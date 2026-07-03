Los marcadores inesperados cambiaron las expectativas de este Mundial

En el Mundial de 1934 se instauró el formato de 16 selecciones que continuó durante 64 años. Más tarde, en Francia 1998, la FIFA amplió el cupo a 32 y un sistema de 8 grupos de 4, que se mantuvo vigente hasta Qatar 2022. En la edición actual participan 12 escuadras más, en un torneo histórico celebrado conjuntamente en Canadá, Estados Unidos y México. Esta expansión a 48 selecciones obligó a distribuir a los participantes en 12 grupos de 4 equipos, de los cuales clasificaron 32 a la fase de eliminación directa. La ronda de dieciseisavos de final empezó el 28 de junio.

Cuarenta y ocho selecciones participan en la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¡Un gran acontecimiento! Una cuarta parte de los 195 países del mundo están en esta fiesta del futbol. En el primer Mundial, Uruguay 1930, fueron invitadas 13 selecciones, sin eliminatorias, pocas por las semanas que implicaba el viaje en barco. Todos los partidos se disputaron en Montevideo, donde Uruguay se coronó primer campeón al derrotar a Argentina.

Este Mundial ha tenido muchas sorpresas. Por primera vez, México pasa a la tercera ronda invicto. Tuve la oportunidad de ver los partidos con unos amigos, todos sorprendidos por los inesperados marcadores: Brasil en su primer juego empató 1-1 contra Marruecos. Los pronósticos estaban a favor de Brasil, por ser el equipo que ha ganado más Copas del Mundo.

Otro ejemplo es el empate 0-0 de Inglaterra y Ghana; nadie lo podía creer: las apuestas estaban a favor de los ingleses. El triunfo 2-1 de Ecuador sobre Alemania. Los inesperados empates de Cabo Verde ante España y Uruguay; el triunfo de sopetón de Turquía 3-2 sobre Estados Unidos; y la asombrosa victoria de Sudáfrica 1-0 ante Corea del Sur. Más insólito aún: Italia, con cuatro campeonatos mundiales, no logró clasificar al perder contra Bosnia y Herzegovina. Y Alemania ya está eliminado.

Las selecciones que más han sorprendido en este 2026 son las africanas: Cabo Verde, República Democrática del Congo y Sudáfrica. Hicieron temblar las quinielas. Sin duda, en este Mundial de futbol los grupos “pequeños” aspiran a ser grandes, y lo están logrando, derrotando a los favoritos. Los fans empiezan a dudar de los gigantes.

El empate de Portugal contra el Congo (1-1) y el de España contra Cabo Verde (0-0) abonan a esas dudas. Nos preguntamos: ¿qué está pasando en el futbol? Hoy los equipos no se conforman con jugadores de experiencia local. El futbol se ha internacionalizado y las plantillas, en todo el mundo, están integradas cada vez más por futbolistas con experiencia internacional que juegan en Europa o en otra parte del orbe.

Hoy los clubes son franquicias globales y marcas masivas con fans en todo el mundo. Utilizan estrategias de marketing y, en la esquina menos esperada de una ciudad, es posible encontrar souvenirs de cualquier selección europea. Un amigo, que le compró a su hijo la camiseta de Francia en un puesto de la calle, no traía efectivo, pero el vendedor le dijo: “Acepto tarjeta”. Todo se digitaliza. Hoy, uno de cada cuatro futbolistas que participan en torneos de selecciones representa a un país distinto al de su nacimiento.