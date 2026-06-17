‘Niños duermen poco por uso de pantallas’... Sheinbaum pide abrir debate

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ‘Niños duermen poco por uso de pantallas’... Sheinbaum pide abrir debate
    Sheinbaum pidió abrir un debate nacional sobre el uso de pantallas en niños y jóvenes por sus efectos en descanso, salud emocional y desarrollo. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum planteó analizar el uso excesivo de dispositivos electrónicos en menores y sus posibles efectos en el sueño, la ansiedad y la convivencia

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso abrir una conversación nacional sobre el uso excesivo de pantallas entre niñas, niños y jóvenes, luego de señalar que diversos estudios han relacionado esta práctica con problemas de sueño, ansiedad y dificultades en la convivencia social.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que México enfrenta un alto nivel de exposición de menores de edad a dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, tabletas y otros equipos digitales.

El tema, dijo, debe analizarse desde una perspectiva amplia que incluya la salud infantil, la educación y la forma en que las nuevas tecnologías están modificando los hábitos cotidianos de las familias.

“México tiene un altísimo número de horas que ven las niñas y los niños las pantallas y tiene consecuencias en su salud y en la socialización”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-me-corresponde-sheinbaum-sobre-posible-candidatura-de-inzunza-a-la-gubernatura-de-sinaloa-por-morena-HC21456177

Sheinbaum destacó que el crecimiento de las plataformas digitales y la inteligencia artificial obliga a discutir cómo se integran estas herramientas en la vida diaria sin afectar el bienestar de las nuevas generaciones.

EL IMPACTO DE LAS PANTALLAS EN LA INFANCIA

La presidenta señaló que existen investigaciones que han encontrado vínculos entre el uso prolongado de dispositivos electrónicos y cambios en la conducta de niñas, niños y adolescentes.

Uno de los principales puntos mencionados fue el aumento de la ansiedad entre jóvenes, un fenómeno que especialistas de distintos países han comenzado a estudiar debido al tiempo que muchas personas pasan conectadas a internet.

“Hay muchísimos estudios que muestran cómo la ansiedad en los jóvenes tiene mucho que ver con el apego a las pantallas”, comentó Sheinbaum.

La mandataria explicó que el debate no busca rechazar la tecnología, sino revisar la manera en que se utiliza y los efectos que puede tener cuando ocupa una parte importante del día de los menores.

El uso de dispositivos electrónicos forma parte de la vida moderna, especialmente en actividades educativas y de comunicación, pero las preocupaciones aparecen cuando sustituyen actividades esenciales como dormir, convivir o realizar actividades físicas.

Sheinbaum también mencionó que encuestas recientes muestran que muchas madres y padres de familia apoyan limitar el uso de teléfonos celulares en escuelas primarias.

EL SUEÑO INFANTIL COMO PUNTO CENTRAL DEL DEBATE

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante el mensaje presidencial fue el impacto de las pantallas en las horas de descanso de niñas y niños.

Sheinbaum recordó que el sueño cumple una función fundamental en el desarrollo físico y cognitivo durante la infancia, ya que el descanso permite al organismo recuperarse y procesar aprendizajes.

“Leía un estudio de que ha disminuido el número de horas de sueño de las niñas y los niños por la pantalla”, señaló.

La presidenta subrayó que dormir adecuadamente está relacionado con el crecimiento, la memoria y el desarrollo emocional, por lo que consideró necesario reflexionar sobre los hábitos digitales dentro de los hogares.

“El sueño es algo vital; particularmente las niñas y los niños crecen mientras duermen”, expresó.

También relató que desde la Secretaría de Educación se planteó impulsar una campaña dirigida a las familias para promover rutinas nocturnas más saludables, especialmente relacionadas con el retiro de celulares y tabletas antes de dormir.

“Ya es hora de dormir, ya se retiró el celular, se retira la tableta y es hora del sueño, es hora de leer un cuento”, comentó.

TECNOLOGÍA, ALGORITMOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La discusión propuesta por Sheinbaum también incluye el papel de los algoritmos utilizados por las plataformas digitales, sistemas diseñados para mantener la atención de los usuarios durante largos periodos.

La presidenta explicó que la inteligencia artificial representa una herramienta importante, pero consideró necesario analizar sus efectos y la manera en que influye en las nuevas generaciones.

“No quiere decir que no deba usarse la inteligencia artificial, obviamente es una herramienta importante, pero sí es muy importante que en México abramos esa discusión”, afirmó.

El planteamiento busca incorporar a familias, escuelas y especialistas en una conversación sobre los beneficios y riesgos de la tecnología en edades tempranas.

La relación entre menores y dispositivos electrónicos se ha convertido en un tema global debido al crecimiento de las redes sociales, aplicaciones de entretenimiento y plataformas educativas.

Para la presidenta, madres, padres y abuelos tendrán un papel relevante en la creación de nuevos hábitos dentro del entorno familiar.

“Estoy segura de que estarán de acuerdo conmigo en que es algo sobre lo que tenemos que tomar acciones”, concluyó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/invertira-cfe-21-mil-377-millones-de-pesos-para-llevar-electricidad-a-comunidades-apartadas-de-mexico-EC21455436

DATOS CURIOSOS

· El sueño infantil participa en procesos como la memoria, el aprendizaje y el desarrollo físico.

· Los algoritmos de muchas plataformas digitales están diseñados para recomendar contenido según los intereses y hábitos de los usuarios.

· La exposición a pantallas incluye teléfonos celulares, tabletas, computadoras, videojuegos y televisores inteligentes.

· La inteligencia artificial se utiliza actualmente en áreas como educación, medicina, comunicación y entretenimiento.

· El debate sobre el uso de tecnología en menores ocurre en distintos países debido al aumento del tiempo frente a dispositivos electrónicos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos De Los Niños
Smartphones

Personajes


Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Avispero

Avispero
NosotrAs: Felicidad laboral no es “aguantarse”, es diseñar culturas más justas

NosotrAs: Felicidad laboral no es “aguantarse”, es diseñar culturas más justas
Daniel Gutiérrez, director de Consumer Tech &amp; Durables de NielsenIQ México precisó que ”el precio es el gran arquitecto del consumo” sobre los alcances de los productos chinos en territorio mexicano.

Aun con aranceles, China toma hasta 50% de mercado tecnológico en México
Ante el riesgo de un desastre ecológico en el sur de Tamaulipas, autoridades federales y estatales iniciaron un operativo técnico de contención, toma de muestras y análisis técnicos.

Investiga Semar mancha de hidrocarburo en río Pánuco tras negativa de Pemex
Conozca los requisitos, los pasos clave y las consecuencias de no tramitar el registro antes del 30 de junio de 2026.

¿Tus datos estarán en una base del Gobierno? Aclaran el registro de celulares con CURP
Tener más de 60 años y comprar una casa ya no es imposible, ya que el Infonavit informó que este sector de la población podrá acceder a un crédito superior a los 2 millones de pesos.

¿Casa propia a los 60 años? Infonavit lanza beneficio para adultos mayores; los requisitos para tu crédito
Cinemex y Cinépolis lanzaron objetos de colección y menús temáticos para el estreno de la nueva película de ‘Toy Story’.

‘Toy Story 5’: Cinemex y Cinépolis lanzan palomeras coleccionables para el estreno en todo México
Las plataformas financieras relegan al astro argentino por debajo de cientos de futbolistas debido a su edad, pero su vigencia en la cancha destroza cualquier métrica económica.

Messi destroza los mercados... hay 700 jugadores más caros que él, pero sigue siendo el mejor del mundo