La riqueza del lenguaje y las nuevas palabras en épocas del Mundial

Algunas teorías hablan del origen de las palabras a partir del contacto entre lenguas (por territorio y fronteras, migración, procesos de globalización o desarrollo de tecnologías); otras de errores fonéticos en la oralidad o morfológicos en la escritura que dan paso a nuevos usos (por ejemplo: sangre real por santo grial, por mencionar uno divertido) por imaginación, metáfora o síntesis (por ejemplo: las siglas como ok o vientos), otros por expresividad, como las onomatopeyas, y otras más por regionalismos, entre las más colegiadas.

La curiosidad por el origen de las palabras y de sus significados es algo que compartimos gran parte de la humanidad. Los lingüistas sabemos que es imposible definir por completo el significado de las palabras; de hecho, éstas poseen dimensiones de significados y distintas formas de origen (diacrónicos —a través del tiempo— y sincrónicos —en el contexto inmediato—).

Los lexicógrafos y etimólogos son los encargados de capturar, interpretar y explicar estos significados y orígenes. Lo cierto es que todos los que estudiamos la lengua, sus usos y sus prácticas coincidimos en que éstas constituyen sistemas dinámicos vivos en permanente transformación, cambiantes, dinámicas e ideológicas. Para conocer más sobre el español, recomiendo leer “Historia Mínima de la Lengua Española”, del más grande lingüista de este país, el Dr. Luis Fernando Lara.

Para comprender cómo es que surgen nuevas palabras, es meritorio recordar las palabras de Bajtín, quien en “Estética de la Creación Verbal” (1979) advierte que será un proceso infinito: “El lenguaje se deduce de la necesidad del hombre de expresarse y objetivarse a sí mismo. La esencia del lenguaje [...] se restringe a la creatividad espiritual del individuo”. Ahí expresa que la riqueza del lenguaje radica en la diversidad inagotable de la creatividad humana en contextos de comunicación real y social.

Lo interesante de esta riqueza creativa de los seres humanos es que producimos información de forma tan prolífica que normalizamos la presencia de nuevas palabras; inclusive, se generan efectos de atemporalidad o de modas generacionales. La cultura digital promueve usos globalizados de estas palabras y sus significados. En este contexto del Mundial compartimos algunas palabras que han reforzado su uso o han aparecido en esta justa deportiva:

Devoró: Expresión derivada del inglés ate, utilizada para indicar que una persona realizó una acción de manera excepcional, destacada o admirable. Ejemplo: “La selección devoró en la cancha” (Kulkarni y Wang, 2017).

Lit: Término del inglés coloquial empleado para describir algo emocionante, exitoso, divertido o extraordinario: “El juego de hoy estuvo lit”.

Migajero/a: Persona que se conforma con recibir poca atención, afecto o reconocimiento en una relación interpersonal. La expresión proviene de la metáfora de aceptar únicamente “migajas” emocionales (uso popular en comunidades digitales hispanohablantes).

Glow Up: Transformación positiva y visible en la apariencia física, autoestima, habilidades o estilo de vida de una persona. También puede aplicarse a proyectos o marcas que muestran una mejora significativa (Merriam-Webster, 2025).

Aura: Se refiere al prestigio simbólico, carisma, presencia o energía social que una persona proyecta. Expresiones como “Messi es aura” se utilizan para señalar admiración o reconocimiento (Mei et al., 2024).

Fifas: Término utilizado principalmente en México y Latinoamérica para referirse, generalmente de forma humorística o crítica, a aficionados muy apasionados del futbol o del videojuego FIFA.

Cap: Significa mentira, exageración o falsedad. La expresión “no cap” se utiliza para indicar que algo se dice con sinceridad o sin exagerar (Mei et al., 2024).

Rizz: Capacidad de atraer o conquistar a otras personas mediante el carisma, el encanto o las habilidades sociales. Fue seleccionada como Palabra del Año 2023 por Oxford University Press.

Ick: Sensación repentina de rechazo o pérdida de atracción hacia una persona, provocada por un comportamiento, hábito o característica específica que resulta desagradable (Cambridge Dictionary, 2024).