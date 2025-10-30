Les platico? Arre!

Un día después del juego de casi 7 horas que los Azulejos perdieron en 18 inninings, creí que ya había visto todo en esta Serie Mundial.

Trey Yesavage (22 años) lanzó una joya que fue reconocida incluso por el público rival, en un partido que arrancó con dos jonrones en apenas tres lanzamientos del pitcher de los Dodgers,

Blake Snell, ganador dos veces del premio Cy Young.

Miles de aficionados de los Dodgers, atrapados en el tráfico de Los Ángeles, cuando llegaron al estadio se encontraron con que su equipo perdía ya por 2 a 0.

Lo mismo me ocurrió, cuando debido a un desagradable incidente, encendí la televisión cuando ya iba la 3a entrada.

Así es el béisbol y así NO debe ser la vida.

Van a sobrar medios donde ustedes, queridos DETONAUTAS, se enteren de los detalles del 5o juego de esta Serie Mundial, que se traslada a Toronto con unos Azulejos que necesitan ganar un partido más para coronarse en su casa.

Hoy, ambos equipos viajan de la costa del Pacífico (California) hasta el Atlántico (Canadá) y mañana viernes 31 de octubre juegan el 6o, en pleno Halloween, que cierta ricachona celebrará con una fiesta en su casa, cobrándoles a sus invitados $800 por ir a p3nd3j3ar disfrazados. Háganme el refabrón cavor!!!

Le sobra dinero a esa heredera sampetrina, pero le falta clase, lo mismo que a sus “invitados” lame fideicomisos...

Como decía mi abuela la alcaldesa: “A ti te lo digo, mija, entiéndelo tú mï yerno”.

Lo bueno es que en El Salvador, Bukele ya abolió el Halloween e instituyó el Día de La Luz, para no celebrar más a la Oscuridad, que no solo existe en las noches, sino también en los desamueblados cerebros de muchos adoradores del Día de Las Brujas...

Vayamos ahora a lo que les platicaré sobre los enigmas del béisbol. PLAY BALL!!!

- Una línea no es una raya.

- Una bola no es una pelota.

- Una obstrucción no es una interferencia.

- Un ponche no siempre es un Out.

- Un toque pueden ser tres cosas y retocar es otra.

- Anotar no es tomar nota, excepto en el caso de los anotadores oficiales.

- Cuatro bolas malas son algo bueno para el bateador, pero malas para el Pítcher.

- Correr las bases puede hacerse caminando.

- La raya de Foul (fuera de juego) está en territorio Fair (dentro del juego).

- Un robo no esta prohibido. Es más, se permite y es celebrado.

- Lanzar y tirar la pelota NO es lo mismo.

- Un cambio y otro cambio no son lo mismo.

- La pelota tiene una sola costura pero hay rectas de dos y de cuatro costuras.

- El Home, la 1a y la 3a bases son cuidadas por un hombre, pero a la 2a la cuidan dos.

- Los diestros batean hacia la izquierda y los zurdos hacia la derecha.

- A veces, el equipo de casa gana y se va, y al visitante lo dejan en el terreno.

- A veces, pueden empezar nueve jugadores contra diez.

- A veces, el que calienta viene frío.

- Existe un librito que nadie ha visto.

- Un ponche no es una bebida.

- Una entrada no es un boleto y un boleto no es una entrada.

- El pitcher se debe ir por las entradas, no por las salidas.

- El terreno está hecho para derechos pero los zurdos tienen ventajas.

- Un foul no es una falta y una carrera empujada tampoco es una falta.

- El cuadro interior (infield) que es más pequeño, lo cubren cinco jugadores, y los jardines (outfield) más grandes, lo cubren tres jugadores.

- Un pítcher puede ganar un juego sin hacer un solo lanzamiento y otro puede perderlo lanzando 100.

- Si un bateador falla en 7.5 veces de diez (.300), está en el promedio; si falla 7 (.333) es bueno y si falla 6 de 10 turnos (.400) es un fenómeno.

- A cada rato piden “Tiempo” y no se juega con reloj.

- Una bola puede estar muerta y otra viva y es la misma pelota.

- Un pítcher que tira bolas submarinas no está debajo del agua.

- El guante derecho se usa en la mano izquierda y viceversa.

- Ahhh, pero el bate se usa con las dos manos...

- El béisbol es un extraño deporte donde al Home podemos llegar de pie o de manos, pero todo el mundo prefiere pisarlo.

- El béisbol es un deporte donde de cada 100 que lo juegan, 95 no se saben las reglas.

CAJÓN DESASTRE:

- Por esto y mucho más, el béisbol es el Rey de los Deportes, pero hay “gobernadores” babosos que tienen al Estado patas pa’arriba, por andar promoviendo como loquitos, cuatro mugrosos partidos de un deporte que se juega mayormente con los pies y muy muy muy de vez en cuando con la cabeza.

- Mañana, cambio completo de programa para platicarles de ese farsante que rebuzna al nombre de Simón Levy.

https://www.detona.com/articulo/es-dificil-vencer-quien-no-se-rinde