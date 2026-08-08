Los límites del Estado y el ‘desorden’ global

Desde la Segunda Guerra Mundial, asistimos a un estrechamiento de los límites del Estado nacional como unidad “autónoma” de gobernanza, tanto en el plano global como en el nacional. No es un proceso cuya existencia se pueda debatir. Simplemente existe; es uno de los efectos de la globalización y no depende de ninguna conspiración siniestra o “neoliberal”, como lo ven los pequeños espíritus reaccionarios.

La machacona insistencia en el nacionalismo soberanista no es sino una respuesta retrógrada a los procesos de globalización. Lo mismo del jefe del gobierno de Estados Unidos que de la de México, o de los asustadizos populistas de todos los sabores que mienten al difundir la peregrina idea de que pueden sustraer a sus países de estos flujos. La globalización proviene del progreso de la ciencia y de sus aplicaciones técnicas en todos los campos; de las facilidades ofrecidas por los medios de comunicación digitales y de los medios de transporte, y de la subsecuente división mundial del trabajo que estas ocasionan. Las migraciones son uno de sus indicadores más claros: se originan en el peso del contraste entre países que ofrecen una mejor vida y oportunidades, y los que solo brindan horizontes de una vida “desagradable, brutal y breve”, en los que “la fuerza y el fraude son las virtudes cardinales” (Hobbes). Cada día más gente conoce el entorno global más allá de las aldeas en las que nació y se vuelve cosmopolita, a diferencia de sus gobernantes.