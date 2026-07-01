“¿Y si sí?”: el origen de la frase que ilusiona a millones de mexicanos durante el Mundial 2026

”¿Y si sí?” se ha convertido en una de las expresiones más repetidas por la afición mexicana durante el Mundial 2026. Lo que hoy representa esperanza, confianza y el deseo de ver a la Selección Mexicana hacer historia no nació en la Copa del Mundo, sino meses antes en el futbol mexicano. Conoce quién pronunció la frase por primera vez, cómo llegó al Tri y por qué se transformó en el lema que acompaña a miles de aficionados dentro y fuera de los estadios.

”¿Y si sí?”: la frase que conquistó al Mundial 2026 Cada Mundial deja momentos inolvidables, cánticos y frases que trascienden las canchas. En la Copa del Mundo 2026, una expresión se ha convertido en el símbolo de la ilusión de la afición mexicana: “¿Y si sí?”. La frase ha inundado las redes sociales, los estadios y las reuniones entre aficionados que siguen el camino de la Selección Mexicana. Más que una simple pregunta, representa la posibilidad de creer que el Tricolor puede romper pronósticos y alcanzar una actuación histórica. El verdadero origen de “¿Y si sí?” Aunque muchas personas comenzaron a escuchar la frase durante el Mundial 2026, su historia inició varios meses antes, en la liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El autor de la expresión fue Efraín Juárez, entonces director técnico de Pumas, quien respondió de manera espontánea cuando fue cuestionado sobre las posibilidades de que su equipo levantara el campeonato. ”¿Y si sí? ¿Y si Pumas sí es campeón?”, contestó el estratega.

La respuesta rápidamente comenzó a compartirse entre los seguidores universitarios y en redes sociales, donde fue interpretada como un mensaje de optimismo frente a un panorama complicado. Aunque Pumas no consiguió el título y terminó como subcampeón, la frase permaneció en la memoria de los aficionados como una invitación a no dejar de creer. Así llegó el lema a la Selección Mexicana El salto definitivo ocurrió cuando la Selección Mexicana retomó la expresión en un video de presentación de su convocatoria para el Mundial 2026. El material audiovisual estuvo acompañado por la canción “Hasta que te conocí”, de Juan Gabriel, una combinación que despertó emociones entre millones de seguidores. La campaña tuvo una enorme respuesta en plataformas digitales y convirtió “¿Y si sí?” en un mensaje que trascendió los colores de un club para convertirse en un símbolo nacional. Desde entonces, la frase comenzó a aparecer en publicaciones, videos, memes, pancartas y cánticos de los aficionados que acompañan al Tri. Un mensaje que representa la esperanza de toda una afición Con la Selección Mexicana avanzando en el Mundial 2026 y enfrentando nuevos retos, “¿Y si sí?” dejó de ser únicamente una respuesta ingeniosa para transformarse en una declaración de esperanza.

La expresión resume el sentimiento de millones de mexicanos que, después de años de eliminaciones dolorosas y expectativas incumplidas, vuelven a creer que el equipo nacional puede escribir una página diferente en su historia. En un torneo donde las emociones cambian con cada partido, “¿Y si sí?” se ha consolidado como el lema no oficial del Mundial para México: una invitación a imaginar que, esta vez, el sueño mundialista puede convertirse en realidad.

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