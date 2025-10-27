Llora nena llora

Para esta hora la celebración extendida en la Casa Rosada. Javier Milei ha logrado el triunfo oficialista en las elecciones intermedias de legisladores.

Desde Asía, la llamada de su socio comercial, ya le aseguró el préstamo de dólares por pesos. Solo retrasará la devaluación del 35%.

Permitir a los inversionistas golondrinos, del interior de la republica de la Argentina, como los prósperos del exterior, triangularon los recursos a cuentas seguras en Suiza y cuestionables en las Islas Caimán.

Cuantos mexicanos, de las antiguas dietas empresariales, continúan apostando al desgarre de la economía menos sólida del continente sudamericano.

Ternium antes Hojalata y Lamina, con sede en Monterrey, hipercontaminante en la zona norte, adjunta a la UANL, cancerígena y muy poco socialmente responsable, pasó de ser del grupo empresarial norteño a propiedad argentina.

A nivel directivo hicieron toda la campaña de miedo. Con Milei a muerte. A la cancha del olvido Los Peronistas.

Ahora lloran en Villa Fiorito, la cartonera donde nació el D10S del balompié. En Tigre los pudientes disfrutan de la primavera. Irán a Punta del Este, Uruguay, o en las playas surfistas de Brasil. Donde el amigo Lula da Silva, actúa en el claroscuro de quienes menos tienen.

Ya Bolsonaro duerme en la prisión, no en el reino de los cielos, la tropa de evangelistas ora en el laberinto sin fin del chantaje sentimental.

Buenos Aires se ve tan susceptible. Es el destino de furia. Lo que en sus caras persiste. Javier Milei prende las alarmas de sus conciudadanos: los desempleados, los menesterosos y la ciudad más europea en América.