psicológico profundo que los creadores de contenido y los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, conocen y explotan de manera regular.

¿Por qué estos temas capturan la atención con tanta fuerza? Desde una perspectiva evolutiva, el cerebro humano está programado para prestar mucha más atención a las amenazas, peligros y conflictos que a las situaciones positivas o neutrales.

El diseño de los algoritmos de redes sociales como TikTok, Facebook o X (ex Twitter) aprovecha un comportamiento digital moderno conocido como doomscrolling, es decir, el hecho de deslizar la pantalla de forma obsesiva para consumir malas noticias. Ciertamente, existe entre los usuarios de internet un componente psicológico innegable ligado al morbo.