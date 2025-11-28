Los 11 aviones privados más caros del mundo y sus dueños, entre ellos, un mexicano

Opinión
/ 28 noviembre 2025
    Los 11 aviones privados más caros del mundo y sus dueños, entre ellos, un mexicano
    ¿Cuales son los 11 aviones privados más caros del mundo y sus dueños? Fotos: Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez

Plácido Garza DETONA México es el tercer país con más naves privadas del mundo: 2,000. También es una nación no desarrollada económicamente, tirándole a pobre. Contrastus Habemus

¿Les platico? ¡Arre!

1.- 500 millones de dólares. Airbus A380:

- Propiedad del Príncipe Al-Waleed bin Talal, de los 7 Emiratos Árabes Unidos: $500 millones de dólares.

- El emir Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, es el gobernante de esta federación desde 2023, pero su primo le gana en jerarquía en los aires.

- El Airbus A380 ordinario es el avión comercial más caro y se vende en un promedio de 445 millones de dólares. La lujosa personalización para el príncipe elevó ese precio.

- Tiene una sala de conciertos, baño turco, garaje para un Rolls-Royce e incluso una sala de oración con colchonetas electrónicas que giran automáticamente para apuntar hacia La Meca.

2.- 350-400 millones. Airbus A340-300:

- Es propiedad del hombre más rico de Rusia, Alisher Usmanov: Además del espectacular y lujoso trabajo de pintura exterior, el avión lleva el nombre “Bourkhan”, en honor a Alisher Ashmanov, padre del multimillonario.

$!La propaganda de AMLO sigue diciendo que primero los pobres. Bueno, esta gráfica revela que los ricos también caben en su corazoncito.
La propaganda de AMLO sigue diciendo que primero los pobres. Bueno, esta gráfica revela que los ricos también caben en su corazoncito. Foto: Grupo Detona

- Es el avión privado más grande de Rusia, incluso más grande que el Ilyushin Il-96 del presidente Vladimir Putin.

- El precio original del avión fue de 238 millones, pero considerando la decoración interior y la tecnología implementada a petición del dueño, roza los 400 millones.

3.- 233 millones. Boeing 747-430:

- Pertenece al Sultán de Brunei, uno de los monarcas más ricos del mundo, después de AMLO y su descendencia, claro.

- El precio original del avión fue de $100 millones de dólares y el Sultán ha gastado otros 133 millones en la actualización de su interior, con lujosos detalles dorados por todos lados.

- Tiene una sala de estar, dormitorio, lavabo y un baño con incrustaciones de oro macizo y cristal.

4.- 220 millones. Boeing 747-400:

- Se configuró originalmente para albergar a más de 400 personas. Pertenece también al Príncipe Al-Waleed bin Talal, de Arabia Saudita.

- El príncipe saudí compró este avión en 2003 y luego lo personalizó para satisfacer sus propias necesidades.

- Dos lujosas habitaciones, una mesa de comedor para 14 personas y un trono en el medio del avión probablemente le recuerden su palacio natal mientras viaja.

- Es atendido por 11 sobrecargos dignas de un trono Miss Universo, como el de la señora Fátima Bosch Fernández, de México.

5.- 120-170 millones. Boeing 767-33A / ER:

- Propiedad de Roman Abramovich - $ 120-170 millones, este avión es conocido como el “Bandido” debido a sus detalles de pintura en la cabina. Pertenece al multimillonario ruso y dueño del club de fútbol, Chelsea, de Inglaterra, Roman Abramovich.

- El avión puede transportar a un equipo completo con todos sus reservistas, utileros y cuerpo técnico, de un juego entre Europa y cualquier otro continente.

- Cuenta con un comedor para 30 personas y está equipado con un sistema antimisiles para proporcionar seguridad adicional.

6.- 153 millones, Boeing 747-81 VIP:

- Es propiedad de Joseph Lau, magnate inmobiliario de Hong Kong Joseph Lau.

- Es un modelo “Dreamliner” de diseño exclusivo con la última tecnología para garantizar la experiencia de viaje en clase VIP durante todo el vuelo.

- Algunas de las soluciones interiores incluyen techos abovedados, escaleras de caracol y pantallas de video en las paredes.

7.- 125 millones, Gulfstream III:

- Propiedad del productor, actor y director estadounidense, Tyler Perry.

- Este hermoso avión de negocios está personalizado con una configuración de “teatro volador”.

- Tiene una pantalla LCD HD de 42 pulgadas, múltiples reproductores de alta tecnología, estaciones de conexión para iPod, conexión por satélite y una iluminación de cine con cortinas de ventana controladas electrónicamente.

8.- 120 millones, Boeing 757-200:

- Es el avión privado de Donald Trump. Se lo compró al cofundador de Microsoft, Paul Allen, y hasta la fecha ha realizado personalizaciones de lujo para adaptarlo a su propio estilo.

-Cuenta con un dormitorio principal, baño de ducha circular, lavabos y grifos chapados en oro.

- Escritorios y sistema de cine en casa integrado; televisión de pantalla plana de 52 pulgadas con una caja de control que da acceso a más de mil de las películas favoritas de Trump.

- El lujoso interior tiene accesorios dorados, incluidas las hebillas del cinturón de seguridad chapadas en oro en las cabinas principal y de invitados, así como un lavabo chapado en oro y grifos en el baño.

9.- 80 millones, Boeing 737:

- Pertenece a un empresario estadounidense cuyo nombre no ha sido revelado.

- Puede transportar hasta 19 pasajeros con instalaciones para dormir para 8 personas.

- Tiene una cama king-size en el dormitorio, cocina totalmente equipada, baño con y una sala de conferencias con conectividad para teléfonos inteligentes y computadoras, además de un sistema de video de alta definición con audio de sonido envolvente.

10.- 73 millones, Boeing Business Jet 2:

Propiedad de Mukesh Ambani, el hombre más rico de la India.

- Este avión tiene 93 metros cuadrados de espacio.

- Sala de estar ejecutiva para juntas.

- Suite privada con dormitorio y baño.

- Se le conoce como “Hotel Volador”.

11.- 65 millones, Bombardier Global 7500:

- Su propietario es Ricardo Salinas Pliego.

- Esta nave fabricada en Canadá, presume numerosos títulos, entre ellos, ser el avión de negocios más grande del mundo y el de mayor alcance: hasta 14 mil 260 kilómetros, que permite a los viajeros cruzar continentes mientras vuelan a velocidades de hasta Mach .925.

- Tiene capacidad para 19 pasajeros en su espaciosa cabina que ofrece 4 zonas de estar con 17 asientos, así como una cocina completa y una zona de descanso para la tripulación.

- Puede personalizarse al antojo de Ricardo, con tantos o tan pocos asientos como desee.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, mas la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

Temas


aviones

Localizaciones


México

Personajes


Andrés Manuel López Obrador
true

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

COMENTARIOS