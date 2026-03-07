Llegó a Belice con dos velices y quiere irse con un menaje de 3 toneladas

¿Les platico? ¡Arre!

La representación diplomática mexicana en ese país centroamericano, por instrucciones de la SRE, emitió un comunicado de prensa deliberadamente ambiguo, para salir al paso de la negativa de Martha Zamarripa a dejar la embajada.

A la hora en que redacto este artículo, Martha sigue ocupando la residencia oficial haciendo su menaje ella sola, sin permitir el acceso al personal de la embajada -que comparten el mismo predio- como dicta el protocolo para estos casos, porque debe hacerse un inventario.

Una vez que tome posesión la nueva embajadora debe revisar y levantar un acta.

Las reglas internas de la SRE indican que la entrega-recepción debe ser elaborada con el personal de la embajada. Martha no permite el acceso a los responsables de realizar esa tarea.

Martha llegó al puesto en 2019 con 2 velices, y contrató sin licitar, un contenedor de 3 toneladas para llevarse todo lo que pueda de la residencia oficial de la embajada.

Martha Zamarripa, la “Marx Arriaga” de Relaciones Exteriores

El reglamento de la SRE establece que deben hacerse 3 cotizaciones para definir al proveedor del traslado del menaje.

El procedimiento marca que la SRE decide quién es el proveedor en base al costo y antes es necesario inspeccionar el contenido del menaje. Hasta ahora, no se ha hecho, porque Martha no permite al personal de apoyo, el acceso a su residencia, que se encuentra al lado de la embajada.

No se para en las oficinas de la embajada desde el 1 de marzo, pero sigue viviendo en la contigua residencia oficial, ya no como embajadora, sino como “invitada”, lo que es poco usual.

Tan pronto como recibió instrucciones de la SRE de gestionar el beneplácito para la nueva embajadora la nueva embajadora -propuesta por Sheinbaum- Zamarripa debió enviar al gobierno de Belice una nota verbal, gestionar y obtener dicho beneplácito en favor de Ana Luisa Vallejo Barba.

Conspira Ebrard contra Sheinbaum al impedir que asuma la nueva embajadora de México en Belice. Episodio II

La práctica común es que dicho beneplácito se lleva semanas y hasta meses para ser concedido por el gobierno anfitrión, porque deben revisarse los antecedentes, CV y buen prestigio del nuevo embajador.

Otro de los puntos que siguen sin desahogarse, son las denuncias interpuestas por el propio personal de la embajada de Belice por acoso laboral en contra de Zamarripa por acoso laboral.

Grupo DETONA® tiene en su poder las denuncias, la última de las cuales consta de 26 páginas y señalan los abusos, el mal trato y las malas prácticas -por llamarlas diplomáticamente- de Zamarripa.

El multimentado boletín,elaborado por la Dirección General de América Central y el Caribe, que emitió la SRE con el membrete de la embajada y con el membrete de ésta, demuestra que le están endilgando la bronca a esa representación diplomática.