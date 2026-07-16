Los humanos no tienen la realidad alterada, sino la realidad algorítmica

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Los humanos no tienen la realidad alterada, sino la realidad algorítmica
    FREEPIK

Los algoritmos no son herramientas neutrales, sino ‘actores’ sociotécnicos que influyen en la construcción de la realidad social al determinar qué contenidos se vuelven visibles, relevantes o invisibles para los usuarios

La realidad física cambia vertiginosamente con la cultura digital; de hecho, hemos naturalizado en menos de 20 años (ni una generación humana) el uso regular y normalizado de las tecnologías y su incidencia en nuestra toma de decisiones e influencias de opinión. Es importante recordar que han pasado sólo dos décadas del uso doméstico y personal del Internet, frente a la experiencia social que los adultos han desarrollado a lo largo de su vida. En esta vorágine de cambios se encuentran las experiencias que asumen los usuarios digitales como certeras –o que no parecieran tener un ápice de duda–, como la definición de la “realidad alterada”. Actualmente, un término sumamente popular, pero como toda frase, tiene otros orígenes y matices a lo largo de la historia de las nuevas tecnologías y plataformas.

El término realidad –asociado con el Internet– se remonta a los experimentos de visualización computacional de las décadas de 1960 y 1970. En 1992, Tom Caudell y David Mizell enunciaron la noción augmented reality (realidad aumentada) cuando trabajaban para Boeing en el desarrollo de sistemas de apoyo para procesos de ensamblaje industrial. La realidad aumentada (RA) es una tecnología que integra elementos digitales –como imágenes, textos, sonidos, modelos tridimensionales o animaciones– en el entorno físico en tiempo real, permitiendo que las personas interactúen simultáneamente con objetos reales y virtuales.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-riqueza-del-lenguaje-y-las-nuevas-palabras-en-epocas-del-mundial-CD21660130

Según Azuma (1997), la realidad aumentada se caracteriza por tres elementos fundamentales: combina información virtual con el mundo real, permite la interacción en tiempo real y registra los objetos virtuales en tres dimensiones dentro del espacio físico. Entre sus principales características destaca su aplicación en ámbitos como la educación, la medicina, la comunicación, el entretenimiento (videojuegos especialmente) y la industria.

Posterior a ello es que nace el término realidad alterada (altered reality), que no surge de los usuarios en concreto; sólo lo han reproducido y popularizado. La realidad alterada se refiere a la modificación, transformación o reinterpretación de la percepción del entorno mediante tecnologías digitales que intervienen sobre la experiencia de lo real.

A diferencia de la realidad aumentada, que añade información digital al mundo físico, la realidad alterada puede modificar, ocultar, sustituir o reinterpretar elementos de la realidad percibida. El concepto comenzó a desarrollarse en el ámbito de la interacción humano-computadora y los estudios de medios digitales durante la primera década del siglo 21, siendo explorado por investigadores como Steve Mann (2012), quien lo utilizó para describir sistemas capaces de mediar y transformar la percepción humana a través de dispositivos tecnológicos.

La realidad alterada, entonces, engloba diversas tecnologías, entre ellas la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta, así como sistemas basados en inteligencia artificial que modifican imágenes, sonidos o entornos en tiempo real. Es más complejo de lo que parece, aunque este concepto resulta especialmente relevante para comprender fenómenos contemporáneos como los filtros de redes sociales, los entornos inmersivos, los deepfakes y las experiencias digitales generadas por inteligencia artificial (IA).

Lo interesante es que, frente a las IA que van surgiendo y mejorando, emerge una nueva noción que es la realidad algorítmica. Esta se refiere al conjunto de percepciones, interpretaciones y experiencias del mundo que son configuradas por sistemas algorítmicos capaces de seleccionar, ordenar, filtrar y jerarquizar la información a la que acceden los usuarios en entornos digitales. Aunque no existe un único autor fundador del concepto, su desarrollo se vincula a los estudios críticos sobre plataformas digitales, algoritmos y cultura de datos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/los-fifas-en-epocas-de-fifa-PG21140960

Desde esta perspectiva, los usuarios deben anticipar que, con la interacción con IA y plataformas que la usan (actualmente las redes sociales, aplicaciones móviles y sitios en Internet), se encuentran ya dentro de una cultura algorítmica, y los algoritmos no son herramientas neutrales, sino “actores” sociotécnicos que influyen en la construcción de la realidad social al determinar qué contenidos se vuelven visibles, relevantes o invisibles para los usuarios, así como aquellos que se muestran como verdaderos.

Entre las principales características de la realidad algorítmica se encuentran la personalización de contenidos (que genera el sesgo de confirmación), la automatización de decisiones, la opacidad de los procesos de selección, la producción de burbujas informativas, la segmentación de audiencias y la capacidad de moldear opiniones, comportamientos y formas de interacción social, por mencionar algunas. Esto significa que ya vivimos una realidad no sólo alterada, sino algorítmica, en donde se configuran nuestras experiencias cotidianas, mediadores de la información y la cultura digital que consumimos y reproducimos.

Lo preocupante no es únicamente que la tecnología altere nuestra percepción, sino que los algoritmos participen activamente en la selección de aquello que consideramos verdadero. Si los algoritmos deciden qué vemos, qué ignoramos y qué creemos relevante, ¿hasta qué punto nuestras opiniones están influenciadas por una tecnología? Dudar sigue siendo la capacidad humana necesaria para no asumir alteraciones.

Síganos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X:

@Dialogosdigitales

@ROMCONEICC

nahayeli.gomez@gmail.com

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ia
Realidad Aumentada
Realidad Virtual

Blanca Nahayeli Gómez Aguilera

Blanca Nahayeli Gómez Aguilera

Doctorante del programa de excelencia y competencia internacional en Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del General San Martin (Argentina), maestría en marketing e innovación social de la UAdeC. Especialista en Procesos de Lectura y Escritura (cátedra UNESCO y la Maestría en Análisis del Discurso) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Lic. en Ciencias de la Comunicación con acentuación en periodismo por la UAdeC.

Actualmente codirige una línea de investigación a nivel nacional sobre la interacción política en las redes sociodigitales. Dirige el Observatorio de Fenómenos en Internet “Diálogos digitales” que pertenece a la Red Nacional de Observatorio de Medios del CONEICC. Profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Coahuila (unidad Laguna). Autora de libros y textos científicos.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Solo el 8.8 por ciento de los trabajadores en Saltillo cuenta con ingresos suficientes para adquirir una vivienda sin apoyos adicionales.

Además de la satisfacción, Coahuila tiene uno de los costos más altos de vida
La propuesta presentada en el Congreso de Coahuila busca disminuir el uso excesivo de celulares en los planteles educativos.

Plantean restringir el uso de celulares en escuelas de Coahuila
La planta de General Motors en Ramos Arizpe registró una fuerte caída en las exportaciones de sus modelos eléctricos durante el primer semestre del año.

Caen más de 80% exportaciones de autos eléctricos fabricados en Coahuila

Los perros son la mascota predilecta de los coahuilenses: hay más de un millón en la entidad.

Coahuila: Crece número de mascotas y superan los 2 millones; entidad es ‘team perros’
La localización ocurrió tras una solicitud de colaboración entre autoridades de Nuevo León y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

Localizan en Saltillo a niños sustraídos de una guardería en Nuevo León

Una por otra, la negociación de Marina del Pilar

Una por otra, la negociación de Marina del Pilar
Asesino de paisanos

Asesino de paisanos
true

Los mexicanos estamos ‘satisfechos’ con la vida