‘Los Javis’: ‘Cazafantasmas’ del franquismo español

El sábado pasado hizo historia en Cannes una pareja de cineastas de origen español al ser los terceros originarios de la Península Ibérica en ganar a la Mejor Dirección, después de Luis Buñuel y Pedro Almodóvar.

Ellos llevan los nombres de Javier Ambrossi y Javier Calva, por lo mismo se les conoce ahora “en el ambiente” como “Los Javis”. Ambos se alzaron con tan distinguido reconocimiento con el segundo largometraje de su filmografía en casi una década: “La Bola Negra”, que aunque en México ese título lo asociamos los varones con el color de la bola que en el sorteo del servicio militar significa que quedamos en situación “a disponibilidad”, en su obra fílmica, y según el póster promocional, es el símil de una bola de boliche que se desplaza por el camino de tres diferentes épocas de España, en las cuales tres vidas se enlazan teniendo en común su homosexualidad.

Una de esas historias, y la que los mismos autores han destacado en sus intervenciones con la prensa dentro del prestigioso festival, es la del célebre dramaturgo español Federico García Lorca, quien si bien originalmente se dio a conocer no solo en su país de origen sino también a nivel internacional como uno de los emblemáticos artistas miembros de la llamada “Generación del 27”, junto al mismo Buñuel y Salvador Dalí, menos de una década después fue fusilado por el ejército nacionalista de Franco según algunas fuentes por saber que tenía ideas comunistas y era homosexual, mientras que otras lo han manejado como “un crimen pasional”.

Para “Los Javis”, el estrenar este hoy laureado filme viene de la urgente necesidad de sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la amenaza latente de la reaparición del aterrador fantasma del fascismo, como el que se vivió en aquella dictadura y en tiempos actuales propiciado por la ignorancia y el fanatismo, que en combinación destrozan de entrada a familias y posteriormente a comunidades y países, como ocurre en la actualidad en todo nuestros hemisferios, sello que hemos visto impreso en historias que van desde su ópera prima ganadora del Goya del 2017 “La Llamada” a sus series en streaming “Paquita Salas” (de Netflix) y “Veneno” y “La mesías”, de HBO.

Curiosamente, hablando de Netflix, plataforma que adquirió “La bola negra” poco después de haber hecho historia también en lo referente a la ovación de pie de 20 minutos (el récord lo mantiene “El laberinto del fauno”, de nuestro compatriota Guillermo del Toro en el 2006), desde el 1 de mayo pasado se encuentra en su catálogo “Mi querida señorita”, remake del clásico de culto del cine español homónimo sobre un@ protagonista que es hermafrodita y cuya original es casi desconocida por haberse estrenado todavía durante el mencionado franquismo español y ahora bajo la producción de “Los Javis” brilla por cuenta propia.

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