$!Los fifas en épocas de FIFA

Hace un tiempo se comenzó a utilizar de forma coloquial el término fifas en las redes sociodigitales para referirse, de forma peyorativa, a aquellos hombres identificados con una masculinidad tradicional asociada al gusto por el futbol, el culto a la competitividad, la heterosexualidad normativa y, en algunos casos, actitudes machistas o conservadoras. Este término es usado dentro de algunos feminismos como una forma de señalar a aquellos hombres a los que les gusta el futbol y que ejercen violencia sin recibir sanción de parte de la sociedad o las instituciones, tal como publicó recientemente Animal Político: “El término viene de las siglas de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y se viralizó porque usuarias recordaron la criminalización que ellas viven al protestar por la violencia de género interviniendo monumentos, a través de su cuerpo o realizando acción directa en transportes como el metro y metrobús” (El Sabueso, 2026).

No obstante, es importante señalar que el término “fifas” no describe necesariamente a todos los hombres, sino que funciona como una categoría simbólica mediante la cual las nuevas generaciones discuten los significados del futbol, la masculinidad y el poder en la esfera digital. El interés de este estereotipo radica en que constituye una expresión nativa de internet que permite observar cómo las generaciones jóvenes negocian, cuestionan y representan las relaciones de género en los espacios digitales, y que usan normalmente. Más que describir a un grupo homogéneo de individuos, el término opera como un recurso discursivo utilizado para señalar prácticas consideradas incompatibles con los valores contemporáneos de igualdad, diversidad y no violencia, convirtiéndose así en un indicador de las tensiones culturales que atraviesan las discusiones sobre género, deporte y poder en el entorno digital. Pero más allá de la discusión teórica, basada en nuestras revisiones de métricas desde el Observatorio Diálogos Digitales, en México es frecuente que las búsquedas e intereses de contenido en la web se relacionen con el futbol. De hecho, de manera recurrente, los temas vinculados a ligas, equipos, partidos y jugadores ocupan una posición destacada entre las tendencias de búsqueda y conversación digital. Por ejemplo, en el último mes las 10 búsquedas más importantes para los mexicanos fueron sobre los partidos Cruz Azul vs. Pumas, México vs. Ghana, Chivas vs. Cruz Azul (ver imagen abajo). Este dato resulta relevante porque confirma que el fútbol no constituye únicamente una práctica deportiva, sino también un fenómeno cultural y mediático de gran alcance que articula identidades, emociones, formas de pertenencia y debates públicos digitales.

Diversos autores han señalado que el futbol opera como uno de los principales espacios de socialización masculina en América Latina (Alabarces, 2004; Archetti, 2003), donde se reproducen valores asociados a la competencia, la fortaleza física, la rivalidad y determinadas formas de expresar la masculinidad. En este contexto, la emergencia de categorías como fifas refleja la capacidad de las comunidades digitales para reinterpretar críticamente prácticas culturales profundamente arraigadas, utilizando el humor, la ironía y la estigmatización como mecanismos de discusión social. Este tema adquiere una dimensión particular en el contexto de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá. Como uno de los eventos mediáticos más importantes del planeta, el Mundial no sólo moviliza audiencias masivas y genera altos niveles de conversación digital, sino que también reactiva narrativas vinculadas a la identidad nacional, el orgullo colectivo, la competencia y las formas tradicionales de representación de la masculinidad asociadas al deporte e invisibiliza otras causas y temas de interés público. En este sentido, resulta significativo que, mientras el futbol continúa consolidándose como uno de los principales espacios de encuentro cultural y participación social, también se convierte en objeto de cuestionamientos por parte de sectores que buscan problematizar las desigualdades de género presentes, tanto en las prácticas deportivas como en las comunidades que se articulan alrededor de ellas.

La popularización del término “fifas” puede entenderse como una expresión de estas disputas simbólicas contemporáneas. Más que una crítica al futbol en sí mismo y a la estigmatización de los hombres que lo consumen, este fenómeno pone de manifiesto cómo las nuevas generaciones crean conceptos para debatir sobre los significados culturales asociados al deporte, la masculinidad y el poder. De cara al Mundial 2026, es previsible que estas conversaciones adquieran una mayor visibilidad, convirtiendo a las redes sociodigitales en un espacio privilegiado para observar cómo se negocian y resignifican las identidades masculinas en torno a uno de los espectáculos deportivos más influyentes del mundo. La coexistencia entre la celebración colectiva del futbol y las críticas a ciertas formas de masculinidad asociadas históricamente a este deporte constituye, en sí misma, una muestra de las transformaciones culturales que atraviesan a las sociedades contemporáneas y que seguro opacarán otras discusiones públicas de trascendencia. Síganos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X: @Dialogosdigitales @ROMCONEICC nahayeli.gomez@gmail.com

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