Los 11 aviones privados más caros del mundo y sus dueños, entre ellos, un mexicano

- Es propiedad del hombre más rico de Rusia, Alisher Usmanov: Además del espectacular y lujoso trabajo de pintura exterior, el avión lleva el nombre “Bourkhan”, en honor a Alisher Ashmanov, padre del multimillonario.

- Tiene una sala de conciertos, baño turco, garaje para un Rolls-Royce e incluso una sala de oración con colchonetas electrónicas que giran automáticamente para apuntar hacia La Meca.

- El Airbus A380 ordinario es el avión comercial más caro y se vende en un promedio de 445 millones de dólares. La lujosa personalización para el príncipe elevó ese precio.

- El emir Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, es el gobernante de esta federación desde 2023, pero su primo le gana en jerarquía en los aires.

- Propiedad del Príncipe Al-Waleed bin Talal, de los 7 Emiratos Árabes Unidos: $500 millones de dólares.

- Es el avión privado más grande de Rusia, incluso más grande que el Ilyushin Il-96 del presidente Vladimir Putin.

- El precio original del avión fue de 238 millones, pero considerando la decoración interior y la tecnología implementada a petición del dueño, roza los 400 millones.

3.- 233 millones. Boeing 747-430:

- Pertenece al Sultán de Brunei, uno de los monarcas más ricos del mundo, después de AMLO y su descendencia, claro.

- El precio original del avión fue de $100 millones de dólares y el Sultán ha gastado otros 133 millones en la actualización de su interior, con lujosos detalles dorados por todos lados.

- Tiene una sala de estar, dormitorio, lavabo y un baño con incrustaciones de oro macizo y cristal.

4.- 220 millones. Boeing 747-400:

- Se configuró originalmente para albergar a más de 400 personas. Pertenece también al Príncipe Al-Waleed bin Talal, de Arabia Saudita.

- El príncipe saudí compró este avión en 2003 y luego lo personalizó para satisfacer sus propias necesidades.

- Dos lujosas habitaciones, una mesa de comedor para 14 personas y un trono en el medio del avión probablemente le recuerden su palacio natal mientras viaja.

- Es atendido por 11 sobrecargos dignas de un trono Miss Universo, como el de la señora Fátima Bosch Fernández, de México.

5.- 120-170 millones. Boeing 767-33A / ER:

- Propiedad de Roman Abramovich - $ 120-170 millones, este avión es conocido como el “Bandido” debido a sus detalles de pintura en la cabina. Pertenece al multimillonario ruso y dueño del club de fútbol, Chelsea, de Inglaterra, Roman Abramovich.

- El avión puede transportar a un equipo completo con todos sus reservistas, utileros y cuerpo técnico, de un juego entre Europa y cualquier otro continente.

- Cuenta con un comedor para 30 personas y está equipado con un sistema antimisiles para proporcionar seguridad adicional.

6.- 153 millones, Boeing 747-81 VIP:

- Es propiedad de Joseph Lau, magnate inmobiliario de Hong Kong Joseph Lau.

- Es un modelo “Dreamliner” de diseño exclusivo con la última tecnología para garantizar la experiencia de viaje en clase VIP durante todo el vuelo.

- Algunas de las soluciones interiores incluyen techos abovedados, escaleras de caracol y pantallas de video en las paredes.

7.- 125 millones, Gulfstream III:

- Propiedad del productor, actor y director estadounidense, Tyler Perry.

- Este hermoso avión de negocios está personalizado con una configuración de “teatro volador”.

- Tiene una pantalla LCD HD de 42 pulgadas, múltiples reproductores de alta tecnología, estaciones de conexión para iPod, conexión por satélite y una iluminación de cine con cortinas de ventana controladas electrónicamente.

8.- 120 millones, Boeing 757-200:

- Es el avión privado de Donald Trump. Se lo compró al cofundador de Microsoft, Paul Allen, y hasta la fecha ha realizado personalizaciones de lujo para adaptarlo a su propio estilo.

-Cuenta con un dormitorio principal, baño de ducha circular, lavabos y grifos chapados en oro.

- Escritorios y sistema de cine en casa integrado; televisión de pantalla plana de 52 pulgadas con una caja de control que da acceso a más de mil de las películas favoritas de Trump.

- El lujoso interior tiene accesorios dorados, incluidas las hebillas del cinturón de seguridad chapadas en oro en las cabinas principal y de invitados, así como un lavabo chapado en oro y grifos en el baño.

9.- 80 millones, Boeing 737:

- Pertenece a un empresario estadounidense cuyo nombre no ha sido revelado.

- Puede transportar hasta 19 pasajeros con instalaciones para dormir para 8 personas.

- Tiene una cama king-size en el dormitorio, cocina totalmente equipada, baño con y una sala de conferencias con conectividad para teléfonos inteligentes y computadoras, además de un sistema de video de alta definición con audio de sonido envolvente.

10.- 73 millones, Boeing Business Jet 2:

Propiedad de Mukesh Ambani, el hombre más rico de la India.

- Este avión tiene 93 metros cuadrados de espacio.

- Sala de estar ejecutiva para juntas.

- Suite privada con dormitorio y baño.

- Se le conoce como “Hotel Volador”.

11.- 65 millones, Bombardier Global 7500:

- Su propietario es Ricardo Salinas Pliego.

- Esta nave fabricada en Canadá, presume numerosos títulos, entre ellos, ser el avión de negocios más grande del mundo y el de mayor alcance: hasta 14 mil 260 kilómetros, que permite a los viajeros cruzar continentes mientras vuelan a velocidades de hasta Mach .925.

- Tiene capacidad para 19 pasajeros en su espaciosa cabina que ofrece 4 zonas de estar con 17 asientos, así como una cocina completa y una zona de descanso para la tripulación.

- Puede personalizarse al antojo de Ricardo, con tantos o tan pocos asientos como desee.

