Los heraldos del verano

Cada fin de ciclo escolar, igual al regreso de las golondrinas, al arribo de los huracanes o al incremento milagroso del precio del limón, aparece la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Ningún astrónomo logra explicar semejante precisión cósmica. Terminan las clases, salen los alumnos, llegan los plantones. Tradición nacional. Patrimonio inmaterial de la república. Ritual administrativo con aroma a bloqueos carreteros.

Desde los tiempos del presidente Vicente Fox, la CNTE aprendió una lección fundamental: ningún gobierno soporta durante mucho tiempo el espectáculo de miles de maestros instalados frente a los edificios públicos.

Menos aun cuando las cámaras internacionales comienzan a transmitir imágenes donde los turistas preguntan si se trata de una revolución, una feria artesanal o una invasión marciana.

El año 2006 convirtió a Oaxaca en laboratorio nacional del caos organizado. Las protestas magisteriales evolucionaron hacia una crisis política monumental. Barricadas, radios tomadas, marchas interminables y una narrativa donde cada actor juraba representar al pueblo entero. Entre aquellos personajes apareció Flavio Sosa, convertido en símbolo de una insurrección cuya memoria sigue dividiendo opiniones.

Durante aquellos meses, el estado pareció una película filmada por un director incapaz de decidir entre documental, tragedia griega o comedia involuntaria. Las calles funcionaban como parlamento, tribunal, noticiero y escenario teatral. Nadie sabía quién mandaba. Todos aseguraban tener razón.

Llegó después el sexenio de Felipe Calderón. El país entero se llenó de uniformes, retenes y discursos sobre el orden. La CNTE descubrió rápidamente algo fundamental: ningún gobierno renuncia al diálogo mientras exista la posibilidad de evitar fotografías incómodas. Hubo negociaciones, tensiones, desalojos y enfrentamientos. Cada episodio alimentó una narrativa donde los dirigentes aparecían como héroes populares o como profesionales del conflicto, según la estación de radio elegida.

Más tarde arribó Enrique Peña Nieto con la reforma educativa. Aquella propuesta fue interpretada por amplios sectores del magisterio disidente como una declaración formal de guerra. Las calles volvieron a llenarse. Los bloqueos regresaron. Los discursos se endurecieron.

La historia alcanzó uno de sus capítulos más oscuros con los acontecimientos de Nochixtlán. Desde entonces, la palabra represión quedó grabada en la memoria colectiva de la CNTE. Cada marcha posterior encontró combustible en aquellos recuerdos. Cada consigna recordó viejas heridas. Cada negociación cargó fantasmas del pasado.

Sin embargo, la política mexicana posee un talento extraordinario: transformar enemigos irreconciliables en aliados circunstanciales mediante el uso terapéutico del presupuesto público.

Allí comienza otra historia. De los liderazgos, los intermediarios. Los gestores profesionales del descontento.

Las bases duermen bajo lonas, soportan lluvias, insolaciones y promesas recicladas, ciertos dirigentes descubren la magia de las oficinas climatizadas. El revolucionario permanente suele desarrollar una sorprendente habilidad para administrar recursos públicos.

Durante años, Oaxaca se convirtió en territorio privilegiado para tales operaciones. Los sindicales negociaban. El gobierno. Los intermediarios. Todos. Al final, los únicos sorprendidos parecían los contribuyentes.

Los famosos 800 millones de pesos entregados mediante diversos acuerdos y mecanismos federales se transformaron en cifra legendaria dentro de la conversación pública. Montaña de dinero suficiente para financiar escuelas, laboratorios, bibliotecas o programas académicos. También suficiente para alimentar sospechas, disputas internas y acusaciones mutuas.

Los dirigentes explican beneficios para el magisterio. Los críticos denunciaban prebendas.

Los ciudadanos observaban la escena igual al espectador atrapado frente a una telenovela escrita por contadores públicos y pirómanos.

Las escuelas siguen mostrando techos rotos, baños averiados y mobiliario digno de una exposición arqueológica.

México posee esa capacidad extraordinaria para producir paradojas. El país invierte millones en resolver conflictos relacionados con la educación mientras los alumnos continúan buscando enchufes funcionales para cargar computadoras inexistentes.

Ahora, en 2026, la película sigue proyectándose. Cambian presidentes, gobernadores, secretarios.

Permanece el libreto. La CNTE convoca movilizaciones. El gobierno promete mesas. Los comerciantes bajan cortinas. Los automovilistas maldicen.

Los comentaristas descubren repentinamente vocaciones pedagógicas.

Las redes sociales producen expertos instantáneos en derecho laboral, historia sindical y geopolítica educativa.

México entero participa. Nadie compra boleto.

Resulta imposible negar la importancia histórica del movimiento. Muchas conquistas laborales nacieron gracias a movilizaciones auténticas. Tampoco resulta sencillo ignorar la existencia de estructuras burocráticas especializadas en convertir conflictos en mecanismos permanentes de presión política.

Allí reside la gran contradicción.

Entre la defensa legítima de derechos y la industria nacional del plantón. La protesta social y el negocio político.

Entre el maestro rural con salario insuficiente y el dirigente profesional instalado cerca del presupuesto.

Cada estación anual reaparece la misma representación teatral. Los actores conocen perfectamente sus diálogos. El público también. Incluso los reporteros redactan algunas notas antes del estreno.

Al final surge una negociación. Aparecen recursos. Desaparecen bloqueos. Regresan las clases. Los dirigentes celebran. Los gobiernos respiran.

Los alumnos continúan esperando la revolución educativa prometida desde hace medio siglo.

Entonces llega otro ciclo escolar. Otro conflicto. Otra marcha. Otro acuerdo histórico. Otra fotografía. Otra declaración incendiaria. Otra lluvia de millones.

México observa semejante espectáculo desde la grada, entre resignado y divertido, como quien contempla un circo ambulante donde los domadores discuten con los leones acerca del reparto de la taquilla.

Y así continúan los heraldos. Puntuales, infalibles, eternos.

Más constantes incluso a los calendarios oficiales. Más resistentes a las reformas educativas. Duraderos a los gobiernos. Una institución nacional no escrita. Temporada anual del folclor político mexicano.

Ceremonia donde todos juran luchar por la educación mientras permanece sentada en la última fila, esperando turno para hablar.