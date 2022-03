Los dos núcleos

Son dos extremos contrastantes.

El de la guerra nuclear o el del núcleo de diálogo y concertación.

Destruirse o dialogar y acordar.

La mediación de Israel y la de Turquía ya cristaliza en el diálogo que tendrán el jueves 10 los dos ministros −ucraniano y ruso− de relaciones exteriores en búsqueda de suspender ataques, retirar tropas y volver a la diplomacia.

Lo doloroso es que los diálogos de acuerdo se realizan sobre una evitable acumulación de cadáveres y en ausencia de millares de expulsados que emigran buscando refugio. Son además conversaciones sin interrumpir el fuego.

LAS TRES CRISIS

La crisis pandémica, la crisis económica y la crisis bélica. A esta generación le ha tocado experimentar las tres.

En todo avance hay crisis. Hasta en cada paso que damos en que se inclina el cuerpo generando una crisis de equilibrio, inclinándose hacia adelante. Se avanza el pie y se logra un nuevo equilibrio.

Las tres crisis podrán lograr avances para la salud más protegida, para el bienestar sin exclusiones y para la paz con justicia.

FEMINICIDIO PRENATAL

Ni una menos. Que no haya niñas abortadas.

Tienen derecho a nacer. Son vidas inocentes e indefensas de las cuales se abusa con premeditación, alevosía y ventaja.

Podrá haber tipificación de delito y sanción o proclamar un falso derecho apoyado en una visión anticientífica al decir que la niña por nacer es parte del cuerpo de su madre. Es ignorar que es otro cuerpo con su ADN propio.

Celebrar el día de la mujer no es sólo gritar, pancartear y causar destrozos y pintas, sino decidir todas que la mujer no cometa el feminicidio prenatal, atentando contra la mujer aún no nacida.

ACTITUD, VIGILANCIA Y EDUCACIÓN

Pandilla, cártel, barra.

Porristas alcoholizados o drogados, fanatizados y agresivos provocan trifulca en pleno estadio causando lesiones graves. Confunden preferencia deportiva con oposición de enemistad ofensiva y destructiva.

Es una pésima actitud. Sumada a una falta de vigilancia de policía especializada y entrenada para sofocar cualquier brote violento en encuentros deportivos.

Una educación cívica integral propicia respeto en todas las diferencias. Los climas violentos, causados por apasionamientos exagerados de rápido contagio, no han de ser impulsados por los responsables de los equipos y de las ligas.

El espíritu deportivo es capaz de reconocer nobleza y destreza en el adversario. Es un espíritu siempre ganador, aun cuando se metan menos goles. Después de cada encuentro hay un abrazo sincero de amistad, con la satisfacción de haber dado un buen espectáculo a la afición del graderío.

SIEMBRA Y COSECHA

La Cuaresma es un tiempo favorable.

Puede haber renovación personal y comunitaria. Se camina hacia la celebración de la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado.

Ya lo decía Pablo, el de Tarso: “No nos cansemos de hacer el bien. Si no desfallecemos cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos”.

Pablo usa la imagen de la siembra y la cosecha.

Habla de un “kairós” que es el tiempo propicio para sembrar el bien con vistas a la cosecha.

La Cuaresma nos invita al cambio de mentalidad para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar. No estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir...