Los mexicanos hemos vivido incómodos en un país clasista, de enorme desigualdad social y resulta que llega un señor moreno, de estatura media, un señor que es electo presidente por más de 50 millones de mexicanos que le otorgaron su voto, él inaugura un programa que denomina las mañaneras, gracias a esa forma de informar, elimina los miles de millones de pesos que pagaba la presidencia de este país a los dirigentes de los partidos PRIAN, PRD y otros para que informaran a los medios de comunicación sobre las actividades de la presidencia y por primera vez en la historia de este país los periódicos, la televisión y la radio son libres, pero esto disgusta a los medios, les disgusta la libertad, se quedan pasmados y critican al cliente porque ya no paga.

Algunos diarios recibían hasta 700 mil pesos diarios o más y eso eximía de críticas a los gobiernos: “No te pago para que me pegues”, dijo alguna vez el presidente José López Portillo. La falta de pago ha exacerbado la crítica al gobierno que les quitó a la televisión, la radio y la prensa escrita el poder hegemónico mediante la mañanera, pero les da la nota diariamente, de ahí surge la propuesta de censurar a las mañaneras, hay un debate por las narrativas, se está haciendo, se inaugura el eje, los corruptos, que son los enemigos de todos.

Gracias a las mañaneras está surgiendo una opinión pública consciente, con ella se consolida el derecho a réplica. Hay un cambio que muchos no quieren entender, la ciudadanía aparece, por eso se dice, hay una revolución de las consciencias y al parecer, la intelectualidad y la comentocracia en los medios de comunicación no tiene mucho que ofrecer, tartamudea o miente ante el cambio político; un destacado intelectual acusó a AMLO de asesinatos que no ha cometido, otro aseguró: “El Presidente está demente, un ignorante”; otros aseguran: “El país está militarizado”, lo cual nos sitúa en la posverdad, como es “natural”, el pasado se niega a morir.

El contagio del Presidente por tercera vez de COVID-19 levantó un tsunami de zopiloteo para provocar infodemia en los medios de comunicación que se preciaban de ser rigurosos para constatar, en este caso, quién era capaz de generar más incertidumbre, lo que fue en contra de la veracidad periodística de algunos medios.

El tema da para mucho, pero el espacio no, seguiremos abordándolo.