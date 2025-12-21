Los propósitos (en marcha) de ‘Andy’

En el ánimo político del grupo más duro dentro de Morena y el oficialismo, Andrés “Andy” López Beltrán, el polémico hijo del expresidente López Obrador, encarna el legado de su padre y, por ello, tiene derecho legítimo de aspirar a la Presidencia, en una ruta que, aseguran sus leales, prevé tres escalas: una diputación federal en 2027, la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030 y, finalmente, en 2036, el asalto a Palacio.

Testimonios recogidos en el mosaico de protagonismos que dominan a Morena y a segmentos del oficialismo –gobernadores, alcaldes y legisladores ligados al obradorismo– dan cuenta de una relación cada vez más distante entre López Beltrán y la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presencia de “Andy”, como era llamado por su padre, se siente con claridad en varios frentes de la política mexicana, en particular en los ámbitos relacionados con contratos públicos. Su influencia sobre algunos gobernadores (y gobernadoras), expresada en cargos para sus cercanos, resulta patente en muchos círculos.

Fuentes que han dado seguimiento a los contactos entre López Beltrán y la Presidenta aseguran que la mandataria le habría hecho un extrañamiento por su viaje a Japón, en agosto pasado, que incluyó vuelos en primera clase, hospedajes en hoteles de lujo, compras de artículos de alto costo y otros aspectos que fueron ampliamente difundidos incluso en sus menores detalles. La respuesta de “Andy” fue, se confió a este espacio, que visita al menos cada año ese país asiático, y reiteró los términos de la carta de defensa que difundió en esa ocasión.

La segunda parte del mensaje presidencial al hijo de López Obrador fue, precisamente, que dicha carta resultaba inapropiada. Su reacción habría sido pretendidamente implacable:

“¿No le gustó (a la Presidenta) mi carta? Me la dictó mi padre; ¿por qué no le reclaman a él?”, dijo, acompañando el ademán de hacer una llamada desde su teléfono móvil. Las mismas fuentes aseguraron que existen indicios de que el propio López Obrador habría hablado con Sheinbaum Pardo a raíz de este incidente. “No fue una llamada cómoda”, indicaron.

López Beltrán, de 39 años, no tiene acreditados negocios conocidos, como no sea la fábrica de chocolates “Rocío”. El alcance comercial de sus productos carece de registro, como no sean las pequeñas (aunque numerosas) muestras que son obsequiadas a los huéspedes del emporio hotelero “Vidanta” –con más de 30 desarrollos en América Latina–, cuyo dueño, Daniel Chávez Morán, ha sido cercano por años al expresidente López Obrador.

En febrero de este año, un hermano de “Andy”, Gonzalo López Beltrán, conocido como “Bobby”, contrajo matrimonio en el lujoso hotel “Vidanta” establecido la Rivera Maya de Cancún.

Pese a que se desconoce el perfil de sus ingresos, López Beltrán es reiteradamente señalado como propietario de restaurantes en zonas de moda dentro de la Ciudad de México, como la afamada colonia Condesa, pero también en otras regiones del país, e incluso del extranjero.

“Andy no muestra, en absoluto, un patrón de vida ni un estilo de comportamiento similar al de su padre. Su guardarropa, su forma de hablar y de conducirse en público corresponden mucho más a la figura de un junior. Mientras el padre podría cautivarte mientras hablaba, él despierta rechazo”, fue la descripción recogida en varios espacios políticos que han convivido con López Beltrán.

Se trata del mismo hombre cuya vida pública comenzó virtualmente en 2018, a los 32 años, cuando condujo comités de promoción del voto en la Ciudad de México para la candidatura presidencial de AMLO, quien en 2024 anunció que su hijo se incorporaba a Morena, sin precisar cargo. Al arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, fue designado secretario de Organización de Morena.

Con esa trayectoria en las alforjas, “Andy” tiene el propósito de imponer su propia ruta hacia la Presidencia de la República.