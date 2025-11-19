Los idiotas inútiles

No es preocupante la intromisión de sujetos armados en Playa Bagdad. Cubiertos del rostro. Con el mensaje bilingüe de no acercarse. Evitar fotografías en parte del Golfo de México, no de América.

Donde patrullan los marinos. Los ausentes soldados. Los reprimidos policías enlistados en las nominas de los dos principales carteles de la Zona. Incluso ellos permitieron el desembarco. Podremos confiar en la soberanía a los halcones.

A balazo limpio, topetón. Mátelos, luego averigua.

Ni la alcaldía mancillada, mucho menos el estado de Tamaulipas gobernado por MORENA, a ciencia cierta ofrecen testimonio. Solo unos diminutos pescadores.

La ley del machete, estilo la desaparecida banda Brujeria, entonando el himno Matando Güeros o la Macarena en su versión de Mariguana.

Ahaaaaaaa. Señor gobernador le están tirando el negocio. Hagamos grande a México otra vez. Las playas con sangre se tiñan. Si en la borderline pierden cientos la vida, en el intento de cruzar al american way of life. Nuestro Instituto Nacional de Migración. Inflama la ansiedad. Serian chicanos los encapuchados, pochos sin madre.

A la generación Whats if...by luffy, les retiramos la ciudadanía. Nada de excarcelación. INE out. Pasaporte revocado. Tienen tres días paa abandonar el país. Incluyendo los alquimistas de Polanco, los sombrerudos de San Pedro Garza García, los de Centenario en Hermosillo, los chulos de Zapopan.

Adelante y buena suerte. En España los estarán esperando con sus grandes inversiones. Francia tiene castillos de 48 metros cuadrados. Sus vecinos vienen de Argelia y el corazón colonialista de la África musulmana.

Ahora sí. Explique señor Ebrard este problema diplomático. El principal grupo del crimen organizado despacha en la White House, desde el despacho oval. Con sus ordenes ejecutivas y su senilidad incontenible. Pastillas de la felicidad para mister Orange. Las mismas del juvenil decadente Vicente Fox.