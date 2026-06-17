‘Niños duermen poco por uso de pantallas’... Sheinbaum pide abrir debate

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que México enfrenta un alto nivel de exposición de menores de edad a dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, tabletas y otros equipos digitales.

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso abrir una conversación nacional sobre el uso excesivo de pantallas entre niñas, niños y jóvenes, luego de señalar que diversos estudios han relacionado esta práctica con problemas de sueño, ansiedad y dificultades en la convivencia social.

“México tiene un altísimo número de horas que ven las niñas y los niños las pantallas y tiene consecuencias en su salud y en la socialización”, afirmó.

El tema, dijo, debe analizarse desde una perspectiva amplia que incluya la salud infantil, la educación y la forma en que las nuevas tecnologías están modificando los hábitos cotidianos de las familias.

Sheinbaum destacó que el crecimiento de las plataformas digitales y la inteligencia artificial obliga a discutir cómo se integran estas herramientas en la vida diaria sin afectar el bienestar de las nuevas generaciones.

EL IMPACTO DE LAS PANTALLAS EN LA INFANCIA

La presidenta señaló que existen investigaciones que han encontrado vínculos entre el uso prolongado de dispositivos electrónicos y cambios en la conducta de niñas, niños y adolescentes.

Uno de los principales puntos mencionados fue el aumento de la ansiedad entre jóvenes, un fenómeno que especialistas de distintos países han comenzado a estudiar debido al tiempo que muchas personas pasan conectadas a internet.

“Hay muchísimos estudios que muestran cómo la ansiedad en los jóvenes tiene mucho que ver con el apego a las pantallas”, comentó Sheinbaum.

La mandataria explicó que el debate no busca rechazar la tecnología, sino revisar la manera en que se utiliza y los efectos que puede tener cuando ocupa una parte importante del día de los menores.

El uso de dispositivos electrónicos forma parte de la vida moderna, especialmente en actividades educativas y de comunicación, pero las preocupaciones aparecen cuando sustituyen actividades esenciales como dormir, convivir o realizar actividades físicas.

Sheinbaum también mencionó que encuestas recientes muestran que muchas madres y padres de familia apoyan limitar el uso de teléfonos celulares en escuelas primarias.

EL SUEÑO INFANTIL COMO PUNTO CENTRAL DEL DEBATE

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante el mensaje presidencial fue el impacto de las pantallas en las horas de descanso de niñas y niños.

Sheinbaum recordó que el sueño cumple una función fundamental en el desarrollo físico y cognitivo durante la infancia, ya que el descanso permite al organismo recuperarse y procesar aprendizajes.

“Leía un estudio de que ha disminuido el número de horas de sueño de las niñas y los niños por la pantalla”, señaló.

La presidenta subrayó que dormir adecuadamente está relacionado con el crecimiento, la memoria y el desarrollo emocional, por lo que consideró necesario reflexionar sobre los hábitos digitales dentro de los hogares.

“El sueño es algo vital; particularmente las niñas y los niños crecen mientras duermen”, expresó.

También relató que desde la Secretaría de Educación se planteó impulsar una campaña dirigida a las familias para promover rutinas nocturnas más saludables, especialmente relacionadas con el retiro de celulares y tabletas antes de dormir.

“Ya es hora de dormir, ya se retiró el celular, se retira la tableta y es hora del sueño, es hora de leer un cuento”, comentó.

TECNOLOGÍA, ALGORITMOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La discusión propuesta por Sheinbaum también incluye el papel de los algoritmos utilizados por las plataformas digitales, sistemas diseñados para mantener la atención de los usuarios durante largos periodos.

La presidenta explicó que la inteligencia artificial representa una herramienta importante, pero consideró necesario analizar sus efectos y la manera en que influye en las nuevas generaciones.

“No quiere decir que no deba usarse la inteligencia artificial, obviamente es una herramienta importante, pero sí es muy importante que en México abramos esa discusión”, afirmó.

El planteamiento busca incorporar a familias, escuelas y especialistas en una conversación sobre los beneficios y riesgos de la tecnología en edades tempranas.

La relación entre menores y dispositivos electrónicos se ha convertido en un tema global debido al crecimiento de las redes sociales, aplicaciones de entretenimiento y plataformas educativas.

Para la presidenta, madres, padres y abuelos tendrán un papel relevante en la creación de nuevos hábitos dentro del entorno familiar.

“Estoy segura de que estarán de acuerdo conmigo en que es algo sobre lo que tenemos que tomar acciones”, concluyó.