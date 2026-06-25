La riqueza del lenguaje y las nuevas palabras en épocas del Mundial

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Opinión
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    La riqueza del lenguaje y las nuevas palabras en épocas del Mundial
    CUARTOSCURO

Quienes estudiamos la lengua, sus usos y sus prácticas coincidimos en que éstas constituyen sistemas dinámicos vivos en permanente transformación, cambiantes, dinámicas e ideológicas.

La curiosidad por el origen de las palabras y de sus significados es algo que compartimos gran parte de la humanidad. Los lingüistas sabemos que es imposible definir por completo el significado de las palabras; de hecho, éstas poseen dimensiones de significados y distintas formas de origen (diacrónicos —a través del tiempo— y sincrónicos —en el contexto inmediato—).

Algunas teorías hablan del origen de las palabras a partir del contacto entre lenguas (por territorio y fronteras, migración, procesos de globalización o desarrollo de tecnologías); otras de errores fonéticos en la oralidad o morfológicos en la escritura que dan paso a nuevos usos (por ejemplo: sangre real por santo grial, por mencionar uno divertido) por imaginación, metáfora o síntesis (por ejemplo: las siglas como ok o vientos), otros por expresividad, como las onomatopeyas, y otras más por regionalismos, entre las más colegiadas.

https://vanguardia.com.mx/opinion/los-fifas-en-epocas-de-fifa-PG21140960

Los lexicógrafos y etimólogos son los encargados de capturar, interpretar y explicar estos significados y orígenes. Lo cierto es que todos los que estudiamos la lengua, sus usos y sus prácticas coincidimos en que éstas constituyen sistemas dinámicos vivos en permanente transformación, cambiantes, dinámicas e ideológicas. Para conocer más sobre el español, recomiendo leer “Historia Mínima de la Lengua Española”, del más grande lingüista de este país, el Dr. Luis Fernando Lara.

Para comprender cómo es que surgen nuevas palabras, es meritorio recordar las palabras de Bajtín, quien en “Estética de la Creación Verbal” (1979) advierte que será un proceso infinito: “El lenguaje se deduce de la necesidad del hombre de expresarse y objetivarse a sí mismo. La esencia del lenguaje [...] se restringe a la creatividad espiritual del individuo”. Ahí expresa que la riqueza del lenguaje radica en la diversidad inagotable de la creatividad humana en contextos de comunicación real y social.

Lo interesante de esta riqueza creativa de los seres humanos es que producimos información de forma tan prolífica que normalizamos la presencia de nuevas palabras; inclusive, se generan efectos de atemporalidad o de modas generacionales. La cultura digital promueve usos globalizados de estas palabras y sus significados. En este contexto del Mundial compartimos algunas palabras que han reforzado su uso o han aparecido en esta justa deportiva:

Devoró: Expresión derivada del inglés ate, utilizada para indicar que una persona realizó una acción de manera excepcional, destacada o admirable. Ejemplo: “La selección devoró en la cancha” (Kulkarni y Wang, 2017).

Lit: Término del inglés coloquial empleado para describir algo emocionante, exitoso, divertido o extraordinario: “El juego de hoy estuvo lit”.

Migajero/a: Persona que se conforma con recibir poca atención, afecto o reconocimiento en una relación interpersonal. La expresión proviene de la metáfora de aceptar únicamente “migajas” emocionales (uso popular en comunidades digitales hispanohablantes).

Glow Up: Transformación positiva y visible en la apariencia física, autoestima, habilidades o estilo de vida de una persona. También puede aplicarse a proyectos o marcas que muestran una mejora significativa (Merriam-Webster, 2025).

Aura: Se refiere al prestigio simbólico, carisma, presencia o energía social que una persona proyecta. Expresiones como “Messi es aura” se utilizan para señalar admiración o reconocimiento (Mei et al., 2024).

Fifas: Término utilizado principalmente en México y Latinoamérica para referirse, generalmente de forma humorística o crítica, a aficionados muy apasionados del futbol o del videojuego FIFA.

Cap: Significa mentira, exageración o falsedad. La expresión “no cap” se utiliza para indicar que algo se dice con sinceridad o sin exagerar (Mei et al., 2024).

Rizz: Capacidad de atraer o conquistar a otras personas mediante el carisma, el encanto o las habilidades sociales. Fue seleccionada como Palabra del Año 2023 por Oxford University Press.

Ick: Sensación repentina de rechazo o pérdida de atracción hacia una persona, provocada por un comportamiento, hábito o característica específica que resulta desagradable (Cambridge Dictionary, 2024).

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Facto: Expresión utilizada para manifestar acuerdo absoluto con una afirmación. Equivale a decir “es un hecho” o “totalmente cierto” (Kulkarni y Wang, 2017).

6-7: Expresión asociada a memes recientes de TikTok. Su significado suele ser ambiguo, absurdo o contextual, por lo que funciona más como un recurso humorístico sin sentido (Mei et al., 2024).

Gigachad: Arquetipo masculino representado como extremadamente atractivo, fuerte, exitoso, seguro de sí mismo y admirado por otros. Puede utilizarse tanto de manera seria como irónica (Mei et al., 2024).

Merlín (pato): Personaje-meme que se convirtió en la mascota del mundial debido a la popularidad entre los usuarios en Internet.

Lore: Conjunto de historias, antecedentes, contexto o narrativa asociada a una persona, personaje, comunidad o fenómeno cultural. El término proviene de la cultura gamer y de los fandoms digitales (Mei et al., 2024).

VARgüenza: Neologismo formado por la combinación de VAR (Video Assistant Referee) y “vergüenza”. Se utiliza para criticar decisiones arbitrales consideradas injustas, polémicas o erróneas en el futbol.

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Blanca Nahayeli Gómez Aguilera

Blanca Nahayeli Gómez Aguilera

Doctorante del programa de excelencia y competencia internacional en Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del General San Martin (Argentina), maestría en marketing e innovación social de la UAdeC. Especialista en Procesos de Lectura y Escritura (cátedra UNESCO y la Maestría en Análisis del Discurso) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Lic. en Ciencias de la Comunicación con acentuación en periodismo por la UAdeC.

Actualmente codirige una línea de investigación a nivel nacional sobre la interacción política en las redes sociodigitales. Dirige el Observatorio de Fenómenos en Internet “Diálogos digitales” que pertenece a la Red Nacional de Observatorio de Medios del CONEICC. Profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Coahuila (unidad Laguna). Autora de libros y textos científicos.

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